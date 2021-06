DIGECOG ELABORA Y ENTRENA PERSONAL EN PLAN DE TRES AÑOS, PARA TRANSPARENTAR Y FORTALECER LA CONTABILIDAD PÚBLICA

Con la finalidad de sentar las bases para la reforma, modernización y

fortalecimiento de la Contabilidad pública en la República Dominicana, la

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) celebró

durante tres días una Jornada de Formulación del Plan Estratégico

Institucional 2021-2024.

La actividad se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 del presente mes de junio y

estuvo encabezada por el director general de esta entidad, Félix Santana

García, acompañado de los directivos y colaboradores de las áreas que

componen la institución.

Participaron como invitados especiales la Dirección General de Presupuesto,

el Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Administración Pública (MAP), el

Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la Dirección General de Aduanas,

Dirección General de Presupuesto, Bienes Nacionales, Caja de Ahorro Monte

de Piedad, Jardín Botánico Nacional, Instituto de Contadores y la Federación

Dominicana de Municipios.

Durante tres días estuvieron en sesión permanente para la formulación del

marco estratégico y las directrices que guiarán a este órgano rector de la

contabilidad gubernamental hacia sus metas en el próximo trienio, tomando

como guía la Estrategia Nacional de Desarrollo del Gobierno dominicano.

"Las estrategias son necesarias para acompañar los objetivos y las metas, y

esto no debe ser tomado a la ligera; porque si no hay planeación estratégica,

no habrá ni metas ni objetivos", manifestó Santana García.

El director general de DIGECOG ponderó de manera positiva este tipo de

ejecutorias que van alineadas con las intenciones del Presidente de la

República, Luis Abinader Corona, para la modernización y eficiencia de las

instituciones del Estado”.

Santana García destacó el interés que tiene el Presidente de la nación en que

se haga un buen manejo contable de todos sus recursos, sobre todo en aquellas

instituciones del sector público financiero, desde donde parten las directrices

hacia las demás instituciones del Estado para llevar un buen control del gasto;

a través de un correcto, transparente y eficiente manejo contable de sus

recursos.

“Bajo instituciones como DIGECOG es que descansa la responsabilidad de

dar un manejo eficaz y transparente a los recursos del erario provenientes de

los pagos de impuestos de la gente, para que cada ciudadano sepa cómo se

está manejando su dinero”, expresó el director de la institución.

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) es la

entidad responsable de regir el Sistema de Contabilidad estatal, la cual emite

las normas, recopila, registra, procesa, analiza y expone los hechos

económicos y financieros de las instituciones del sector público, bajo el

amparo de la Ley 126-01 que da origen a esta referida institución.

