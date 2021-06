Romero abrirá por RD ante Venezuela en inicio de la Súper Ronda

PORT ST. LUCIE, Florida.- República Dominicana enfrentará este viernes a Venezuela en la apertura de la Súper Ronda del Preolímpico de Béisbol de América y para la ocasión el dirigente Héctor Borg entregará la pelota a Enny Romero.

El zurdo abrirá el partido previsto para comenzar a la 1:00 de la tarde en The Ballpark of the Palm Beaches, sede primaveral de los Astros de Houston y de los Nacionales de Washington en West Palm Beach.

Durante la tarde de este jueves, el lanzador realizó una sesión de preparación en el Complejo de Béisbol de Lawnwood, en Fort Pierce, bajo la supervisión de Borg y del instructor de pitcheo Manny García.

“Me siento emocionado de poder llevar las letras de la República Dominicana. Mi brazo está bien y saldré a dar el ciento por ciento para ayudar al equipo a ganar”, indicó Romero al concluir su preparación.

Los quisqueyanos (récord de 0-1 para la Súper Ronda) tratarán de romper con el invicto de Venezuela (1-0), equipo que barrió sus tres compromisos en la ronda preliminar del grupo B.

“La clave del éxito será tener mi pitcheo rompiente bueno y mi recta en la zona de strike. Sé que el juego es muy importante para nosotros y estoy preparado”, comentó.

Romero espera recibir un respaldo similar al que han dado los bates dominicanos hasta ahora. El equipo criollo ha fabricado 24 carreras en tres juegos y han bateado nueve cuadrangulares, cifras topes en el torneo.

“Ellos me van a ayudar a ganar el juego. Nosotros estamos enfocados en ganar”, añadió el pitcher de 30 años.

