Apagan micrófonos a Fernando Mateo y Curtis Sliwa por insultos y caos en debate republicano a la alcaldía

NUEVA YORK._ En lo que el periódico New Times califica como caótico debate de los aspirantes republicanos a la alcaldía, el dominicano Fernando Mateo y Curtis Sliwa, fundador de Los Ángeles Guardianes, transmitido en vivo por el canal New York 1 News, los moderadores se vieron obligados a apagarles los micrófonos varias veces a los exponentes por los insultos fuera de control que ambos contendientes se hicieron llegando incluso, a lo personal.

“Se pelearon por casi todo, lanzaron insultos de un lado a otro y causaron tanto caos generalizado que a ambos les cortaron los micrófonos en diferentes momentos”, dice la reseña del Times publicada el jueves último después del debate realizado el miércoles 26.

Y añade el medio que si como eso no fuera suficiente, los dos republicanos llevaron accesorios, una fotografía y un oso de peluche, a su primer gran debate.

El peluche fue llevado por Mateo que lo bautizó como «Trumpy Bear», y le puso una corbata roja y el cabello parecido al de Donald Trump.

También le dijo a Sliwa que tiene en su casa 13 gatos y vive en un apartamento de 320 pies cuadrados a lo que su contrincante corrió que no son 13 los gatos, sino 15.

Mateo y Sliwa se conocieron hace 40 años y llevaban una buena amistada hasta que la ambición de ellos por llegar a la alcaldía, los llevó a los extremos en el debate.

En lo único que coincidieron los contendientes fue en la necesidad de aumentar el patrullaje para mejorar la seguridad pública y se comprometieron a reembolsar económicamente a la policía y aumentar los oficiales en el departamento, en lugar de quitarle fondos como quieren hacer algunos demócratas.

Sliwa comenzó criticando a Mateo por sus esfuerzos de recaudación de fondos para el alcalde Bill de Blasio, porque es demócrata.

“Bill de Blasio destruyó esta ciudad sin ayuda”, dijo Sliwa, mostrando una foto de de Blasio y Mateo juntos.

“Junto con usted”, respondió Mateo repetidamente.

Continuaron gritándose durante el debate virtual incluso cuando les apagaron los micrófonos y durante el mutismo, apuntando sus dedos hacia las respectivas cámaras que los enfocaban.

Mateo llamó a Sliwa, quien se unió al Partido Republicano el año pasado, un mentiroso compulsivo y un comediante.

“Curtis, eres un payaso y te estás burlando de esta primaria tan importante”, le dijo Mateo.

Las primarias demócratas han recibido mucha más atención y es probable que decidan el próximo alcalde en una ciudad donde los demócratas superan por más de seis a uno de seis a uno a los republicanos.

Sliwa y Mateo están luchando duro para convertirse en el rostro del Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre.

También ambos prometieron aumentar el límite de las escuelas autónomas y deshacerse de las cámaras de velocidad en el programa de control de tránsito Visión Zero que establece 25MPH en calles y avenidas.

Dijeron que los oficiales de policía no deberían tener que vivir en la ciudad, y mantener la Prueba de Admisión a la Escuela Secundaria Especializada como el único criterio para ingresar a las escuelas secundarias de élite.

No estuvieron de acuerdo sobre si el presidente Donald J. Trump ganó las elecciones de 2020. Mateo dijo que sí y Sliwa dijo que no. Mateo votó por Trump en 2016 y 2020 y Sliwa no lo hizo.

«He tenido una relación de amor y odio con el ex presidente Donald Trump desde hace 30 años», dijo Sliwa.

Sliwa y Mateo son precandidatos por primera vez y sabuesos publicitarios que han aparecido en los tabloides durante años.

Curtis de 67 años, se convirtió en una celebridad en la década de los ochentas como fundador de Los Ángeles Guardianes, un cuerpo civil que auxilia a los policías en los patrullajes en zonas con altos índices de crímenes, y fue un comentarista de radio conocido por sus comentarios escandalosos. Mateo, de 63 años, nació en República Dominicana y quiere ser el primer alcalde hispano de la ciudad.

Se dio a conocer en la década de los noventas conocido por su programa «Toys for Guns» (Juguetes por Armas) y propietario de una empresa de instalar alfombras, oficio que enseñó a cientos de presos apoyado por un programa federal y otro estatal.

Fue el portavoz de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, creó la organización fines de lucro “Hispanos a Través de América” y actualmente es vocero de la entidad Bodegueros Unidos de América (UBA).

No fue la primera vez que Mateo y Sliwa mantuvieron un debate caótico y desordenado.

En otro organizado por la radio emisora WABC-AM también hubo que llamarlos al orden por comentarios mutuos desagradables cuando Sliwa le recordó la recaudación de fondos para el alcalde de Blasio.

Mateo explotó advirtiendo que tiene información perjudicial sobre su contendor. «Tengo suficiente tierra para cubrir tu cuerpo 18 pies», le dijo Mateo.

En el debate del miércoles, Mateo dijo que había recogido dinero para de Blasio, pero que no hizo nada ilegal.

Comparó la recaudación con otros republicanos que donaron dinero a demócratas en el pasado, como Trump, que le dio dinero a Hillary Clinton, y el multimillonario John Catsimatidis, que le dio a de Blasio.

«Eso es lo que hacemos cuando estamos en el negocio», dijo.

El Partido Republicano se ha debilitado progresivamente en Nueva York en los últimos años y sus líderes están divididos entre los dos candidatos.

Las actividades proselitistas en Manhattan, Queens y El Bronx respaldaron a Mateo y en Staten Island y Brooklyn respaldaron a Sliwa.

Mateo ha recaudado más dinero que Sliwa, con $520,000, y dice que pronto calificará para fondos públicos de contrapartida.

Sliwa ha recaudado $315,000.

Los principales candidatos demócratas han recaudado mucho más. Eric Adams, presidente del condado de Brooklyn, ha recibido donativos por más de $9 millones a de fondos públicos y privados.

PIE DE FOTO

NUEVA YORK._ Los precandidatos republicanos a la alcaldía, el dominicano Fernando Mateo y Curtis Sliwa a quienes hubo que apagarles los micrófonos en un debate virtual transmitido por el canal NY1 News por insultos y caos en sus respuestas. (NY1 News).

