Tema del 30 % de las AFP genera debate entre diputado Pedro Botello y economista Ysrael Abreu

SANTO DOMINGO. – El diputado por la provincia La Romana, Pedro Botello, y el economista Ysrael Abreu, protagonizaron un interesante debate sobre el desembolso del 30 % de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el cual se generó cuando el congresista sostuvo que el posible pago a los trabajadores no representaría un proceso inflacionario para la economía del país.

El debate entre Botello y Abreu inició con una pregunta del último acerca de lo que establece el artículo 97 de la ley 87-01, que actualmente no contempla el desembolso del solicitado 30 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Ante tal cuestionamiento, Botello respondió que precisamente por eso es un proyecto de ley, que modifica transitoriamente dicha legislación, y que de una vez se aplique ya no tendrá sentido “porque es un retiro único y anticipado”.

A seguidas Abreu volvió a cuestionar a Botello sobre cómo los trabajadores cobrarían dicho porcentaje, a lo que este respondió que el artículo 7 de su proyecto de ley establece que el desembolso se realizaría de manera escalonada y con intervalo de 30 días.

Explicó que aquellos que tienen acumulado en su cuenta de capitalización individual desde un peso hasta 350 mil lo pueden recibir en un retiro, los que tengan de 350 mil a 700 mil lo harían en dos retiros, con intervalo de 30 días, los de más de 700 mil a 1 millón, en tres retiros, con el mismo lapso.

El congresista por La Romana afirmó que este plazo permitirá un rejuego en el aspecto económico que evitaría un efecto inflacionario, al cual se ha referido el Gobernador del Banco Central, según Botello, de manera errónea.

“Tú tienes ahí un rejuego de cuatro cinco meses para que tú no recibas de un golpe 224 mil millones de pesos que es el numero que oscila este desembolso, obviamente, aquellos que lo vayan a recibir, porque nadie está obligado”, aclaró Botello durante una entrevista en el programa “Una Nueva Mañana”, que se transmite por Tele Radio América.

Esta fue la respuesta que generó el debate, cuando el economista Abreu le repostó a Botello que el 30 % de los fondos de las AFP actualmente representan de 250 a 300 mil millones de pesos, que en 120 días el sistema por si solo no los va a defraudar

“Eso implica que los tenedores de esos documentos o papeles comerciales, bono o como se llame, van a tener que al mismo tiempo emitir pagareses para captar esos fondos. Ahí es donde nosotros entramos en la diatriba de que puede ser inflacionario y que una de las excusas que se ha planteado es la situación que tiene República Dominicana al respecto de la pandemia”, sostuvo Abreu.

Ante tal planteamiento, el diputado afirmó que esos argumentos han sido desmontados porque ya se cuenta con la experiencia del Perú, donde también fue aprobado el desembolso de los fondos de los trabajadores, pese a que esgrimían las mismas excusas.

“Exactamente Ysrael lo que tú estás planteando que la gente empezó a comprar electrodomésticos, que se lo tomaron, todo eso se planteó en Perú y al final terminaron aprobándolo”, respondió Botello, indicando que el proyecto que está presentado es copiado de Chile.

Enseguida, el profesional de la economía, quien también es presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) le recordó a Botello que no puede comparar ambas economías ya que son casos totalmente diferente, recordándole que Chile tiene un superávit en su balanza de pago.

En la entrevista, donde además participaron Colombia Alcántara y Arisleyda Villalona (La Condesa), Botello precisó que asciende a 800 mil millones de pesos que han acumulado los trabajadores y, que, “para lo únicos que han servido ha sido para enriquecer a un grupito y no a los dueños del dinero”.

AFP perdieron fuerzas

Botello aseguró que las AFP han perdido fuerza gracias a la presencia de importantes sectores que han decidido unirse a la causa del 30 %.

“Lo cierto es que la presencia del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Dominicana de Profesores, la presencia del que firmó la ley, un intelectual como Ramón Alburquerque, diciendo todos los días entreguen el dinero, y diciéndole a sus compañeros yo soy perremeístas, pero el pueblo se está tragando un cable, así lo confirman”, indicó Botello.

El congresista aseguró que las AFP perdieron fuerzas en esta lucha, pese a que “utilizaron todos los elementos y artimañas para desacreditarlas, incluyendo los infiltrados en las manifestaciones del pasado 28 de octubre y otras realizadas más adelante.

En ese sentido, Botello sostuvo que en la referida protesta se presentaron “unos elementos” en una yipeta de color gris “y sacaron sacos de piedras”, pero que los videos todavía no han sido entregados a la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados.

Sostuvo que dicha comisión solo tiene videos caseros de los trabajadores que grabaron la protesta y afirmó que no ha entregado los videos grabados con las cámaras de seguridad, porque no les interese buscar los verdaderos culpables del desorden “sino mantener a la población en estado de confusión en la cabeza del diputado Pedro Botello”.

“Sin embargo, el Congreso Nacional que tiene las cámaras que graba todo y que cubre la seguridad de los mandatarios que van allí un día especifico, y que cubre la seguridad del Cuerpo diplomático, de 190 diputados y 32 senadoras, no están ahí depositados, pero eso no le interesa”, sostuvo Botello.

No teme por su vida

Tras ser consultado sobre si teme por su vida, Botello respondió que no “porque yo nunca he hecho nada por lo que deba arrepentirme o pueda afectar en términos morales, de manera directa y deshonesta a alguien”.

Aunque reconoce que su lucha afecta muchos intereses, está consciente que no es un delito.

Asimismo, recordó que ha sido un abogado en ejercicio, incluyendo el caso del periodista José Silvestre, logrando que a los cinco imputados fueran condenados a 30 años de cárcel.

“Tengo muchas personas que han sido condenadas a 20 a 15, yo en defensa contraria, pero no les temo a ninguno porque no les he hecho nunca nada, ni le he tomado dinero ni he hecho nada deshonesto”, afirmó el congresista.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

