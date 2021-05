DGII inicia proceso penal contra Consorcio Tecno Deah por defraudación de RD$4,747 millones

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por

defraudación tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra CONSORCIO

TECNO DEAH y los señores Omar Pedro Tomás Bros Vásquez, quien se encuentra

bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; Irina Pérez Leroux y Jordi

Omar Bros Pérez, ambos prófugos.

El pasado 15 de marzo del 2021, la DGII interpuso formal denuncia ante el

Ministerio Público contra los acusados por defraudación tributaria, perjurio,

fabricación clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos contra el Estado

Dominicano, solicitando la investigación y persecución penal de los mismos.

De la investigación que se ha estado llevando junto al Ministerio Público se

evidencia que desde el período fiscal 2010 hasta el 2018, el CONSORCIO TECNO

DEAH, S.A. empresa dedicada a la destilería de alcohol, a través de maniobras

fraudulentas, indujo al engaño a la Administración Tributaria mediante la simulación

de compras locales ficticias, la adquisición de litros de alcohol para producción no

reportadas, ventas clandestinas millonarias.

Asimismo, se ha determinado que el CONSORCIO TECNO DEAH vendía

clandestinamente materia prima para producir alcohol a otros contribuyentes que

tienen casos de delitos tributarios en la justicia.

La DGII recuerda que el pasado 13 de abril de 2021 fue ejecutada la orden judicial

de allanamiento No. 0005-ABRIL-2021, d/f 08/04/2021, en el lugar donde opera la

oficina administrativa de CONSORCIO TECNO DEAH, S.R.L. RNC 130-09423-3,

ubicada en la avenida Lope de Vega No. 59, local C-4, Plaza Lope de Vega, tercer

piso, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Allí, fueron ocupados documentos,

facturas, cheques, libros de contabilidad, sellos, inventarios, computadoras,

servidores, recibos de pago de impuestos, declaraciones juradas y/o de impuestos

una serie de documentación a través de los cuales se constató la existencia de un

esquema de defraudación con el objetivo de inducir al engaño a la Administración

Tributaria.

“La determinación del monto del fraude cometido por el contribuyente CONSORCIO

TECNO DEAH, S.A., RNC 130-09423-3, asciende a la suma de RD$4,747 millones

por concepto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto a la Transferencia

de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto sobre la Renta (ISR), así

como retribuciones complementarias, desde el período fiscal 2010 hasta el 2018”,

detalló la DGII.

Otros casos de reciente judicialización:

Desde el mes de agosto 2020 hasta la fecha, la DGII ha judicializado 12 personas

físicas por venta de alcohol clandestino, defraudación fiscal, falsificación de

documentos públicos, entre los cuales se encuentran:

Caso Imputado (s) Tipos Penales Medida Impuesta

Alcohol adulterado Felix Cepeda Pena

Artículos 30 numerales

1, 2, 3 y 4 y 51 párrafo 1

de la Ley 17-19 sobre la

Erradicación del

Comercio Ilícito,

Falsificación de

Productos Regulados; y

artículos 236, 237, 239,

240 y 241 del Código

Tributario Dominicano Prisión Preventiva

Alcohol adulterado

Juan Bautista

Candelario

Mejía (a) El brujo

Artículos 30 numerales

1, 2, 3 y 4 y 51 párrafo 1

de la Ley 17-19 sobre la

Erradicación del

Comercio Ilícito,

Falsificación de

Productos Regulados; y

artículos 236, 237, 239,

240 y 241 del Código

Tributario Dominicano

Prisión Preventiva

Falsedad de

certificaciones

de obligaciones

fiscales

Kerlin Bienvenido Elich

Ureña (caso Monca

Food)

Falsedad en escritura de

comercio

Uso de documentos

falsos

Estafa contra el Estado

Prisión Preventiva

Alcohol adulterado

Pablo Antonio Tejada

Restituyo (a) Ron Don

Pablo

Artículos 30 numerales

1, 2, 3 y 4 y 51 párrafo 1

de la Ley 17-19 sobre la

Erradicación del

Comercio Ilícito,

Falsificación de

Productos Regulados;

y artículos 236, 237, 239,

240 y 241 del Código

Tributario Dominicano

Prisión Preventiva

Casos con ganancia de causa:

En los últimos 6 meses se han obtenido 2 sentencias con ganancia de causa a favor

de la DGII las cuales condenan a los señores Ramón Adonis Ramón Ramírez y

Ricardo Mateo Aquino, por violación a los artículos 147, 148, 150, 151, 265, 266 y

405 del Código Penal dominicano; los 236, 237, 238 y 239 del Código Tributario; 3 y

4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

En tanto se mantienen en los tribunales en etapa preliminar y en juicio de fondo 26

expedientes por defraudación fiscal y lavado de activos, entre otros tipos penales.

(Visited 12 times, 12 visits today)