El Gobierno inició hoy gran jornada de vacunación en el Gran Santo Domingo, y otras provincias de la región Sur con el fin de contrarrestar el nuevo rebrote del COVID

SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA Con un millón, 142,655 de personas que ya totalizada con las dos dosis, el Gobierno inició una gran jornada con el fin de que reciban la primera vacuna en la Republica Dominicana, comenzó la mañana de este jueves la gran jornada especial de vacunación contra el COVID-19, tanto en el Gran Santo Domingo, así como las provincias de Peravia, Azua, Barahona, y San Cristóbal, donde además de los centros habituales se instalaron puestos móviles para que las personas tengan mayor acceso a la inoculación.

Las autoridades sanitarias han aplicado 4, 456,516 dosis de vacunas contra el COVID-19. Según los datos acumulados al 1 de junio del Plan Nacional de Vacunación, se han administrado 3, 313,861 primeras dosis y 1, 142,655 personas ya están completamente inmunizadas.

Para el desarrollo de esta nueva jornada, que se inició desde las 8: de la mañana de hoy jueves continuará hasta el domingo, Salud Pública agregó otros 19 puntos de vacunación en el Gran Santo Domingo y cuenta con el apoyo de los ministerios de Educación, Obras Públicas, Defensa, del Gabinete Social, el Instituto Agrario Dominicano, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las empresas eléctricas, Medio Ambiente, Industria y Comercio, Interior y Policía, Aduanas, Agricultura y el Banco Agrícola.

En ese sentido, el ministro de Salud, Daniel Rivera, llamó a la población a integrarse, ya que solo con la vacuna, uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos constante, se podrá combatir de manera efectiva el virus y reducir el nivel de contagio

Además de la vacunación, y como parte de la intervención especial debido a los altos números de casos de COVID-19 registrados en estas demarcaciones, las autoridades realizarán toma de muestras PCR, aislando a los positivos y ofreciendo orientaciones a la población.

TALLERES MOVILES INFOTEP

El pasado lunes, el Instituto Tecnológico de Formación Técnico Profesional (Infotep) entregó a Salud Pública 10 de sus talleres móviles para que sean utilizados en la vacunación y toma de muestras de COVID-19.

La entidad, además, puso a disposición de las autoridades de salud sus otros talleres móviles a nivel nacional que suman 56, así como sus instalaciones para reforzar la campaña nacional de vacunación.

Vacunación voluntaria

Por otro lado, ante las diversas informaciones de que empresas obligan a sus trabajares a vacunarse, Rivera explicó que como ministerio no pueden obligar a las personas a inocularse, ya que su rol, así como el del Estado es hacer las recomendaciones a las entidades y a la población para que se vacunen, más no obligar.

“He visto empresas que le han dicho a su personal que tienen un plazo de tantos días para vacunarse o no pueden continuar en nuestra empresa, eso lo he visto pero no es… ni lo podemos hacer por decreto, ni por el Estado, tomar este tipo de decisión, son recomendaciones”, explicó Rivera.

El doctor señaló que existen muchas maneras para motivar a las personas a vacunarse; pero que es una responsabilidad individual.

De igual forma, el ministro señaló que algunas empresas tienen carteles en sus locales que indican que todo su personal se ha vacunado para que pueda ser visitado de forma segura. En ese sentido, planteó hacer lo mismo con los hogares dominicanos, si se lo permiten.

Horario especial por el feriado

Hoy como es un día feriado por la celebración de Corpus Christi, los centros de vacunación contra el COVID-19 funcionarán en horario especial.

En Ágora Mall, el antiguo local La Bodega, Sirena- Churchill, Jumbo- Megacentro y Jumbo- San Isidro, ya comenzó la vacunación que será de las 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Mientras que vacunarán hasta las 4:00 de la tarde en el Centro Olímpico- Pabellón de Combate y hasta las 5:00 de la tarde en la plaza Downtown Center.

En Plaza Lama- 27 de febrero y Plaza Duarte-Carrefour estarán recibiendo personas hasta las 6:00 de la tarde.

De 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde estarán aplicando las dosis contra el COVID-19 en los centros de vacunación que, en Santiago, funcionan en los supermercados Nacional-Estrella Sadhalá y Sirena-Bartolomé Colón.

