Entérate NY

►Barren en consulado RD-NY: Cerca de 10 empleados con años laborando en el Consulado dominicano de NY fueron cancelados el pasado viernes, informó una irrefutable fuente del PRM-NY a esta columna, solicitando reserva de su identidad. Entre los cesanteados figuran Josefina Cabrera y Aneudis Báez (Pasaportes); Rosanna Rodríguez (Administrativa); Juana Rodríguez y Wendy Morales (Legal); y Zobeida Vásquez (Atención al Cliente), entre otros. “Ahora la base del partido tiene la oportunidad para que el cónsul, Eligio Jáquez, pueda nombrar en la sede consular a 10 de sus compañeros, sin excusas, dijo la fuente. ¡Huumm!

►El voto por orden de preferencia en NYC: Es un nuevo sistema electoral, desconocido para la mayoría de los neoyorkinos, que brinda más opciones a los votantes. No se usará en las elecciones generales o en las elecciones para cargos estatales o nacionales, sólo en las primarias que finalizan el próximo 22 de junio en la Gran Manzana. El principal objetivo es animar a más candidatos a postularse y a los electores a tomar decisiones más “alineadas con lo que realmente deseen”. Se trata de fortalecer “la democracia mediante el avance de reformas que rompan las barreras para garantizar que más mujeres puedan correr, ganar, servir y liderar”. Se podrá clasificar hasta 5 de sus candidatos favoritos para cada cargo. Con el sistema anterior, un candidato a la alcaldía podía ganar con tan solo el 40 %, siempre y cuando tuviera más votos que los otros.

►¿Cómo funciona el nuevo sistema?: Quizás usted como elector tenga preferencia por uno, dos o varios candidatos. En el caso de tener una segunda o tercera opción, hay que rellenar el óvalo junto al nombre del candidato debajo de la segunda columna, hacer lo mismo para el cuarto y quinto candidato en caso de tenerlos. En la papeleta verá los nombres de los candidatos ubicados en hileras y el número de cada puesto en las columnas, lo que se debe hacer es elegir su primera opción y rellenar completamente el óvalo que aparece junto al nombre debajo de la primera columna. Puede elegir un solo candidato y depositar su papeleta, al igual como se hacía en las elecciones anteriores. No clasificar al mismo candidato más de una vez; en el caso de hacerlo su voto se anulará. Otra acción es no clasificar a varios candidatos en el mismo puesto, su voto será anulado. Si el votante tiene alguna duda, desea hacer una pregunta o cometió errores, puede acudir a un trabajador electoral del centro de votación o solicitar una nueva papeleta si considera que cometió un error, e iniciar el proceso de nuevo. Si un candidato obtiene más del 50 % de los votos como primera opción, gana automáticamente la elección. En caso que ninguno no obtenga más del 50%, los votos se siguen juntando por rondas. En cada ronda, quedará eliminado el candidato con menor cantidad de votos. Si el candidato que usted clasificó en primer lugar queda eliminado, su voto le será asignado al siguiente candidato mejor clasificado en su papeleta. Este mismo proceso continuará hasta que sólo queden dos candidatos y gane el que obtenga más votos.

►Candidatos dominicanos y los calendarios: Del 12 al 20 de junio se realizará la votación anticipada. La fecha límite para solicitar una boleta ausente es el día 15. Enviar el voto ausente por correo a más tardar el 22 de junio, y el día de la elección primaria, el mismo día 22, para escoger los ganadores que participarán en las elecciones generales a celebrarse el próximo 3 de noviembre. De los 8.6 millones de residentes en NYC, existen más de 850 mil dominicanos. De estos, cerca de 400 mil están hábiles para votar, por eso hay más de 50 criollos actualmente aspirando. Para alcalde Fernando Mateo. Para la presidencia en 4 condados: Fernando Cabrera y Sammy Ravelo (Bronx). Guillermo -Ali- Pérez (Manhattan). Rafael Espinal y Antonio Reynoso (Brooklyn), y César Vargas (Staten Island). Para Contralor de la ciudad Paul Rodríguez. Para concejales Luis Tejada, Yudelka Tapia, Glennis Gómez, Adolfo Abreu, Oswaldo Feliz, Carmen de la Rosa, Ángela Fernández, Haile M. Rivera, Pierina Sánchez, Christopher Marte, Heriberto Mateo, Anthony Miranda, Manuel F. Pérez, Cristopher Sosa, Amanda Farías, Louis Cespedes, Daniel Cohen, Miguel Estrella, Raymond Sánchez, Fernando Aquino, Sócrates Solano, Rafael Acevedo, Glennis Sánchez Severino, Alexis David, Tirso Pina, Josué Pérez, Mino Lora, Edwin de Jesús, Ingrid P. Gómez, Francisco Moya, Andy J. Marte, y otros para posiciones de “Líderes de Distrito” que son voluntarios, no remunerados y los partidos en el estado NY están obligado a tener por Distrito. En esencia es el representante de los miembros del partido.

►Los desfiles hay que separarlos de la política: Observadores dominicanos en El Bronx plantean que las actividades comunitarias, sociales, culturales y sobre todo los desfiles, sus organizadores deben mantenerlos apartados de la política. Se menciona el caso del presidente de la “Gran Parada Dominicana de El Bronx”, Felipe Febles, ante la publicación atribuida a una fuente del PRM-NY de que se inscribirá próximamente en el partido de gobierno. Le entregó una proclama al cónsul indicando que “está realizando un buen trabajo con la gente, lo que motivó a nuestra organización a reconocerle su labor y entregarle un pergamino”. “Primer paso del compañero Febles” ya comienzan a decir. ¡Huumm!

►El asunto no es hablar, es ejecutar: Analistas, sabiólogos, y todólogos criollos en Brooklyn, aplauden que varios partidos políticos (FP, PLD y PRSC) en RD hayan cedido sus locales para vacunar contra el Covid-19 en distintas provincias del país a connacionales, y sus dirigentes trasladarlos en sus vehículos, todo con recursos propio. Ver: Partidos apoyan la jornada de vacunación ante rebrote de Covid-19 = https://www.elcaribe.com.do/ destacado/partidos-apoyan-la- jornada-de-vacunacion-ante- rebrote-de-covid/ Ver: https:// elnacional.com.do/guillermo- moreno-exige-al-gobierno- hacer-respetar-medidas-contra- el-covid-19/ Sin embargo, Guillermo Moreno, el mandamás de AlPaís, solo dice que el Gobierno debe hacer respetar medidas contra el Covid-19.Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó "AlPaís debe hacer lo mismo", prestar sus locales y transportar los ciudadanos". Otro le contestó "el asunto no es hablar, es ejecutar". ¡Ay, ay, ay!

►Poderosos sectores NYC apoyan a Mateo para alcalde: El dominicano Fernando Mateo, primer dominicano que aspira a la alcaldía de NYC, ha venido recibiendo el respaldo de los principales sectores del Partido Republicano, no así su contrincante interno Curtis Sliwa, según varias fuentes a lo interno de la entidad. Veamos: Michael Flynn, quien fuera asesor de ex presidente Donald Trump, respalda a Mateo, desprendiéndose que el influyente periódico anglosajón, New York Post, señale que todo deja indicar que Trump apoyará a Mateo. Andrea Catsimatidis, también lo apoya. Ella es hija de John Catsimatidis, un empresario multimillonario estadounidense y presentador de programas de radio. Es el propietario, presidente y director ejecutivo de Gristedes Foods, una cadena de supermercados en Manhattan y Red Apple Group, compañía de bienes raíces y aviación con aproximadamente $ 2 mil millones en participaciones en NY, Florida y Pensilvania. Es uno de los hombres más rico en la Gran Manzana, y se espera que endose al hombre de los taxis. El Partido Republicano tiene su fuerte de votaciones en Staten Island, y ciertas partes de Queens y Brooklyn, y ellos solo esperan que Trump de una señal de apoyo o lo manifieste para apoyar a Sliwa o Mateo.

►Se reúne con Trump: El candidato republicano a la alcaldía por NYC, el dominicano Fernando Mateo, se reunió con Trump este jueves por cerca de una hora en el “Trump National Golf Club en Bedminster”, en Nueva Jersey, expresando que el exmandatario ya no reconoce su ciudad natal. “Trump está herido por lo que le está pasando a la Metrópoli. Tiene compasión por NY, está entristecido por el crimen, la desfinanciación de la policía, la reforma de la fianza, todas las cosas que los demócratas han hecho para ponernos en esta posición donde la gente se siente totalmente insegura, donde la gente tiene miedo de viajar en el metro», dijo Mateo.

►Un valor dominicano en NY: Héctor Núñez, dominicano con décadas en NYC, es un profesional de las finanzas, especialista en llenar todo tipo de taxes anualmente a miles de neoyorkinos, principalmente a sus connacionales, Es un activo defensor de los intereses de la comunidad Quisqueya, participa de múltiples actividades comunitarias, profesionales y sociales. Es un orientador de primera clase sobre impuestos, tanto personales como de empresas. Con frecuencia auxilia a personas de escasos recursos ofreciéndole orientación sobre el IRS y llenando “papeles”. Con orgullo hace contar que es un dominicano, sin importar el lugar de encuentro. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Héctor, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El calor ya empieza a sentirse en la ciudad de NY, por lo que personas de bajos recursos y de la tercera edad que reúnan los requisitos recibirán aires acondicionados completamente gratuitos bajo el Programa de Asistencia de Energía en el Hogar (HEAP). El programa también está disponible para familias que tengan algún miembro con condición médica documentada que sea afectada por el calor». El costo del aire acondicionado (permitido hasta 800 dólares) se le entregará directamente al vendedor que las familias seleccionen cuando apliquen. Las aplicaciones están abiertas hasta el próximo 31 de agosto, y para aplicar aquí: https://otda.ny.gov/ programs/applications/3421-SP. pdf Una vez que llenes la planilla de solicitud se envía a: Home Energy Assistance Program/HEAP; P.O. Box 1401; Church Street Station; NY, NY 10008. (Teléf. 212-331-3126 y 1-800-692-0557.

►Cultura general: El desierto de Sahara, ubicado en el continente africano, tiene una superficie de 9.200.000 km², es el desierto caliente más grande del mundo y el tercero más grande en general, más pequeño solo que los desiertos de la Antártida y el norte del Ártico. Área: 3.552 millones de millas ². Longitud: 4.800 km (3.000 millas). Ancho: 1.800 km (1.100 millas).

►Salud: Lentejas: Es una de las legumbres más antiguas, son una gran fuente de vitaminas del grupo B, esenciales para la producción de energía y de hierros.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 6: Compra del dólar 56.30 y venta 57.44; Compra euro 67.42 y venta 71.32

►Gobierno congela los precios esta semana. Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Ergástula = En la antigua Roma, cárcel de esclavos.

►Cita histórica: La primera obligación del Gobierno es proteger a la gente, no dirigir sus vidas. (Ronald Reagan, ex presidente de EE. UU.)

►Truco: ¿Quieres dar a tu hogar un olor agradable?: Con limón y romeo es lo que necesitas para hacer tu propio ambientador. Una olla con agua hirviendo, cortar el limón en rodajas y agregarlo al agua junto con las ramitas de tomillo y 1 cucharada de extracto de vainilla. Dejarlo a fuego lento durante el día y agrega agua si es necesario. De esta forma, tu casa olerá a fresco todo el día. Ver: https://www.youtube. com/watch?v=nK9L9xT-PIo&t=42s

►Curiosidad: Existen diferentes factores que determinan el color del agua de los mares, océanos, ríos, lagos y lagunas. El agua no tiene color, ya que es incolora, inodora e insípida. El color que percibimos se debe a la absorción y emisión de la luz solar. Es decir, las ondas que el agua es capaz de absorber no podemos verlas, sino que las refleja. De este modo, las intensas gamas de azul turquesa del mar Caribe están relacionadas con su limpieza, su profundidad y con las leyes físicas que obedece la luz.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660 Escribir ao llamar al 917-858-3660

