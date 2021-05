CAJA DE PANDORA MILITAR

Por JUAN T H

Con el general Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina,

acusado de corrupción junto a otros militares, el gobierno ha abierto una caja de

Pandora de donde posiblemente saldrán muchos demonios, si las investigaciones se

profundizan. Pueden caer -espero que sí- muchas manzanas podridas que empañan la

imagen de los cuerpos castrenses.

Para nadie es un secreto que la corrupción en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

no está al margen de toda la estructura mafiosa y gansteril del Estado. Los políticos en

el poder han maleado toda la estructura militar y policial. Unos y otros han sido socios

en el desfalco de los bienes públicos en completa armonía con la complicidad,

igualmente, del sistema judicial y de importantes grupos empresariales beneficiados

de todo el entramado que permite el despojo de cuantiosos recursos del pueblo

dominicano.

El Estado tiene el dominio del poder represivo a través del sistema de justicia, las

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Estado es dirigido por los políticos que llegan

al poder, los cuales se otorgan privilegios y prebendas para su beneficio y los traspasan

por igual a otros en mayor o menor medida, creando así un Estado integrado por

bandas depredadoras.

Pocos generales pueden, al amparado de las nuevas normativas, justificar las fortunas

adquiridas durante su carrera militar o policial, al igual que muchos de los políticos que

han pasado por la administración pública. El Estado ha sido un botín para unos y otros,

una piñata cada cuatro años.

El presidente Luís Abinader parece estar dispuesto a terminar con esa situación en la

milicia, la policía y el gobierno, para lo cual está tratando de “sanear el Estado”. No sé,

lo confieso, si será posible en las actuales circunstancias políticas, con un sistema de

partidos cuestionado y una clase política enferma que no ha entendido su rol histórico.

La aspiración del mandatario de “sanear el Estado”, convirtiéndolo en un instrumento

de desarrollo y estabilidad social fortaleciendo sus instituciones, es loable, saludable

para el país. Ahora bien, no sé hasta donde el país esté preparado para aceptar esos

cambios. No lo sé en verdad.

El ministerio de Defensa está en manos de un militar correcto que ha forjado un

liderazgo que le permite tratar de enderezar las cosas en los cuarteles, como lo es el

general Carlos Luciano Díaz Morfa, a quien conozco hace muchos años. El jefe de la

Policía es un oficial joven, muy preparado, interesado en cambiar la imagen de la

institución del orden público, acatando un anhelo del presidente Abinader que le da

seguimiento permanentemente a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Transparencia en

el gobierno, transparencia en la milicia y en la Policía. Tolerancia cero con la

corrupción. (No es casual que en estos nueve meses de gobierno se haya incautado

más drogas que en los gobiernos del PLD. ¿Extraño, no?)

No puede haber cambios profundos en las Fuerzas Armadas y en la Policía, si no los

hay en el gobierno central, entre los funcionarios, entre los partidos y sus dirigentes. El

presidente Abinader está actuando bien, espero que los miembros de su gabinete y los

dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, diputados, senadores y los

integrantes del Ministerio Público, lo acompañen en esa labor titánica de “adecentar”

un Estado estructurado para el robo y la impunidad. ¡Ojalá!