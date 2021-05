MAFIAS EN EL ESTADO

Por JUAN T H

El ex presidente Danilo Medina dijo, al llegar al gobierno, que había encontrado un

maletín lleno de facturas por pagar. Al parecer pagó algunas, pero creó muchas otras

que no han sido, ni podrán ser saldadas.

Por su parte, el presidente Luís Abinader encontró, a su llegada, varios maletines, dos o

tres bultos, todos repletos de facturas que no podrán ser validadas, consensuadas, ni

pagadas en muchos años. El Partido Revolucionario Moderno encontró un país

quebrado, por tres razones principales:

1.- La crisis económica.

2.- La pandemia del coronavirus.

3.- la corrupción.

Al transcurrir el tiempo, el presidente y los miembros del gabinete se han ido

percatando de las mafias o entramado corrupto en que la mayoría de los dirigentes del

PLD y los funcionarios de sus gobiernos montaron durante 16 años. más de cien mil

millones de pesos se llevaban todos los años, según dicen organismos internacionales.

Es mucho dinero, muchísimo para un país tan pobre y de tantas carencias.

En Singapur o en China, los habrían fusilado sin contemplaciones. Pero no estamos en

un país donde se castiga con cadena perpetúa o con la muerte a los corruptos, vivimos

en un país donde los desfalcadores del erario se premian porque un manto de

impunidad judicial y comunicacional los protege.

Pero, como Luís Abinader llegó al gobierno mediante elecciones, no mediante una

revolución que le permitiera romper con todo el aparato estatal, incluyendo el

Congreso, la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, tiene que acogerse a las reglas

del obsoleto sistema democrático. Por lo tanto, es poco lo que puede hacer. Dentro

del esquema “democrático” los cambios no pueden ser radicales ni definitivos, aunque

Abinader lo quiera. Si lo intenta hasta sus propios compañeros de partido, sus

funcionarios y el sector empresarial, atentarían contra su gobierno y contra su vida.

¿Qué ha pasado con las mafias? ¿Desaparecieron con la llegada del PRM al poder?

¡No! aún se mantienen en las instituciones, algunas más fuertes, otras debilitadas y

muy pocas desarticuladas. El Estado sigue siendo un Estado corrupto, diseñado y

estructurado para la estafa, el desfalco, el robo y hasta el crimen.

¿Por qué las mafias persisten si el presidente Abinader ha sido categórico en enfrentar

la corrupción, predicando con el ejemplo, colocando a Mirian Germán al frente de la

Procuraduría, a Milagros Ortiz Bosch, dirección general de ética, a Carlos Pimentel en

compra y contrataciones, todos incuestionables moralmente? Todos tienen la

voluntad, el deseo de hacer un trabajo digno, pero no se trata de personas, se trata del

sistema que debe ser destruido, para sobre su ruina construir otro. Mientras tengamos

el mismo sistema judicial, con los mismos fiscales, los mismos jueces, el mismo

Congreso, la misma Policía y los mismos guardias, incluso la misma sociedad civil, la

misma clase política, los mismos partidos, me temo que no tendremos cambios

verdaderos, que las mafias en el Estado no desaparecerán. No por decreto. Se necesita

mucho más que voluntad.

Siento que algunos funcionarios se han acomodado al sistema mafioso del Estado; hay

quienes quieren hacer lo mismo que sus antecesores, por eso no han cancelado a los

que saben “como se le mete el agua al coco”. Sinceramente, no creo que haya muchos

Luís Abinader en el gobierno.