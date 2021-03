Eleuterio Martínez afirma que Falcondo puede retomar decisión para explotar Loma Miranda

El ingeniero forestal explicó que este enclave biológico está dentro

de la concesión de la compañía, por lo que tiene derecho a retomar el

proyecto.

El ingeniero forestal Eleuterio Martínez, manifestó en el programa «Revista

Dominical Dejando Huellas», producido por Onorio Montás, que la

compañía Falconbridge Dominicana (Falcondo) puede volver retomar la

explotación del “Proyecto Minero La Manaclita” en Loma Miranda, en

cualquier instante.

“Loma Miranda está dentro de la concesión de Falconbridge y ellos pueden

volver sobre eso (el proyecto) en el momento y a la hora que les parezca,

porque son derechos que se les ha dado por ley” expresó.

A raíz de los recientes trámites realizados por la empresa al Ministerio de

Medioambiente, para obtener el permiso de explotar este pulmón

ecológico, el experto comentó que corporaciones de este tipo son las que

están acabando con la naturaleza de la República Dominicana.

De ser concedida esta solicitud, la corporación afectaría 4.6 kilómetros

cuadrados en el sector La Manaclita, del total de 46 km 2 que tiene la

montaña en su totalidad.

El experto detalló que Falcondo no contribuye con el desarrollo del pueblo

dominicano, sino que se aprovecha de los recursos naturales que existen

en la región.

Según explicó Martínez, este tipo de empresas llegan al país con el

propósito de explotar nuestros recursos. “Cuando llegan aquí, ellos no van

a conservar nada porque su función no es esa, sino recuperar la inversión

que hicieron para explotar unos recursos que no son de ellos.”

Por otro lado, informó que no considera que esta compañía colabore con el

desarrollo del país. “Lo único que traen es su tecnología que utilizan para

extraer de las entrañas de nuestro territorio, y para explotar unas riquezas

naturales que por milenos han estado ahí y que ahora nuestra generación

siente que tiene derecho a explotar”.

El ingeniero Martínez declaró que, en lugar de proteger estos ecosistemas,

el gobierno dominicano le ha otorgado el permiso de explotarlos a

empresas extranjeras para obtener beneficios, sin tener que involucrarse

directamente en el proceso de extracción de los materiales.

“En vez de explotarla directamente, la sede a esas empresas o a otro país

para que sean éstos quienes hagan la explotación y que nos den algo de

lo que saquen de ahí y sin dolerle el daño que le ocasionen al nuestro

país” comentó el ingeniero.

Así mismo, denunció que el pueblo dominicano no ha recibido nunca

explicaciones acerca del monto o migaja de los beneficios que recibe el

Estado Dominicano, así como el uso que se le da a este dinero una vez

que es entregado al gobierno.

El ingeniero detalló que este material, como su nombre lo indica, es una

aleación de hierro y níquel con un contenido de níquel de 15% a 80% que

se utiliza para la fabricación de armas nucleares.

“Vender este material para fabricar armas de guerra resulta sumamente

rentable y nosotros, que somos los dueños de la mina, recibimos

pequeñas cantidades, casi una limosna” informó.

Martínez consideró que la República Dominicana debe mantenerse alejada

de prácticas que involucren conflictos entre los diversos países. “Nosotros

somos un país totalmente pacifico e ignorante de las guerras, y conflictos

bélicos que se dan en el mundo” puntualizó.

El profesional manifestó estar en contra de la explotación de los recursos

naturales del país, a los que se refirió como “el oro verde” del mundo. “La

minería es la actividad humana más agresiva, más depredadora, la

actividad que para poderse realizar hay que acabar con la vida” y por lo

menos deberían estar obligados a mitigar o a remediar los daños al

ecosistema y el mediombiente.

La vegetación de Loma Miranda, de acuerdo con investigaciones

realizadas, cuenta con 207 especies de plantas vasculares de las que 15

son endémicas, 175 nativas, 13 naturalizadas y 4 introducidas, distribuidas

173 géneros y 81 familias de plantas que la convierten en un enclave

biológico de conservación de la biodiversidad en el mundo, con hábitat en

buen estado de conservación para el refugio de los diversos grupos de la

fauna.

“Estamos convirtiendo nuestro país tan hermoso en minas, cuando

nosotros realmente somos un país turístico, con una naturaleza envidiable,

con una biodiversidad que es la envidia del mundo, porque nosotros

somos el tercer país con mayor riqueza bilógica que tiene el planeta tierra”

lamentó Martínez.

El ingeniero cuestionó el futuro que le espera al país si continúan

explotándose los recursos naturales. “La herencia que le vamos a dejar a

nuestros hijos es una hipoteca que no sabremos si podrán pagar.”

Por su parte, la compañía minera Falcondo está en producción desde los

años 70, cuando se iniciaron las operaciones en Loma Peguera, en Bonao,

para este momento, la empresa no realizaba los pagos alegando estar en

banca rota, a lo que el especialista argumentó: “No sé cómo una empresa

se mantiene funcionando cuando tiene un déficit tan grande que no

sabemos cómo se sostiene.”

Sin embargo, de acuerdo al ingeniero Martínez, en el año 1986, cuando el

entonces retomó el poder presidente Joaquín Balaguer amenazó con

expulsar a la compañía del país, militarizó y los obligó a pagar los

impuestos que nunca habían pagado, la empresa comenzó a pagar

impuestos y dejó de utilizar la excusa de declararse en bancarrota.

En la década de los 80, Falcondo inició las explotaciones en Loma Caribe,

también ubicada en Bonao y diez años más tarde en Loma Ortega, en La

Vega.

(Visited 8 times, 8 visits today)