Sociólogo llama aspirantes dominicanos a unificarse para mantener escaños en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ El sociólogo y empresario Jaime Vargas llamó a los aspirantes dominicanos al Concejo Municipal en las primarias demócratas del 22 de junio a unificarse para mantener los escaños conquistados y no perder los espacios políticos que podrían caer en control de políticos que no son dominicanos.

Dijo que en Washington Heitghs, Hamilton Heitghs e Inwood, hay contiendas al Concejo Municipal, exhortando a evaluar a los candidatos y candidatas con mayores posibilidades de triunfo y nuclearse en torno a sus plataformas electorales.

“De no hacerlo, podría ser que se pierdan los escaños que hemos conquistado con el voto dominicano. Me llaman el matemático de la política en Washington Heitghs, he sido certero en todos los procesos políticos en los que me he involucrado y he ganado junto a Adriano Espaillat 23 contiendas”, señaló Vargas.

“Si no unificamos el Alto Manhattan en este momento, perderíamos los escaños que tenemos incluyendo el distrito 10 que representa Ydanis Rodríguez en el Concejo Municipal por lo que llamo a la unidad de todos los candidatos y candidatas”, añadió.

“Hay muchos que saben que no tienen oportunidad y mi llamado es a que se reúnan y que sean aliados de quien pudiera ser el ganador o la ganadora”, explicó Vargas.

“A menos que sean de la parte que quiere que se pierdan los escaños dominicanos y que nos gane el senador Robert Jackson que apoya una candidata que no es dominicana”, advirtió.

“Si se quiere perder nuestros escaños, debemos unirnos”, indicó el sociólogo.

“Debe haber una reunión inmediata de los aspirantes que son dominicanos, a menos que se quiera ser responsable de la derrota y la pérdida de los escaños ocupados por dominicanos”, agregó.

Vargas pidió también evaluar a los aspirantes al senado estatal para que desde ya, se escoja un postulante con posibilidades de triunfo para enfrentar y derrotar a Jackson que es afroamericano y radicado en Inwood.

“En la pequeña República Dominicana deben haber un concejal y un senador dominicanos, por lo que esperamos que este llamado am todos será asumido”, dijo.

…….

PIE DE FOTO

NUEVA YORK._ El sociólogo y empresario Jaime Vargas, llama a los aspirantes dominicanos del Alto Manhattan a unificarse para mantener los escaños electivos conquistados. (Foto Miguel Cruz Tejada).