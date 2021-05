Precandidata a concejala Ángela Fernández encabeza donaciones promedio más altas a un mes de las primarias demócratas

NUEVA YORK._ La precandidata a concejala por el distrito 10 del Alto Manhattan en las primarias demócratas del 22 de junio, Ángela Fernández, encabeza las donaciones más altas, obteniendo $111 dólares por cada uno de donantes a su campaña, según muestran los registros de finanzas de los seis aspirantes en ese distrito de la Junta de Financiación de Campaña.

Aunque en no se ha hecho ningún sondeo fiable que cree la percepción de quién será la ganadora o el ganador de esa contienda, la cantidad de recaudaciones da un perfil adelantado de las posibilidades de triunfo, pero no siempre el dinero aportado coincide con los resultados electorales.

A partir de este proceso, la Junta de Elecciones de la ciudad usará el controvertido método D´ Hondt que es tradicional en países de Europa y tercermundistas como la República Dominicana para distribuir equitativamente los votos de los electores entre los candidatos más votados del primer al tercer lugar.

Los seis que se postulan a la posición electiva en el ayuntamiento son además de Fernández, Carmen de la Rosa, la cubana Johanna García, Josué Pérez, Tirso Santiago Piña y el abogado y escritor James Behr.

Los seis buscan sustituir al actual concejal dominicano Ydanis Rodríguez, quien debido a la ley de término electoral no puede reelegirse de nuevo en el escaño.

Fernández, quien también es abogada, fue la directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante, comisionada de derechos humanos del estado de Nueva York y presidenta del Desfile Dominicano en Manhattan (Dominican Day Parade), entre otras posiciones de relevancia.

Es reconocida por su activismo de décadas a favor de luchas por los inquilinos, inmigrantes y derechos civiles.

Los aspirantes compiten por convertirse en el principal representante de más de 200.000 residentes que viven en Washington Heights e Inwood.

Cada uno de los postulados alega que encabeza la intención del voto pero ninguno de ellos ha mostrado públicamente alguna encuesta, sondeo o medición confiable sobre la inclinación de los votantes en ese distrito.

de la Rosa, es hasta ahora la segunda dominicana en ser electa como asambleísta en el distrito 72, después que Gabriela Rosa marcara el hito y fue jefa de personal del concejal Rodríguez.

García es fundadora de organizaciones sin fines de lucro y dirigió la oficina del actual senador estatal Robert Jackson, Perez es profesor y director de un grupo político dominicano y Piña se postuló contra Jackson en 2020 para desplazarlo sin éxito de la curul en el senado.

Piña es además un reconocido activista comunitario y dirigente político que participa en parte de las más importantes jornadas de lucha de la comunidad dominicana.

Las recaudaciones

La asambleísta lidera la recaudación de fondos, pero está entre los tres principales candidatos con una diferencia muy estrecha frente a Fernández.

Ella lleva recaudados $233,523 combinados, incluyendo $73,103 en fondos privados y $160,420 en fondos públicos de contrapartida, según divulgó esta semana el medio digital Washington Heitghs & Inwood Pach.

La asambleísta de la Rosa ha gastado $83,709, la mayor cantidad de cualquier campaña en la historia del distrito 10.

Pero Fernández y García han llegado a la máxima recaudación de fondos públicos.

Carmen ha recibido donaciones por $233,523, García $227,116, Fernández $224,684, Pérez $133,449, Pina: $5,105 y Behr $297.

En relación a los gastos Fernández y García han erogado $77,575 y $75,091, Pérez $22,670, Pina y Behr han gastado menos de $10.

En los aportes a las campañas, García supera con creces al resto recibiendo 1,151 donaciones con un promedio de $56.

Ha habido pocos postulados al Concejo Municipal en todos los distritos de la ciudad, candidatos que han recibido más de 1.000 donaciones a sus campañas.

En segundo lugar está de a Rosa con 797 donaciones, Fernández tercera con 578 y Pérez, cuarto con 281.

Fernández tiene la donación promedio más alta en $111 y de la Rosa tiene la mayor cantidad de contribuciones de donantes fuera de la ciudad de Nueva York equivalente al 24.9% de sus donaciones que provienen fuera de los cinco distritos urbanos.

El apoyo

Sobre el apoyo que han concitado las y los candidatos en el distrito 10, de la Rosa cuenta el respaldo del congresista Adriano Espaillat, la senadora estatal Jessica Ramos, el asambleísta estatal Danny O’Donnell, el concejal Mark Levine, la concejala Carlina Rivera, el sindicato 32BJ SEIU, los clubes demócratas Jim Owles Stonewall, Demócratas por un Cambio en el Norte de Manhattan y la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York

García es respaldada por los senadores estatales Alessandra Biaggi, Robert Jackson, John Liu, Mike Gianaris y Brad Hoylman, ex candidato a gobernador y la actriz Cynthia Nixon, el Partido de la Familia Trabajadora (Working Families Party), Acción Ciudadana de Nueva York y los grupos “Mantengamos la Parte Alta Indivisible” (Rise Uptown Indivisible), “El Voto Judío” (The Jewish Vote), 504 Demócratas, “Mujeres Progresistas de Nueva york” (Progressive Women of New York).

Fernández es apoyada por el ex diputado y millonario inversionistas en la industria inmobiliaria y supermercados Rubén Luna quien la respalda económica y electoralmente, la candidata a la alcaldía Diana Morales, Bio-Classic Workers Cooperative, Juan Villar, director de escuela secundaria, “Peligro Sports”, el bombero y activista Bernie Rodríguez, el empresario Jesús Pérez, propietario de Manolo Tapas, el activista comunitario Sammy Feliz y el reverendo Luis Barrios párroco de la Iglesia Episcopal de la Santa Cruz (Holyrood Church).

Pérez, Piña y Behr no han conseguido respaldos públicos hasta el momento.

PIE DE FOTO

NUEVA YORK._ La doctora Ángela Fernández encabeza las donaciones promedios a un mes de las primarias demócratas en las que se elegirá la o el candidato demócrata al Concejo Municipal en el distrito 10 del Alto Manhattan. (Fuente externa).