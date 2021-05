Por JUAN T H

En las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales que vive el país, en

medio de una pandemia sanitaria que lo abarca todo, creo que la palabra clave es

unidad. Si, unidad en el gobierno, que actúe con espíritu de cuerpo, como si cada

ministerio o director general, independientemente de su rol en el organigrama del

Estado, se vea como uno solo porque todos caminan en la misma dirección, con el

mismo propósito, sin prisa, pero sin pausa mirando siempre al horizonte, sin perder de

vista que estamos “en el mismo trayecto del So” y en la ruta de los huracanes. Y el

pueblo también debe estar unido alrededor del presidente.

La unidad no es solo del gobierno, que muchas veces parece disgregarse y perder el

rumbo, es también la unidad del Partido Revolucionario Moderno para lo cual hay que

organizarlo, educarlo y disciplinarlo, renovar sus cuadros en todo el territorio nacional,

asegurándole una estabilidad económica y familiar.

Hor tanto como ayer sigue siendo válida la consigna: “Sin unidad no hay fuerzas, y sin

fuerzas no hay victoria”. Si Luís Abinader quiere continuar siendo exitoso en la gestión

gubernativa, tiene que lograr que el gobierno sea uno, no que cada ministro tenga un

“gobiernito” o parcela, con una agenda particular. Los proyectos políticos personales

tienen que ser pospuestos para otra ocasión. Negros nubarrones se ciernen en el cielo

político, económico y social del país. Sectores claramente evidenciados conspiran para

evitar que el proceso de saneamiento y transformación del Estado continúe

sometiendo a la justicia a los desfalcadores de los bienes públicos, sean estos civiles,

policiales o militares, sin importar abolengo ni rango. La ley es para todos.

Lo he dicho otras veces. El presidente Abinader parece estar solo o mal acompañado.

Y ninguna de las dos cosas son aceptables. Ni puede estar solo, ni mal acompañado.

Necesita de un gabinete monolítico, sólido y confiable, sin dispersión. El que no esté de

acuerdo con la línea de trabajo, honestidad, transformación y transparencia, que

renuncie.

De igual modo, insisto, el PRM tiene que vitalizarse. Un partido en el poder no es una

agencia de empleos. Un partido es un sujeto de cambios, propuestas y trabajo, sobre

todo cuando llega a un Estado como el nuestro que tradicionalmente ha sido una

piñata de políticos rastreros que solo piensan en enriquecerse sin importarle la suerte

del pueblo, como sucedió con los del Partido de la Liberación Dominicana, que en 16

años desfalcaron las arcas nacionales para su beneficio y hoy no quieren que los

señalen, les quiten lo robado y los metan presos.

Evitar el borrón y cuenta nueva, terminar con la impunidad es un riesgo en un país que

hizo del robo, una práctica y una cultura. Hacerlo distinto, cambiar el rumbo, como

quiere Abinader, es un riesgo para él y para los que lo acompañan de corazón, que son

pocos. Es por eso que el presidente necesita a su lado gente confiable, y necesita, por

igual, un partido fuerte y unido, un brazo político presto a impedir, del modo que sea,

una revuelta, un intento de golpe de Estado o cualquier otra tentativa sediciosa que

atente contra el orden legalmente establecido.

Unidad en el gobierno, unidad en el partido, unidad popular. No olviden nunca que las

masas son las únicas dueñas del cambio verdadero. El pueblo da el poder, el pueblo

debe sostenerlo cuando es idóneo y legítimo, como lo es el gobierno del presidente

Luís Abinader.

