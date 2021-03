Buscaremos como reencontrarnos para llevar al poder una idea que sustituya lo que pasa hoy en el gobierno

NUEVA YORK.- El ex diputado y quien fuera miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elías Serulle, manifestó “que dejó en el partido morado grandes amigos por lo que buscaremos en la oposición como reencontrarnos para llevar al poder una idea que sustituya lo que está pasando hoy en día en el gobierno”.

Serulle, entrevistado en el programa “De Primer Plano”, que producen semanalmente en la Gran Manzana, por “Mía Radio 105.7 F.M”, Iván Canals, Víctor Trinidad, Wascarina Cabral y Odell Suero, reiteró términos de su salida de la entidad morada diciendo “la puerta que usé para salir, pretendo usar su madera para construir puentes que unan la gran familia”.

Aseguró que el PLD ha dado claras señales de que “en el camino tomado siguen presentes las razones que provocaron su salida del poder. Siento que perdieron la conexión con la base, que fue la esperanza del partido”.

“Salgo a trabajar de manera diferente a la cúpula que se quedó con el partido, que se inventaron formulas, elección al Comité Central (CC) a nivel nacional de 110 personas del PLD, durante 30 días, y qué dirigente en 30 días se hace que no sea a través de un truco”, precisó.

Añadió, “quitaron años de trabajo a dirigentes peledeístas para llegar, y con el éxodo masivo que hay en la organización han empezado a regalar membresía al CC y eso no era el PLD, era de criterio cuando me enamoré de esa organización, la entidad que viví fue de batalla, sostuvo.

Expresó que cuando un dirigente sale de un partido debería ser en democracia una pregunta y no una crítica, porque la teoría de la democracia es la libertad y nadie debe estar esclavo de ningún lado porque ese lado cambia la razón por la que se entró.

En política los partidos deben tener ideales, la lealtad no debe ser una figura, eso es en la dictadura y hay personas que entran a la política y creen que la lealtad tiene que ser a él.

Antes, en el PLD había que hacer un cursillo, había que tener un respeto a la jerarquía, una disciplina partidaria. Hoy en día no, el gobierno pasado se quedó con el partido y lo que ellos hicieron no me simpatizó y lo que van hacer tampoco.

