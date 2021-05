Gobernador Valdez Albizu informa que la economía dominicana creció un 47.1 % en abril de 2021

La variación acumulada promedio de enero-abril 2021 se sitúa en 11.5 %.

 Bank of America proyecta que RD crecerá entre 7.9 % y 10.0 % para el 2021.

 Remesas y zonas francas crecen 130.6 % y 108.1 %, respectivamente.

 Reservas internacionales alcanzaron US$12,306 millones al 24 de mayo,

equivalentes a 7.4 meses de importaciones y 14.7 % del PIB.

 Llegada de pasajeros alcanzó 1,044,159 turistas en enero-abril 2021.

 Inflación acumulada se sitúa en 2.69 % en enero-abril y en 9.65 % de forma

anualizada.

 A la fecha se han canalizado 90 mil nuevos préstamos por medio de los

intermediarios financieros para un total de RD$192,672 millones a empresas y

hogares.

 Crédito al sector privado en moneda nacional creció 9.2 % de forma interanual.

 Al 24 de mayo el peso dominicano exhibe una apreciación de solo 2.2 %,

contrario a lo observado en las monedas de la mayoría de países de

Latinoamérica.

Santo Domingo. República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana

(BCRD) informó que, de acuerdo a las cifras preliminares del indicador mensual de actividad

económica (IMAE), en el mes de abril se registró una expansión extraordinaria de 47.1 %.

Este resultado sin precedentes no solo compensó la caída de 29.8 % observada en abril de

2020, sino que superó el nivel del mismo mes de 2019, que fue un año regular sin pandemia.

Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD, expresó que, para dimensionar esta

recuperación, “ha de considerarse un índice normalizado en 100.0 en abril de 2019, que con

la pandemia cayó 29.8 % pasando a 70.2 en abril de 2020 y ahora en abril 2021 se ubica en

103.3, para una variación interanual de 47.1 % en abril 2021”.

Dado el contexto indicado, el gobernador especificó que “este resultado no constituye un

simple rebote por efecto estadístico de la base de comparación, sino que muestra una

reactivación que ha superado los niveles pre-pandemia, al aumentar un 3.3 % con

respecto a abril 2019”.

Esta reactivación ha sido heterogénea en las distintas actividades económicas, con algunos

sectores registrando un comportamiento por encima del pre-pandémico, mientras que otros

se encuentran en un proceso gradual de recuperación.

Un recuento de lo ocurrido en el presente año es que el IMAE ha registrado tasas de -1.8 %

en enero, pasando luego al terreno positivo en febrero con un crecimiento de 1.1 % y

dinamizándose aún más en marzo al alcanzar una expansión de 10.6 %, para un promedio

de 3.1 % en enero-marzo de 2021. Con el resultado de 47.1 % en abril, el acumulado en el

primer cuatrimestre del presente año se ubica en 11.5 %.

Los notables avances del proceso de vacunación y el mejor desempeño de la economía

mundial y del turismo, contribuirían a que se acelere el proceso de reactivación económica.

Esto permitiría actualizar de forma conservadora la proyección del crecimiento del producto

interno bruto (PIB) real para el cierre de año en el rango de 7.0 %-8.0 %.

Valdez Albizu resaltó que, “en el día de ayer, Bank of America compartió un reporte con su

proyección de crecimiento más reciente para República Dominicana en el 2021, aumentando

la misma de 7.9 % a 10.0 %, lo que indica que los analistas de fondos de inversión están

previendo una recuperación más acelerada que la contemplada a inicios de año. Asimismo,

los pronósticos de organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo, son

consistentes con que la economía dominicana retomaría en este año su senda de expansión

sostenida en un contexto de fuertes fundamentos y de estabilidad macroeconómica.

El desempeño registrado ha estado respaldado por el impulso de las medidas de política

fiscal y monetaria puestas en marcha a partir de marzo de 2020 para aliviar los efectos

adversos de la crisis sanitaria sobre la economía. En su conjunto, esto ha sido determinante

para dinamizar las actividades económicas y la demanda interna, es decir, el consumo y la

inversión.

Adicionalmente, se reitera la incidencia positiva que ha tenido la distribución de vacunas

contra el COVID-19 en todo el territorio nacional en el marco del Plan Nacional de

Vacunación, cuyas estadísticas preliminares al 25 de mayo de 2021 registran que unos 3

millones de dominicanos han recibido una primera dosis, de los cuales unas 944,337

personas poseen ya las dos dosis requeridas. De igual modo, se destaca el rol que ha tenido

la reactivación del flujo turístico hacia el país, al ser este sector una importante fuente de

empleos, divisas y de creación de valor agregado en la economía.

Sectores más relevantes

Entre las actividades económicas que resaltan por su notable incidencia positiva en abril de

2021 se encuentran: Construcción (566.9 %), Hoteles, Bares y Restaurantes (140.7 %),

Zonas Francas (82.6 %), Minería (60.6 %), Otras Actividades de Servicios (48.8 %),

Transporte y Almacenamiento (45.1 %), Manufactura Local (34.4 %) y Comercio (22.7 %). De

igual manera, se verifican incrementos en Comunicaciones (5.7 %), Energía y Agua (5.5 %),

Servicios Financieros (4.9 %), entre otras.

Un resultado que llama poderosamente la atención es el exhibido por la Construcción,

actividad que registró una variación interanual de 566.9 %. “Para explicar esta tasa de

crecimiento anualizada sumamente alta, de forma análoga a la explicación del

comportamiento del IMAE para el caso de la economía general, se realiza un supuesto de un

índice de 100.0 puntos para el año 2019, con la contracción de 83.9 % en el periodo de

mayor impacto de la pandemia, ese nivel se redujo a 16.1 en abril 2020, para luego

recuperarse de forma extraordinaria a 107.4 en abril 2021. Esta variación de 16.1 a 107.4 es

la que representa ese 566.9 %. El punto crucial es que una expansión de esta magnitud va

más allá del efecto estadístico de la base de comparación, pues esta actividad se ubica un

7.4 % por encima de lo exhibido en abril de 2019, representando una firme reactivación que

supera los niveles pre-pandemia mucho más allá de lo previsto”, expresó Valdez Albizu.

Este comportamiento obedece en gran medida a las mejores condiciones financieras y

crediticias asociadas a las medidas de flexibilización monetaria adoptadas por la autoridad

monetaria, que han permitido la reanudación de las obras que estaban en proceso y el inicio

de nuevos proyectos de obras residenciales, turísticas y comerciales fundamentalmente

impulsadas por iniciativas de capital privado.

La manufactura local presenta un aumento interanual de 34.4 %, sustentado por la refinación

de petróleo, fabricación de metales comunes y productos químicos, entre otras. Una vez

más, a fin de comprender este desempeño se podría llevar a cabo el ejercicio descrito

anteriormente para la economía en su conjunto y para la construcción, resultando en este

caso un incremento de 10.1 % respecto al nivel de abril de 2019. En cuanto al crecimiento del

valor agregado de la Manufactura de Zonas Francas, el mismo resulta cónsono con el

dinamismo de las exportaciones de este sector, valoradas en US$589.1 para el mes de abril

de 2021, equivalente a un incremento relativo de 108.1 % en términos interanuales.

Cabe destacar la significativa recuperación de la actividad productiva de Zonas Francas, la

cual ha logrado reactivar sus operaciones a un 100 %, favorecida por un clima de

certidumbre logrado por el gobierno del presidente Luis Abinader para la captación de nuevas

inversiones, el fortalecimiento de los vínculos comerciales, y condiciones más favorables en

el entorno internacional en términos de una reactivación económica más rápida de lo

previsto.

La actividad minería presentó un crecimiento de 60.6 % en el mes de abril de 2021, explicado

por mayores volúmenes de producción de ferroníquel (89.8 %), oro (25.7 %), así como de la

arena, grava y gravilla (390.6 %), siendo este último un insumo importante para la

construcción. En cuanto al comercio y transporte, estas actividades de servicios mostraron un

notable repunte en su valor agregado de 22.7 % y 45.1 % en el mes de abril de 2021,

respectivamente, reflejando el mayor flujo de bienes locales e importados en la economía, el

incremento del volumen de mercaderías transportadas hacia los puntos de ventas para

comercialización, así como el mayor dinamismo en el transporte terrestre de pasajeros.

Igualmente, es importante referirnos a la actividad de Hoteles, Bares y Restaurantes, que en

términos de valor agregado real arroja una variación relativa de 140.7 % en abril de 2021. La

tendencia reciente evidenciada por este sector demuestra que el efecto negativo que sufrió a

raíz de la pandemia del COVID-19 continúa disipándose, lo cual queda evidenciado en la

dinámica reciente de la llegada de pasajeros no residentes al país.

Recuperación en el número de visitas

En el mes de abril se observó una afluencia de 327,074 visitantes no residentes por vía

aérea, es decir, una proporción de 56.0 % respecto a la cantidad de personas recibidas en el

mismo mes de 2019, año libre del impacto del COVID-19, lo que permite apreciar que se

avanza en la dirección correcta.

El despegue reciente de la actividad turística refleja el compromiso del gobierno del

presidente Luis Abinader, así como los esfuerzos del ministro de Turismo, David Collado, en

estrecha colaboración del sector privado, para hacer frente a los retos impuestos por la

pandemia y fortalecer la reactivación de la industria. En este ejercicio ha sido determinante el

impulso de nuevas estrategias de promoción y relanzamiento de los polos turísticos,

implementación de protocolos sanitarios y de protección al viajero, así como la ejecución del

plan de vacunación masiva.

En términos acumulados la llegada de pasajeros alcanzó 1,044,159 turistas en los primeros

cuatro meses de 2021. Se espera que la tendencia hacia la recuperación se afiance cada vez

más, consolidando a la República Dominicana como el principal destino turístico de todo el

Caribe insular.

Política monetaria e inflación

Para enfrentar el choque adverso de la pandemia, el Banco Central ha implementado desde

marzo de 2020 un significativo plan de estímulo monetario, con el objetivo de reactivar la

producción y dinamizar la demanda interna. El paquete de medidas incluyó la reducción en

150 puntos básicos en la tasa de política monetaria, encontrándose actualmente en su

mínimo histórico de 3.00 %, mientras que la tasa de depósitos overnight se disminuyó a 2.50

% anual.

Adicionalmente, se puso en marcha el programa de provisión de liquidez más amplio de la

región, ascendente a RD$215 mil millones, aproximadamente un 5 % del PIB, a través de

distintos instrumentos como reportos, reducción de encaje legal y la creación de la facilidad

de liquidez rápida (FLR). A la fecha se han canalizado por medio de los intermediarios

financieros RD$192,672 millones a empresas y hogares, a través de unos 90 mil nuevos

préstamos, refinanciamientos y reestructuraciones de deuda. Se destaca que los sectores

que han recibido más recursos son: Comercio y Mipymes (RD$81,328 millones), Hogares

(RD$28,719 millones), Manufactura (RD$20,576 millones), Construcción (RD$17,848

millones) y Exportación (RD$6,114 millones).

Estas medidas han sido exitosas en flexibilizar las condiciones monetarias, reflejadas en una

disminución de más de 300 puntos básicos en la tasa de interés activa promedio de la banca

múltiple, que bajó de 13.28 % anual en el mes de marzo de 2020 a 10.02 % anual al cierre de

abril de 2021.

Asimismo, se ha observado una dinamización del crédito al sector privado en moneda

nacional, creciendo en torno al 9.2 % de forma interanual en el mes de abril. Se debe

destacar que, este ritmo de expansión de los préstamos privados en moneda nacional es uno

de los más altos de América Latina y significativamente superior a la mediana regional de 3.1

%.

En cuanto a los precios internos, tal como está sucediendo a nivel mundial, se han registrado

presiones inflacionarias transitorias relacionadas con el incremento en las cotizaciones

internacionales de los commodities, observándose una inflación acumulada de 2.69 % en

enero-abril y de 9.65 % de forma anualizada. No obstante, el sistema de pronósticos del

Banco Central indica que la inflación interanual comenzaría a partir de junio un proceso de

convergencia gradual al rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, para luego permanecer en torno al

valor central del referido rango durante el horizonte de política monetaria.

Las expectativas de los agentes económicos debidamente ancladas a la meta de inflación y

una brecha del producto en niveles que no estaría contribuyendo a generar presiones

inflacionarias en la coyuntura, unido a la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, le

otorgan al Banco Central el espacio suficiente para continuar manteniendo condiciones

monetarias favorables con el propósito de seguir apoyando el proceso de recuperación

económica.

Sector externo

Durante el mes de abril el sector externo continúa mostrando un excelente desempeño. Las

remesas y las exportaciones de zonas francas siguen con un importante dinamismo, con

crecimientos de 130.6 % y 108.1 %, respectivamente. En cuanto a las importaciones, las

mismas aumentaron 64.9 % en total, mientras que, las no petroleras aumentaron 54.0 %, lo

que va en línea con la acelerada recuperación de la demanda interna.

Este importante flujo de divisas por remesas y exportaciones de zonas francas ha contribuido

a la estabilidad cambiaria, de tal manera que al 24 de mayo el tipo de cambio lo que muestra

es una apreciación de 2.2 %, contrario a lo observado en las monedas de la mayoría de

países de Latinoamérica. Asimismo, el incremento en el flujo de divisas ha permitido la

acumulación de reservas internacionales, las cuales alcanzaron US$12,306 millones al 24 de

mayo, equivalentes a 7.4 meses de importaciones y 14.7 % del PIB.

Valdez Albizu concluyó la rueda de prensa expresando que “el BCRD reafirma su

compromiso de conducir la política monetaria orientada al logro de la meta de inflación y el

mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, todo con el objetivo de que los agentes

económicos cuenten siempre con el clima de certidumbre y las informaciones necesarias

para materializar sus planes de inversión”.

