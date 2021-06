La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

El fondo de pensiones de los trabajadores fallecidos

El sistema dominicano de seguridad social establece el ahorro individual de los trabajadores para su

pensión futura. El aporte lo hacen empleados y empleadores cada mes y esos recursos son invertidos

por las administradoras de pensiones (AFP) para aumentar su rendimiento, a los fines de que sean

suficientes al cabo de 360 cotizaciones para su retiro, tras alcanzar la edad mínima de 60 años.

El punto es que hay trabajadores cotizantes que han fallecido antes de su retiro y dejaron una cantidad

de dinero ahorrado en la APF a la que estaban afiliados. Ese dinero no se pierde y se puede convertir en

una pensión de sobrevivencia en caso de tener pareja e hijos menores de edad, o en la devolución de los

fondos acumulados a sus herederos.

Si el trabajador fallece antes de su retiro, la familia puede acudir a la AFP a la que pertenecía, llenar una

serie de requisitos (formulario y presentación de certificaciones), sin la necesidad de abogado, y tiene

derecho a una pensión para su viuda o viudo y sus hijos menores de edad hasta que el más pequeño

cumpla los 18 años o los 21 años si es estudiante activo y soltero.

En caso de que uno de los hijos sea discapacitado, entonces la pensión de sobrevivencia sería

permanente para ese pariente. Con relación al cónyuge, puede ser la esposa o esposo, debidamente

casados, o su compañero o compañera sentimental, siempre que se demuestre la existencia de esa

unión.

En los casos en que los hijos del trabajador ya sean mayores de edad al momento de su fallecimiento,

entonces el fondo acumulado es entregado a sus herederos legales, con base en lo que establece la ley,

con la ventaja de que ya se eliminó el requisito de pago previo del impuesto sucesoral, que era un

obstáculo de retraso en el proceso.

Para esos casos, los herederos legales no reciben una pensión, sino el fondo completo acumulado en la

AFP, ya sea en una sola partida o en partidas mensuales hasta que se agote.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) ha emitido un

comunicado en el que informa a los familiares de afiliados cotizantes fallecidos que no necesitan un

abogado para hacer esos trámites, ya que pueden ir directamente a la AFP correspondiente.

Asimismo, la ADAFP ha publicado en su portal web una lista de más de 48,500 trabajadores cotizantes

fallecidos y la AFP a la que cotizaban, para que los familiares puedan verificarlo y acudir a tramitar la

pensión de sobrevivencia o la devolución de los fondos, según sea el caso.

Algunos se preguntarán por qué hay tantos casos de fallecidos sobre los que no se han hecho los

reclamos. Muchos casos son por diferendos entre los propios familiares. Por ejemplo, un trabajador

fallecido que estuviera casado con dos hijos menores de edad, pero que a la vez tenía otros dos o tres

hijos más menores fuera del matrimonio, posiblemente las familias no se ponen de acuerdo para hacer

la solicitud correspondiente y para la distribución equitativa de la pensión correspondiente.

O el caso de un trabajador fallecidos con hijos ya mayores de edad, pero de más de una madre, puede

que no alcancen el consenso para reunir los documentos y tramitar la herencia de los fondos

acumulados, o que tal vez el dinero no es mucho y la repartición resultaría tan poca para cada heredero

(50% para el o la cónyuge y el otro 50% para los hijos), que prefieran desistir del proceso de reclamo.

Pero de todas formas, las AFP mantienen la disposición de entregar los recursos correspondientes, ya

sea en forma de pensión de sobrevivencia o de devolución, según sea el caso, siempre que los familiares

hagan los trámites correspondientes.

Paradógicamente son las AFP las que han estado orientando a los familiares de los afiliados fallecidos,

una labor que debería hacer, y no la hace, la poco funcional Dirección de Información y Defensa del

Afiliado (DIDA), que recibe un presupuesto millonario proveniente de una parte de los aportes de

empleados y empleadores para esos fines.

