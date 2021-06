Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Todo se lo quieren dejar al gobierno: Analistas, sabiólogos, opinólogos y todólogos criollos en Queens coinciden en manifestar que en RD todo se lo quieren dejar al gobierno para que haga las cosas, responsabilidad exclusiva, y no debe ser. Ante lo dicho por el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chú- Vásquez, que en el país hay 717 cuarteles de la PN, de los cuales 202, no sirven para nada, incluyendo varios con pisos de tierra”, y que alrededor de 22 municipios carecen de destacamentos, los empresarios, millonarios y comerciantes, entre otros sectores pudientes en cada municipio del país que no existan cuarteles y otros en condiciones destartaladas, deberían construirlos o reconstruirlos y comprar dos o tres motores para patrullar, porque reunir dos o tres millones de pesos para esos fines es un mínimo esfuerzo. Lo grande del caso, diiicen, es cuando delincuentes cometen un acto delictivo en su pueblo, todos claman a la policía apresarlo. Un ciudadano en el Alto Manhattan expresó: “si esos ricos de los pueblos construyen el cuartel, es para la seguridad de ellos mismos”. Pero no, todo se lo quieren dejar solo al gobierno. ¡Anjá! Ver: https://hoy.com. do/de-717-cuarteles-en-el- pais-solo-116-reciben- denuncias/

►Los diputados del PRM en EUA: Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan debatieron sobre los diputados de RD por la circunscripción 1-EUA, concluyendo: “Cuando salen públicamente, por un aborto de la naturaleza, sus connacionales se asombran y espantan porque piensan que son fantasmas. Pero, además, quedan mal parado por sus actuaciones e intervenciones». Veamos: Servia Iris Familia, durante un acto del Index a las madres en Queens, rifó 10 tarjetas de la tienda Macy’s de 25 dólares cada una (US$250.00), alardeando todo un éxito. Luego, este fin de semana en el Consulado celebraron el “Día de las Madres” dominicanas y rifó 20 sobres conteniendo $20.00 dólares cada uno (US$400.00 en total). Hizo lo mismo, alardeó un éxito. ¡Uff! Asimismo, Kenia Bidó, que tampoco se deja ver, para las mismas fechas entregó en un salón de Manhattan 10 televisores, no asistió por tener el Covid-19, y en la actividad del Consulado hizo entrega de 15 “carteras”. Tampoco asistió. Las críticas al oído (shiii) no se hicieron esperar entre las criollas presentes, catalogándolas como “cheap”, principalmente a Familia. Mientras, Norberto Rodríguez, recaudó cerca de medio millón de dólares entre empresarios de la región, diiicen, y entregó en NJ fundas con golosina, agua, jugo, papita, compota, y cereales, entre otros. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= yBRpoiuxMXI&t=36s ¡Ah! Lo que ha sometido al Congreso, una resolución para reconocer a Donald Trump “por haber auspiciado el acuerdo entre el Estado de Israel, el Estado de los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Bahrein” ¿Legislando para la comunidad? ¡Virgen Santísima! El legislador dominicano por Espaillat, Carlos Gómez, si sabe valorar su gente. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= NIBrSoSeV4M

►Beneficio$ de un diputado dominicano: Dos exoneraciones para traer un vehículo libre de impuestos, cada dos años. Sueldo base de RD$175,474.65. Gastos de representación por RD$35,094.93. Dieta de hasta RD$45,000. Desayuno y almuerzo en el comedor que tienen dentro de la Cámara de Diputados. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2021/03/03/659504/diputados- que-menos-trabajan ¡Ah! dominicanos en NYC diiicen que los 3 diputados (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) brillan por su ausencia en no presentar proyectos que beneficien la comunidad. Tanto que hablaban estando en la oposición. ¡Bueeeno!

►Escándalos en Comisionado Cultura-NY: Más escándalo en el Comisionado de Cultura en NY (CODOCUL). El equipo investigativo de Entérate NY rindió el siguiente informe: La comisionada Lourdes Batista ve por los ojos y escucha por los oídos de Francisco Javier Fuentes, su llamado asesor político. Él es un enviado de Margarito de León, sub-director del DNI y hombre de confianza del presidente Abinader. Desde que Fuentes llegó al Comisionado tenía como prioridad hacer nombrar al locutor Germán Batista y al periodista Erick Gutiérrez, pero en ese entonces Batista le dijo que se sentía comprometida con Nolagko Nolasco y Liany Ferreras para comunicaciones y relaciones públicas. Pero el funcionario le hizo la vida imposible teniendo ambos que renunciar la semana pasada, aceptadas por Lourdes. En las últimas semanas se han originado los siguientes casos en CODOCUL: Cancelación la alta dirigente del partido Marisol Calderón. Rebelión y violaciones en el Comisionado. Ver: https:// elpregonerord.com/rebelion-y- violaciones-en-el-comisionado- dominicano-de-cultura-de- nueva-york/ Denuncian golpeo, abusos, vejaciones y amenazas a empleados del Comisionado. Ver: http://www. revista110.online/denuncian- golpeo-abusos-vejaciones-y- amenazas-a-empleados-del- comisionado-de-cultura-en- estados-unidos/ Circula carta atribuida a esposo de comisionada con ataques y amenazas a presidente y dirigentes del PRM NY. Ver: https:// elpregonerord.com/circula- carta-atribuida-a-esposo-de- comisionada-de-coducul-con- ataques-y-amenazas-a- presidente-y-dirigentes-del- prm/ Defienden gestión de Comisionada Ver: https://theworldnews. net/do-news/nueva-york- defienden-gestion-de- comisionada-dominicana-de- cultura Comisionada de Cultura en USA niega conflictos con dirigentes del PRM nombrados en la entidad. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ comisionada-de-cultura-en- estados-unidos-niega- conflictos-con-dirigentes-del- prm-nombrados-en-la-entidad/ A nuncian Feria del Libro NY-2021, Ver: https:// elnuevodiario.com.do/anuncian- feria-del-libro-dominicano-en- nueva-york-2021-dedicada-a- silvio-torres-saillant/

►Tribunal Superior Electoral (TSE): El rum rum es 24/7 en lugares públicos que visitan dominicanos en NYC (restaurantes, supermercados, bodegas, barbería, salones de belleza, consultorios, taxistas, y paradas de autobuses) sobre las denuncias del juez Ramón Madera, considerado ante la sociedad como probo, transparente, responsable, valiente y trabajador, diiicen. Madera viene presentando documentos sobre el despilfarro económico que mantiene el actual presidente de dicho Tribunal, Marcos Cruz, con recursos de la institución. Usa la tarjeta de crédito corporativa para hacer compras de vinos para su casa, el día de Reyes, flores, en lavandería, pizza, ropa para niños, etc. Ver: file:///C:/Users/19178/ Downloads/ESTADO%20DE% 20CUENTA%20MES%20DE%20FEBRERO% 202021.pdf Además, seguía cobrando calladamente como sub director general de migración, y el sueldo completo más incentivos como presidente en funciones del TSE, y al ser descubierto el pleno lo hizo renunciar. Ver: file:///C:/Users/19178/ Downloads/NOMINA%20DGM%20(1). pdf Ver: file:///C:/Users/19178/ Downloads/NOMINA%20DGM.pdf Hay más documentos que descansan en los archivos de Entérate NY.

►El consulado: Familiares de presos dominicanos en cárceles estatales (Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania) dentro de la jurisdicción consular, se proponen visitar el cónsul, Eligio Jáquez, para solicitarle que restablezca la comunicación a través del teléfono desde el mismo consulado y empiece a visitar sus parientes presos, nos informaron. Eso se hacía en la administración de Carlos Castillo, diiicen, llegando a conseguir la libertad de decenas de presos criollos, algunos para deportación. Ver: https://www.elcaribe.com. do/panorama/consulado-rd-ny- cierra-durante-2019-visitas-a- presos-dominicanos/ ¿Falta de ánimo y voluntad política actualmente? Preguntan algunos en el Alto Manhattan. El artículo 36 de la “Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, establece en la letra C “que los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional de su estado que se encuentre arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia.

►Un azote en el consulado: Denuncias coincidentes han llegado a Entérate NY de parte de dominicanos que laboran en la sede consular -los cuales piden reserva de sus nombres- atribuyendo a la directora del Departamento Jurídico, abogada Sarah Lina Machado Balbuena, dar mal trato a los criollos que laboran allí, y expresar estar por encima de todos, menos del cónsul. ¡Uff! Dicen algunos que no saben por qué el cónsul Eligio Jáquez la nombró ahí, teniendo antecedentes: Fue arrestada por sobornar a una oficial de la cárcel “Najayo Mujeres” cuando entregó celulares ilegalmente a Zobeida Morel Félix, entonces pareja del capo boricua de las drogas José Figueroa Agosto. El 24 de diciembre 2010 la directora de la referida cárcel de mujeres, ordenó esposar y detener a Machado Balbuena cuando fue requisada por la oficial que le encontró los celulares que entregó a Morel Félix, y trató de sobornarla con 100 mil pesos para que eso se quedara así. Ver: https://primicias.com.do/ exigen-a-presidente-de-jce- explicar-nombramiento-en- oclee-de-nueva-jersey-de- abogada-convicta-por-soborno- en-republica-dominicana/ Un ciudadano en el Alto Manhattan expresó “Eligio debe decirle y ordenarle que la sencillez, humildad y el buen trato con los demás, son prendas que adornan el ser humano”. Otro contestó “ella debe saber que el que menos sirve en esta vida sirve para remedio, y como dijera el ex presidente de México, Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

►¿Felipe Febles en el PRM-NY?: Una fuente a lo interno del PRM-NY, solicitando reserva de su identidad, afirmó a Entérate NY que el presidente de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, Felipe Febles, se inscribirá próximamente en el partido de gobierno, y por ello el consulado le entregará una $ignificativa aportación dizque para sus actividades, lo que motivó al presidente de la “Parada” proclamar: “el cónsul Jáquez se ha integrado de lleno a trabajar, está realizando un buen trabajo con la gente, lo que motivo a nuestra organización reconocerle su labor y entregarle el reconocimiento”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/ gran-parada-dominicana-en-el- bronx-reconoce-labor-consul- rd-en-ny/ ¡Huumm! Un ciudadano en el Alto Manhattan expresó “por la plata baila el mono”.

►Un valor dominicano en NY: A Juan Tapia, un dominicano que se identifica como tal por doquier en esta ciudad de NY, le acompañan 24/7 valores personales que son reconocidos por su comunidad. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la industria del transporte en NYC y se ha destacado a través de los años por su forma de servir a los demás, sin importar condiciones económicas, religiosas, ni de color. Es un ejemplo a seguir. Su vida laboral ha transcurrido en el Alto Manhattan y entre sus connacionales siempre manifiesta “hay que poner en alto la bandera tricolor”. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Los dominicanos, al igual que otras etnias, residentes en el estado de NY que tengan rentas atrasadas por causa del Covid y sin importar su status migratorio, pueden gestionar que le paguen sus atrasos, debiendo aplicar a partir de este próximo martes día primero de junio al Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler de NY (ERAP). Por un mes este plan dará prioridad a los desempleados, aquellos con ingresos iguales o inferiores al 50% del Ingreso Medio del Área (AMI). En la Gran Manzana una familia de 3 personas con ingreso anual de $53,700 ya califica. La medida también abarca aquellas personas que viven en cuartos rentados. Después de los primeros 30 días, las solicitudes se procesarán por orden de llegada, siempre que los fondos estén disponibles, dijo el gobernador Andrew Cuomo. Se espera que el programa atienda unos 200,000 hogares de todo el estado, incluyendo miles de quisqueyanos, y cubre hasta 12 meses de atrasos, acumulados a partir del 13 de marzo de 2020. Los pagos se harán directamente al propietario del inmueble. Aplicación: https://otda.ny. gov/language/spanish/ Línea directa de asistencia al 844-691-7368. También visitar aquí: https://www. evictionfreeny.org/es/. La organización “Se Hace Camino al Andar” ofrece asistencia e informaciones. Su teléfono es 718-418-7690. Para recibir asistencia gratuita en su idioma: (518) 402-3096.

►Cultura general: La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente informe sostiene que más de 1,900 millones de personas están actualmente en sobrepeso. En América Latina afecta a un cuarto de la población, de 240 millones. En Centro América y el Caribe, Honduras como Guatemala tienen la mayor cantidad en sobrepeso y obesidad, ocupando más de un 75 % de la población. RD en los últimos 30 años tiene el segundo lugar en prevalencia de obesidad tanto en hombre como en mujeres. El 27 % de la población padece obesidad y un 37 % sobrepeso. Es el octavo país en América Latina con la mayor cantidad de sobrepeso y obesidad.

►Salud: La banana es una fruta que incrementa la energía y mejora el humor, gracias a su alto nivel de vitamina B6, que a falta de ella causa irritabilidad y depresión. Mientras el brócoli es rico en vitamina K, lo que favorece la buena circulación sanguínea.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 30: Compra del dólar 56.29 y venta 57.43; Compra euro 67.27 y venta 71.16.

►Gobierno congela los precios esta semana. Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Apócrifo(a) = Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye.

►Cita histórica: Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. (Martin Luther King Jr., ministro y activista afroamericano que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento estadounidense de derechos civiles).

►Truco: El café: Es mejor cepillarse los dientes que tomar una taza de café si deseas un aliento fresco. El café puede neutralizar olores desagradables, incluso en la boca. Por ejemplo, puedes chupar un grano de café para eliminar el fuerte olor a cebolla y ajo. La nevera a veces tiene un olor desagradable y extraño, eso es fácil de resolver poniendo un recipiente con algunos residuos de café.

►Curiosidad: El amanecer es en realidad una ilusión ya que el Sol nunca se va. Es la faz de la Tierra la que se aleja de él. A medida que nuestro planeta gira hacia el este, el Sol parece «elevarse» en esa dirección. La luz del Sol es blanca, pero a medida que ingresa a la atmósfera, pasa a través de gotas de agua y moléculas de gas que causan su dispersión o refracción. Esto descompone la luz blanca en diferentes tonos de colores.

