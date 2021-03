Gran invento nuestro

Si algo los dominicanos hemos aportado al mundo es el método para provocar aglomeraciones. Desde fines de febrero de 1844 empezamos a definir eso, y hemos llegado a un nivel verdaderamente sublime en la mejoría del método, que es fácil de aplicar: 1) Anuncie una campaña nacional de vacunación; 2) No diga a tiempo cómo se va a ejecutar; 3) No organice nada por regiones, provincias y municipios; 4) No habilite el personal vacunador para cada lugar; 4) No trace ningún calendario de nada; 5) Improvise unos pocos lugares para iniciar la campaña…¡Y ya está! (¿Ven qué fácil es provocar grandes aglomeraciones?)

(Visited 2 times, 2 visits today)