Presidente exhorta a vacunarse

El Co2 va en aumento peligrosamente, la gente perdió el miedo no usan las mascarillas ni están toman las medidas de precaución, ¿están las condiciones en el país, de iniciar la docencia semipresencial con el nuevo brote del virus?

Aunque el presidente Luis Abinader con un mensaje alentador en todo momento exhortando en todos los escenarios públicos que acude, y lo hace siendo él, a que se vacunen, y esta positivamente bien esta acción por ser la principal figura de la nación, no obstante sus esfuerzos son como en vano, como un mandatario con un contenido de de Fe y consciente que no puede amilanarse, sino continuar con la esperanza que pronto saldremos de esta desgracia que ningún Gobierno del Mundo no hubiese querido pero las cosas nuestro amado Dios y su hijo primogénito de Jesús hay que con amor aceptarla, como buenas y válidas, y enfrentar la realidad con ahínco, con valentía ver que quiere ver su pueblo en mejores sendero y condiciones de vida con una mejor alimentación y salud-

Lo graves de todos estos que a pesar de como lo está haciendo el mandatario, es una realidad pero la ciudadanía no está acudiendo masivamente a los Centros de vacunaciones, si van están yendo poco a poco pero no como debería de ser suficiente vacunas, pero así somos los habitantes de nuestra nación, incluso hasta los extranjeros que legalmente residen aquí van pero lento y que se sepa es por el bien de todos y como deberían de ser, y no sabiendo que mientras la población se vacuna más la inmensa mayoría de población se podría evitar el contagio del virus, está sucediendo en este momento, bueno porque indudablemente nos podría ayudar grandemente puesto que la defensa contra este mal estuviese más fortalecida, y así no seguir tan velozmente expandiendo el contagio del virus.

No importa el Jefe de Estado continúa y seguirá llevando ese mensaje positivo, de aliento lleno de paz y esperanza por ver una la población, fuera del peligro que nueva vez no está azotando, con sus ferviente llamado al país de la consciencia que debe adoptar acudiendo de forma colectiva a vacunarse como manera de contrarrestar, este mal que nos acecha sobretodo con la muerte súbita que nos sacude desde hace un años, en honor a la verdad no se les ves un final mientras continuemos de tercos, y si no miren el surgimiento que va en aumento este bendito mal ahora CoV-2-SARS.

Ahora bien en este modesto comentario no es en sí, el caso no, y no, es la situación en medio de esta crisis Sanitaria, y con esta arrogancia planteada, por el Ministerio de Educación, más él apoya ciego del también Ministerio de Salud Pública, como si estuviéramos ya fuera del peligro, ahora ha surgido con más fuerza y sino repito mirad pues los números en los Centros Hospitalarios y Clínicas Privadas de la nación, parece que no están pasando nada, no seamos tan testarudo, para que entonces sí se pueda en lo pueda progresivamente la ciencia Médica dominicana un control completo del virus que con tanto esfuerzos las autoridades de Sanidad, aparentemente ha podido nominar, desgraciadamente se ha ido nuevamente de las manos la semiestabilidad que había hasta hace unos meses atrás.

Están las canciones pues ahí tienen antes de llegar a presentar que muy las autoridades de Educación, hay en este momento antes el inminente peligros que no está afectando con la nueva cepa del COVID-19, la gran mayoría de la población, o sea los padres de familias no están de acuerdo con esta iniciativa, y ahora más con el graves surgimiento de contagio que hasta el momento es de 894 del nuevos casos positivos al SARS CoV-2 en la República Dominicana, tras haberse procesado 9 mil 122 muestras para detectar la enfermedad continúe expandiéndose.

Estos es el principal causante de la extensión del contagio, y las muertes por este mal, los cuidados se fueron a pique ya la gente no les importa nada, en los establecimientos comerciales los que les importa la sobrevivencia no están aplicando los ajuste obligatorio, es decir es un puro desorden sanitario colectivo es lo que hay en momento que la pandemia del peligroso virus se va espaciando cada vez más y más, ya comienza el griterío y pero aun así no cogen miedo, tomando las medidas como estábamos anteriormente, y así entonces el ministerio de Educación quiere lanzar al fuego a la clases escolares del país iniciar la docencia, caramba todo por los intereses que se mueven en todos casos.

Creemos que el único que puede debido a situación del COVID-19 surgida nuevamente que el señor Ministro de Educación, no continúe es el Señor Ciudadano presidente Luis Abinader, porque de lo contrario el titular de Salud Pública y el de Educación están ciego, y si no que tuvo que salir al frente la vicepresidenta licenciada Raquel Peña, quien señaló que el Gobierno está haciendo esfuerzo ante la preocupación de la población por el aumento del COVID-19, cada vez más en país, para incluir más camas UCI en clínicas y hospitales así dar una respuesta al incremento de infectados.

¿La situación está bien ahora mismo?, con este surgimiento del COVID-19, no lo creemos así, por ende señor Ministro de Educción, para que iniciar las clases semipresenciales o sea como sea, cuando ya unos meses se cierran, el ministerio Educativos lo que debe seguir los preparativos de arreglar, casi 7 mil planteles escolares en todos el país, en deterioros y poner manos a las obras y poner en verdadera condiciones, para el nuevo años escolar que con la ayuda de Dios quizás de aquí allá el peligros que no azota este casi controlado, los casi 13 millones de habitantes no en la totalidad vacunados, y estemos en menos peligros como ahora.

Sabemos que el Jefe de Estado está haciendo bajo esta pandemia grandes esfuerzos por aumentar que la gente se pongan las vacunas y pueda mermar esta situación, con eso vendría el aumento económico más rápidamente, aún con los esfuerzos, del Gobierno el circulante de la moneda está muy escaso en las calles, pero lamentablemente no es así, no se puede ser tan mezquino y ver que a pesar de todo la situación por la pandemia está un poco más controlada a cómo el Gobierno que encabeza el Señor Luis Abinader encontró la nación.

Volviendo al problema Sanitario y el Covid-19 como se expandido en último momento este mal y estoy repitiendo, como están las camas a un 100%, en los Hospitales Público que el Gobierno tiene el total control, mientras que los centros privados tenían una ocupación hasta de un 50.85, entonces aun así las gente caminan en las calles como si nada porque les perdió, en los Toque de Queda, fueran más restrictivos sobretodo los fines de semana, quizás así pueda controlarse un poco más la extensión rápidamente que vas en aumento el virus, aunque los comerciantes lanzan nuevamente el grito al cielo, pero es lo que se está parando ni se quieren vacunarse y ni quieren usar las mascarillas, como manera de protección, somos muy tercos.

Entonces pues para lo que muchos no quieren entender como que la vida no vale nada, observen este drama que dice oficialmente la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), apéndice de Sanidad Publica, en uno de los últimos reporte de seguimiento diario sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, la cual señaló digo por poner un caso de varias defunciones, en las últimas horas pero esto sigue y continuarán falleciendo personas no importa su estrato social.

Salud Pública notificó que desde que inició la pandemia en el país, han fallecido 3,569 personas, con una letalidad de 1.29 por ciento y la mortalidad por millón de habitantes, se ubica en 341.58. ¿Viendo esto hay condiciones para iniciar las clases?

Miren cómo va el panorama del coronavirus nación tiene 39,272 casos activos, de un total de 276,272 registrados, con 233,431 pacientes recuperados y 1, 197,087 casos sospechosos han sido descartados.

De las pruebas procesadas, 7,740 fueron PCR y 1,382 de antígeno, mientras que 5,131 muestras se hicieron por primera vez, y 3,991 muestras subsecuentes. Mientras que la positividad diaria es de 17.42% y en las últimas cuatro semanas es de 12.01%.

El reporte, señala que el total de muestras procesadas en el país desde que se inició la pandemia es de 1, 473,359, equivalentes a 141,012 por millón de personas.

La Red Hospitalaria cuenta con 2397 camas COVID de las que 759 están ocupadas, para un 32 por ciento, con 283 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas de las 512 que dispone el sistema para pacientes afectados por la enfermedad, lo que representa el 55 por ciento. En tanto que de un total de 403 ventiladores del sistema 188 personas están conectadas, para un 47 por ciento. No queramos tapar el sol un dedo, seamos sinceros, dejemos fluir las cosas, sin no se puede decir bien claro, no se puede se puede comenzar la docencia por ahora.

Esto no está para ñeñe, la otra es la subidas de los precios de los productos alimenticios este es el otro panoramas, repito el mandatario viene haciendo grandes esfuerzos pero nadie puede más que la naturalezas está este virus no saldrá por ahora de esta nación, porque todavía el año entrante los casi 13 millones de habitantes no estará vacunada contra COVID19. Y no es que sea negativo sino que es la realidad.

Y así caramba piensa el ministerio de Educación con un panorama de gravísima peligro, y más añadiendo el otro ingrediente con 6 mil planteles escolares públicos en estado de deterioro y esté graves repunte de la pandemia del coronavirus que está surgiendo como los principales obstáculos en el propósito de las autoridades de es para abrir las clases presenciales el 25 de este mes en todo el territorio nacional, piensen bien, para que mañana no sea peor, hay que entender el gran esfuerzos que hace el Gobierno para que esto se desarrolle pero la vidas es así, cuando uno quiere no puede, solamente Dios el único que sabes cuándo se puede hacer las cosas-, todo está bien, no magnífico a caramba, el hecho no es por criticar sino la realidad que estamos viviendo.