Economista advierte aplicar una reforma fiscal este año sería contraproducente

Asegura actividad económica de RD está lejos de ser recuperada este año

Santo Domingo.- El economista Juan Ariel Jiménez consideró anoche que en términos

meramente económicos aplicar una reforma fiscal este año en la Republica Dominicana

sería contraproducente.

Sin embargo, Jiménez sostuvo que tener la discusión de un pacto fiscal en el marco del

Consejo Económico y Social, como manda la Constitución y las leyes, sería apropiado

porque se podría discutir como una sociedad en su conjunto qué se quiere financiar y

cómo financiarlo.

Precisó que no es lo mismo una reforma tributaria que manda el Gobierno

unilateralmente y que impone en el Congreso por mayoría, que las discusiones sobre el

pacto fiscal donde toda la población pueda expresarse sobre lo que entiende que debe

hacer el Gobierno en cuanto al gasto y a los ingresos, que serían los impuestos.

El destacado profesor dijo que cuando la economía está más débil de lo habitual, hablar

de aumento de impuestos o de la disminución del gasto es pensar en una política fiscal

que sería procíclica y no contracíclica como debería ser, una política fiscal que está

exacerbando la debilidad de la economía.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por

Antena 7, Jiménez afirmó que la actividad económica del país está todavía lejos de ser

recuperada este año, tras indicar que el mercado laboral sigue afectado por las secuelas

del Covid_19.

Explicó que no se puede decir que la economía está a plena a capacidad, aunque se

tenga un crecimiento entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año,

porque no están los niveles que se tenían previo a la pandemia en 2019.

¨Hay cientos de miles de trabajadores desempleados y desalentados, con lo cual, la tasa

de desocupación, dígase las personas que no están trabajando a pesar de que si les

ofrecen un trabajo estarían dispuestos a tomarlo, sigue alta. Asimismo, las Mypimes

están aún afectadas¨, expresó.

Precisó que la reactivación económica se ve en los números del Producto Interno Bruto

(PIB) porque se está comparando con un 2020 que estuvo muy marcado por el cierre de

la actividad económica.