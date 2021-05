Sugerencia a doña Milagros

Todos sabemos bien que Milagros Ortíz Bosch no es un fly al catcher; por el talento con que siempre ha ejercido sus funciones; por la entereza con que ha enfrentado todo reto y por la firmeza con que sostiene sus decisiones, razones por las que ocupa la Dirección de Ética Gubernamental, desde donde seguramente habrá demandado sanciones (quizás hasta suspensión de funciones) para todo funcionario (¡Precisamente de este Gobierno!) que no haya presentado su obligatoria declaración jurada, lo que a ninguno le luce, sea quien sea… (Si así fuera, ojalá le hagan caso. Y, si no, que esto valga como sugerencia).

