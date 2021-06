¡A vacunar el alma ¡

Por Venecia Joaquin

Complace escuchar representantes de iglesias, esto es, obispos, pastores,

etc.., motivando a vacunarse, para controlar el coronavirus y evitar que el

cuerpo se enferme; de esta manera, se unen a gobernantes de diferentes

naciones, quienes tratan de que la población se inmunice. Sin embargo,

los líderes religiosos deberían aprovechar este escenario, esta terrible

situación, para enfatizar su misión de motivar la población a tener siempre

puesta, la vacuna que sana el alma, que serena el espíritu, que da paz; la

que inyecta amor a la humanidad.

¿Qué enferma el alma de una nación o individuo? la injusta distribución

de la riqueza, la corrupción, la impunidad, el odio, la envidia, la ambición,

gente amasando riqueza, mientras la mayoría muere de hambre; eso

enferma; produce delincuencia, violencia, tristeza, crisis económica y

social, miseria.

¡Urge vacunar el alma !, para protegerla de los males sociales. Las

personas necesitan vacunas que permanentemente limpien y cuiden su

mente, su sentir; para que puedan atacar, con firmeza y coraje, cualquier

pandemia que afecte la sociedad.

¿Qué contiene la vacuna que sana el alma? Está constituida de hermosos

valores y principios morales, éticos, cívicos, cristianos, que enseñan a

amar el prójimo, a comprender, a perdonar; se inyectan a través de la

educación, con actitudes y acciones ejemplares, positivas, que formen

personas de bien, útiles a la sociedad. La vacuna que sana el alma,

indiscutiblemente, procede del amor al prójimo, de la generosidad, de

ayudar los demás y sobre todo ¡de la fe en Dios!

Todos los seres humanos deben comportarse como “médicos” que

vacunan el alma: en la nación, los líderes políticos y gubernamentales; en

el hogar, los padres de familia; en las iglesias, templos, los sacerdotes,

pastores; en los medios de comunicación, los periodistas, etc. Estas

inyecciones se ponen a través de las palabras, predicas y actuaciones. Si

curamos el alma, todos podremos vivir con más paz y combatiremos, más

fácilmente, cualquier pandemia o eventualidad, que afecte negativamente

la sociedad.

Urge que los líderes religiosos, no solo inviten a vacunarse para curar el

cuerpo, sino también el alma; que expliquen las lecciones que se

desprenden de esta pandemia; las señales envueltas en la misma; que es

un pellizco para despertar el espíritu y enderezar el camino; para quitar las

injusticias sociales; es un decirles a los ambiciosos, corruptos, ladrones, los

que destruyen naciones para llenarse el bolsillo, mientras la mayoría

muere de hambre, que de nada vale el dinero cuando no se disfruta de

paz interior ni de libertad.

La mejor vacuna para el alma es tener fe en Dios; serena el espíritu, nos

vuelve valientes y da luces, para buscar lo que más conviene; es imitar a

su hijo, Jesus, enseñando con las palabras y las acciones, hasta el

sacrificio. En un alma sana, no hay temores; se resisten las adversidades,

sin perder el camino hacia el bien común.

