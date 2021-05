Población dominicana comienza a sentirse atemorizada ante la gravedad del repunte del COVID-19; pero tampoco acuden a los centros a vacunarse, la juventud no entiende nada

SANTO DOMINGO– Si Ministerio de Salud Pública hubiese iniciado a decir la verdad ante esta gravedad del brote no anoche como se hizo, sino desde que los Centros Hospitalarios privados y públicos, que si la situación no estuviese como ahora reconocieron la gravedad de este asunto con la donde reconocieron el error emitiendo, lo que pasaban muchas de las autoridades Sanitaria que las noticias procedían los medios de noticiosos eran quizás por alarmar a la población o que eran calumnia, empero ahora admiten que real la situación.

¿Porque entonces? anoche no le quedó otra opción declarar el estado alerta epidemiológico para todo en el país, entonces es urgente que el Gobierno nuevamente inicie los Toques de Queda, en su mayoría como estaban anteriormente , para así evitar un rebote sin precedente, para que luego venga la queja sobretodo en los lugares donde la pandemia por la terquedad, de la gente y el descuido de las autoridades Sanitaria por complacer a cierto sectores “ no se quiera llorar la de lamentaciones”, es la opinión esta mañana de centenares de personas al ser cuestionado en las calles, por teléfonos de este viertes-

Dijeron las personas al ser cuestionada al respecto que si el brote del COVID-19, es especialmente para el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, ante el aumento del virus y la ocupación hospitalaria dada, obliguen nuevamente a encerrarse en sus casas desde temprano en el día, “porque ahora no es entre la gente de edad avanzada sino entre los jóvenes, esto no puede seguir como va, las consecuencia serán peor y el gobierno tendrá la mayor parte de la culpa, por querer complacer a un sector comercial que no les importan la vida de nadie sino ellos vender y vender, “Ya Basta” a cómo va esta tristes situación en el país.

“Ante la situación sanitaria actual que presenta el país con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, el aumento de casos y ocupación hospitalaria en la región metropolitana, especialmente en el Gran Santo Domingo, la Digepi emite las siguientes recomendaciones a todo el país”, dijo la entidad en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @SaludPublicaRD.

El post está acompañado de un documento en el cual señalan una serie de orientaciones a la población para evitar el contagio de la enfermedad. Entre las que están el uso obligatorio de mascarillas, incluso en espacios públicos y abiertos, como parques y malecones y evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas.

Al respecto la gente ya comenzó a dudar de los informes que diariamente emite Salud Pública, sobre el desarrollo de este virus, “no están diciendo la verdad, según uno nota en los Centros Privados y Públicos, “es que tiene miedo el Gobierno, se preguntan ¿a quién o quiénes? Y rápidamente volver los toques de queda anteriores, sobretodo en el gran Santo Domingo, van a dejar que la juventud de aquí comiencen a fallecer por cantidad, esa población así como las propias personas de edad avanzada no están usando las mascarillas, ni están aguardando el distanciamiento, ya no respetan nada, entonces a consecuencia que las gente han perdido el miedo al COVI- 19, ahí tienen lo que querían este brote máximo en el Gran Santo Domingo, dijeron las personas cuestionada en la mañana de este viernes.

Además, no quieren vacunarse ni los jóvenes ni los de edad un poco más avanzadas, los Centros de vacunaciones tanto en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y en muchas población del territorio nacional la afluencia de persona es mínima cuando debería ser lo contrario en este momento, del crecimiento del virus y si acuden durante el día entero no pasan de 20 0 30 personas, señalaron.