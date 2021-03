FALPO respalda aprobación de Aborto en Tres Causales

La organización considera en aborto debe ser libre en toda circunstancia.

El Frente Amplio de Lucha Popular- FALPO- anunció hoy su respaldo a la aprobación del

aborto en tres causales. En caso de que se presente un riesgo para la vida de la mujer, o

existan malformaciones fetales incompatibles con la vida, o el embarazo sea fruto de una

violación o incesto, la organización defiende la interrupción del embarazo.

La interrupción del embarazo es uno de los grandes debates de la época moderna. En la

actualidad, la República Dominicana se encuentra en el proceso de aprobación de un nuevo

código penal que excluye la interrupción del embarazo como derecho femenino; sobre esto

el FALPO afirma la interrupción de embarazo en tres causales es un derecho humano que

debe pertenecer a las mujeres, quienes viven situaciones de vulnerabilidad y desigualdad

respecto a los hombres.

Grabiel Sánchez, vocero del movimiento social afirmó: ¨Lo ideal es que las mujeres tengan

el derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro en toda circunstancia, aunque no pertenezca

el caso a las tres causales; interrumpir un embarazo corresponde una cuestión de

autodeterminación de la mujer¨. El dirigente social expresó que el aborto es un tema de

salubridad, no religioso o filosófico; argumentó que el aborto es una realidad clandestina en

el país en el que las mujeres en condiciones de vulnerabilidad arriesgan su vida, mientras

que las de mejor condición económica reciben el privilegio de abortar fuera del país.

La organización hizo un llamado a la población en general y al sector religioso del país a

¨dejar la doble moral¨ y dejar de interferir en la independencia de las mujeres. Finalmente,

Sánchez expresó que los derechos corresponden a la gente por su condición de ser humano

y que no hacen daño a terceros.

(Visited 2 times, 2 visits today)