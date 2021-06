Servia Iris define la vacunación como un compromiso con la salud de la patria

NUEVA YORK.- La diputada del exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, hizo un llamado a los dominicanos que aun no se han vacunado a cumplir con lo que ella definió como “un compromiso con la salud de la patria” porque al hacerlo se contribuye a frenar la embestida mortal del coronavirus en la República Dominicana.

La legisladora peremeista dijo que está comprobado estadísticamente que en los países donde la vacunación está por encima de 80 por ciento, los contagios se han reducido de manera drástica por lo que es aconsejable que los dominicanos que aun no responden al llamado a vacunarse lo hagan para protegerse y proteger a sus familiares y amigos de su entorno.

“Tenemos que apoyar la campaña de vacunación dispuesta por el presidente Luis Abinader, quien ha puesto todo el empeño para combatir de manera exitosa la pandemia que nos afecta, tenemos que respaldar al presidente porque de eso depende que el país vuelva a su ritmo normal que poseía antes de la llegada del coronavirus”, dijo la política, legisladora y empresaria.

Familia dijo sentir preocupación profunda por aquellas personas que no quieren vacunarse porque corren el riesgo de ser afectadas por la agresividad del virus y le hizo un llamado para que no escuchen las voces perjudiciales de la parte oscura de las redes sociales que con intereses malsanos alienta la no vacunación, lo que consideró como un crimen.

El Gobierno central inició una jornada de vacunación masiva desde este pasado jueves 3 hasta el domingo 6 de este mes con el propósito de que la población se proteja y evitar más muertes a causa de la nueva variante del coronavirus.

