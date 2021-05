Mi observatorio:

Reforcemos la lucha contra el Covid-19

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor el periodista. Reside en Monte Plata.

Debemos reforzar la lucha en contra del Covid-19 vacunándonos

masivamente en contra de la horrible enfermedad que ha matado a tantas

personas en el mundo.

Pese a que la vacuna que se está utilizando para protegernos de la

pandemia no garantiza un cien por ciento su efectividad debemos continuar

con su aplicación a la población.

Se debe hacer conciencia de que es mejor que nada y si tenemos la

oportunidad de inyectarnos hagámoslo sin poner resistencia ya que de esa

forma podremos fortalecer el cuerpo.

No estoy de acuerdo con aquellos que viven propalando lo malo

alegando que no vale la pena vacunarse porque se hayan presentado algunos

casos de Covid-19 luego de ser inyectados.

Si queremos salir airosos de esta pandemia que ha arrodillado al

mundo debemos hacer un esfuercito más y tolera por más tiempo la

mascarilla aunque nos sea odioso.

Ya en Estados Unidos el país con mayor número de víctimas a causa del

Covid-19 se están precipitando y pretenden dejar sin efecto el uso del

bendito bosar preventivo.

