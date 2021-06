“Que necesidad tiene esa juventud de estar en contra de mi gobierno si yo les he dado todo”, palabras de Trujillo de acuerdo a historiador José Del Castillo

“Este es el servicio de inteligencia de mierda que yo tengo”

El sociólogo e historiador José del Castillo Pichardo detalló

informaciones acerca de las operaciones de “La Nueva Trinitaria”, un

movimiento anti trujillista que precedió al afamado Movimiento

Clandestino 14 de junio, a pocos años del final de la dictadura.

En una conversación con Onorio Montás para el programa ¨Revista

Dominical Dejando Huellas¨ por CDNRadio, Castillo Pichardo dijo

que aunque era un adolecente durante la época pudo darse cuenta de

lo que ocurría en el país y estuvo al tanto de las acciones de estos

grupos antitrujillistas debido a que estaban conformados por personas

que residían en el mismo barrio que él, el sector de San Juan Bosco.

El movimiento “La Nueva Trinitaria” dirigido por Idelfonso Güémez

Naut, también conocido como Fonsito, estuvo conformado por 12

personas, todos jóvenes de 16 y 21 años a excepción del profesor

Ramón Rafael Casado Soler, quien para la fecha tenía

aproximadamente 41 años e ingresó a la agrupación porque era

vecino del líder del movimiento.

Algunos de los integrantes de esta agrupación fueron: Frank Pratt

Pierret, Víctor Núñez Keppis, Rafael Martínez, entre otros…

El historiador narró que el surgimiento de estos grupos se debió a las

diversas medidas tomadas durante el régimen de Rafael Leónidas

Trujillo con las que se buscaba que la población se limitara a actuar

conforme los deseos del dictador, sin tener la posibilidad de cuestionar

sus acciones.

“Sobre los derechos humanos se tenía esa idea, al que está abajo le

tocan todos los golpes y el que está arriba tiene el derecho absoluto

de golpear, así se manejó ese régimen de privilegios”, relató.

Según Castillo, una de las acciones que dió paso al surgimiento de “La

Nueva Trinitaria” ocurrió los días 14 y el 20 de junio de 1959, cuando

el Movimiento de Liberación Dominicana organizó expediciones desde

Cuba, con el propósito de liberar al pueblo Dominicano de la oprobiosa

dictadura de Trujillo. De los 198 combatientes que participaron en esta

expedición únicamente sobrevivieron 6, mientras que los demás

fueron torturados y posteriormente fusilados.

“A pesar de todos los controles que existían sobre los medios de

comunicación, que estaban al servicio del régimen, circuló el rumor de

lo que se había hecho en San Isidro, que era una matanza vio con esa

cobardía y esa criminalidad de Ramfis Trujillo, quien llegó a obligar a

los cadetes a fusilar a los expedicionarios. Fueron utilizados para

fusilar a sus propios amigos o parientes”, señaló.

En este sentido, se refirió a Guido Emilio D’Alessandro Tavares

(Yuyo), quien era sobrino del doctor Manolo Tavares Justo y

concuñado de Ramfis Trujillo quién “Lo invitó al primer acto masivo de

fusilamiento como observador y la segunda vez Ramfis pretendió que

él y otro amigo participaran directamente, fusilando a los

expedicionarios. Yuyo se opuso y ese fue el motivo de una ruptura

radical entre ambos”, indicó.

Posteriormente, D’Alessandro participó junto a su tío en la formación

de lo que sería el Movimiento Clandestino 14 de Junio en el mismo

sector donde residía por lo que se vio obligado a refugiarse

secretamente en la embajada de Italia y, más adelante, salió del país

fingiendo ser un turista en un crucero desde Ciudad Trujillo, nombre

con el que entonces era conocida la ciudad de Santo Domingo.

Su hermano Aldo D’Alessandro, quien estudiaba en Estados Unidos y

no estaba involucrado en las conspiraciones contra el régimen, fue

tomado como prisionero en una de sus vacaciones en el país. Lo

llevaron a “La 40”, donde falleció simplemente por el nexo familiar que

tenía con D’Alessandro Tavares.

Como consecuencia de su descontento y su rechazo a las acciones de

la dictadura, los jóvenes pertenecientes a “La Nueva Trinitaria”,

comenzaron a actuar en contra del régimen mediante la creación de

manifiestos que eran colocados en las oficinas públicas, estando a la

vista de la población.

Posteriormente, empezaron a penetrar las instituciones del Estado

durante las noches, donde provocaban incendios con el objetivo de

llamar la atención.

Los nuevos trinitarios incendiaron: la Cámara de Cuentas, la

Secretaría de Estado de Justicia, la Dirección General de Suministros

del Estado, y la Secretaría de Obras Públicas.

Eran buscados tenazmente por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM)

quienes habían informado a Trujillo que era un grupo terroristas

internacional que era la razón por la que no habían sido atrapados y

que era porque se trataba de organismos internacionales que

realizaban prácticas terroristas en el país.

Sin embargo, el 8 de noviembre de 1959 fueron capturados, frustrando

su intento de incendiar los depósitos de Aduanas, en la Feria de la

Paz.

Una vez llevados a La 40, fueron interrogados por Johnny Abbes,

Tunti Sánchez, Cholo Villeta y otros miembros del SIM. En ese

momento, Abbes dió la orden de que fueran fusilados, sin embargo, al

tratarse de adolescentes, Villeta, con el apoyo de Sánchez, y que

conocían a todos los jóvenes que vivían al igual que ellos, propusieron

que se le informara a Trujillo antes de proceder a fusilarlos.

Castillo explicó que en cuanto el ¨jefe¨ fue informado que se trataba de

un grupo de jóvenes residentes en las cercanías del palacio de

gobierno, explotó en ira contra Johnny Abes García y el tirano exclamó

a Cholo Villeta, cuéntele en voz alta lo que me acaba usted me acaba

de decir a mis acompañantes: “Este es el servicio de inteligencia de

mierda que yo tengo” y acto seguido, solicitó que fueran trasladados a

la cárcel La Victoria y que no lo tocaran.

Comentó que las palabras de Trujillo fueron: “Que necesidad tiene esa

juventud de estar en contra de mi gobierno si yo les he dado todo”.

(Visited 3 times, 1 visits today)