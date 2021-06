Brache se opone a establecer pensiones por sistema reparto

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, expresó su oposición al establecimiento de un sistema de pensiones mediante un esquema de reparto, debido a que ha fracasado en el país y en otras naciones. El dirigente empresarial dijo que el sistema de pensiones mediante la modalidad de capitalización individual ha funcionado en el país, pero que necesita una revisión “integral o puntual para mejorarlo..“ Yo creo que tenemos que poner todo lo mejor de nuestra parte, ahora se ha llamado a un gran pacto social y se pueden lograr cosas muy buenas para que el sistema de pensiones sea lo que todo el mundo anhela”, indicó. Con respecto a algunas propuestas para que se retorne al sistema de reparto similar al que operaba cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Bache manifestó que “el sistema de pensiones de reparto no ha funcionado en ningún sitio”. Como alternativa, apuntó que “ha nosotros tenemos que ver bien que aquí se tiene un sistema de pensiones que ha funcionado, pero que necesita ahora mismo que se revise de manera integral oh puntual para que las cosas que puedan hacer nuestro sistema mejor”. “El presidente (Abinader) ha llamado a un gran pacto para que unidos podamos buscarle una solución, bajo la cual ya todo el mundo esté conforme, y que sea un sistema de pensiones que vaya cumpliendo con las pretensiones de los ciudadanos dominicanos”, agregó Brache .Acerca de las acciones y del comportamiento de las autoridades y de la población para enfrentar la pandemia del Covid-19, el presidente del Conep dijo que “el Estado ha hecho un buen papel manejando la pandemia , obviamente, nosotros los ciudadanos no hemos hecho tan buen papel”. A seguidas, el dirigente empresarial añadió que “nosotros tenemos que ser más conscientes y entender que en las cosas hay que poner de nuestra parte para poder controlar una pandemia que en el mundo se ha hecho muy difícil de controlar, no solo aquí”,Brache indicó que los ciudadanos y el empresario deben apoyar al Estado en su lucha contra el coronavirus y todos trabajar unidos para combatir “una pandemia que tiene al mundo de rodillas”

