Cacao dominicano sigue teniendo altas demandas mercados internacionales, el problema es bajo rendimiento en plantaciones locales

Comercio Justo será el tema central del próximo Foro Económico Mundial

2021

Ángela Rossó Aebischer

Las grandes crisis permiten enormes soluciones; cambios paradigmáticos

de modelos tradicionalmente demagógicos, camuflados como “políticas

públicas”, y suponen iniciativas institucionales planificada y consensuadas

que mejoren las condiciones de vida de todos ciudadanos que ejercen

alguna actividad económica a favor del país.

Uno de los principales temas a tratar en la agenda de la 51 edición del

Foro Económico Mundial 2021 (World Economic Forum, WEF), es el

Comercio Justo, haciendo énfasis en que la desigualdad mundial sigue

destruyendo la confianza en las instituciones, dividiendo sociedad y

frenando el progreso económico.

Es posible que estén dadas todas las condiciones para que en la República

Dominicana, por obligatoriedad o voluntad política, se desarrolle un nuevo

modelo agropecuario basado en una producción planificada y formalizada,

en base a la cual se puedan hacer proyecciones de crecimiento económico

de forma inclusiva y plural.

Deberá ser todo lo contrario a parches coyunturales, o programas

especiales dirigidos a connotar la figura personal de un Gobierno en

particular, sujetos a ser cancelados o sustituido en normales cambios

administrativos.

El informe “Comercio Justo y Desarrollo Rural en la República

Dominicana; el caso de cacautores del Grupo Conacado” publicado en

2011 por la Fundación Global (Funglode), señalaba que los gobiernos y las

élites de dominicana han tomado la urbanización como indicador de

“mejoramiento de las condiciones de vida”; a pesar de que la población

urbana depende en gran medida de la rural, y es por eso se sigue

desconociendo el valor y la importancia del campesino y el pequeño

productor en la sostenibilidad económica, social, ambiental y alimentaria

de este país.

10 años después de la presentación del informe, la Confederación

Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) y el Conacado,

reconocen que el Estado ha mantenido una deuda histórica con el sector

agropecuario a través de años, en donde hemos pasado de ser un país

productor exportador, a un importador de rubros de calidad inferior, en

perjuicio de todo una nación y en beneficio un pequeño círculo.

La agenda a discutir en el próximo Foro Económico Mundial, hace algunas

advertencias sobre la necesidad de un cambio transformacional, que

una las fuerzas de todos los sectores para conseguirlo. Y un primer

paso será crear metodologías de salarios dignos fiables, escalables,

transparentes y comparables, así como una mejor visibilidad de los

datos sobre el salario digno para elevar el nivel mínimo en todos los

sectores y países.

Este debería ser espacio para crear las condiciones que posibilite

una producción agropecuaria con vocación empresarial atractiva a

las jóvenes generaciones.

Hablar de Comercio Justo en este momento histórico es muy

importante, sobre todo para países como la República Dominicana,

que difícilmente pueden competir en paridad de condiciones con los

grandes, y donde la población campesina es la más vulnerable.

El principal problema del sector cacaotero dominicano sigue siendo

la baja productividad, pues en el país apenas se produce un

promedio de 45 libras por tarea, desde 2011 cuando se presento el

estudio a este 2021 la situación no ha mejorado para los pequeños

productores, ha empeorado en muchos casos, lo confirma Isidoro

de la Rosa, presidente del Conacado y la Federación Internacional

de Comercio Justo (Failtrade).

Dificultades vistas desde Conacado

“La productividad de las plantaciones de cacao es relativamente baja

porque se había hecho poco esfuerzos para aumentarla, quienes tienen la

productividad más baja son los pequeños productores, que son la

mayoría, porque no tienen capital para invertir. Realmente como están

por debajo de la línea de pobreza no pueden resolver esa situación”.

De la Rosa cree que un plan gubernamental diseñado con suficiente

fondos económicos no solo se sacaría de la pobreza a los que pequeños

productores que se sobre endeudan con préstamos usureros,

impidiéndoles incluso cumplir con la cooperativa COOPROAGRO, sino que

además les permitiría triplicar la productividad de las plantaciones. Esto

conllevaría financiación de las labores pro-cosecha y el mantenimiento de

la producción.

El gran problema del sector es que muchos productores sobrepasan la

edad productiva, sin formación académica, en muchos casos la

condiciones de salud es precaria.

Los escasos ingresos económicos percibidos por la mayoría de los

productores de Conacado, a su vez ha llevado una falta de motivación

entre la generación más joven para continuar con la producción. Este es

uno de los desafíos más más importante.

Campaña académica necesaria para un futuro relevo

Conacado constituido por 11,100 asociados, se prepara para la creación de

una nueva generación de nuevos productores, para la cual gestiona

fondos, y firmas de pactos con instituciones de formación técnico

profesional como el INFOTEP y los politécnicos.

El proyecto contempla reclutar estudiantes de término de bachillerato en

las zonas rurales y proporcionarles una formación técnica, a la vez se les

permitiría trabajar en las plantaciones para garantizarles experiencia.

El monto total del proyecto que daría un repunte sostenido a la

producción de cacao en el país tendría un costo de unos RD$5,000 mil

millones de pesos.

Será necesario regular y reglamentar el mercado del cacao para garantizar

la trazabilidad que exige el mercado y la inocuidad del producto.

En total asciende a 2.5 millones de hectáreas sembradas en condición de

producción, repartidas en el norte central y en el este.

Failtrade

Fairtrade, el sello de Comercio Justo para la sostenibilidad de las

personas y el planeta, sistema de certificación al que están

agregados los cacaoteros dominicano, a través de la Red

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de

Comercio Justo (CLAC), ha señalado en varias publicaciones que uno

de los mayores problemas que enfrenta el Conacado es la baja

productividad de las operaciones agrícolas de sus miembros.

Creen que un promedio de 436 kilos por hectárea es una cifra que está por

debajo de la productividad alcanzada en otros países productores de

cacao como Brasil, Colombia ó Perú.

“En general, la productividad es muy baja debido a las malas prácticas de

los productores, la baja densidad de plantas de cacao y una distribución

espacial inadecuada, recursos económicos limitados para invertir en fincas

y variedades de baja productividad”, describe el coordinador de Productos

y Mercado Cacao en el CLAC, Basilio Almonte.

Una muestra de que la implementación de nuevas prácticas en las

plantaciones tiene resultados positivos inmediato, fue la intervención del

proyecto CDP para incrementar la productividad y la calidad del cacao,

donde se seleccionaron ocho fincas de cacao orgánico con bajos niveles de

productividad.

El resultado fue un aumento de 496%, de 353 kilos por hectárea al

comienzo del proyecto en 2011, a 2,104 kilos en 2017. En áreas cercanas a

las parcelas de demostración, la productividad también aumentó en un

258% en comparación con años anteriores.

Estados Unidos, Alemania, Suiza y Bélgica son los principales productores

mundiales de chocolate y otros productos a base de cacao, y la

comercialización del producto procesado ​​es la que mayores beneficios

económicos genera.

La planta procesadora de cacao que construye el Conacado en el San

Francisco de Macorís con una inversión de RD$1,200 millones, y con una

capacidad de procesar 30 mil toneladas, será de óptimo beneficio en el

desarrollo del sector, y es posible que las ganancias sean mayores al

momento al vender el producto terminado.

En los próximos días se espera el anuncio del desembolso de unos fondos

a través del Baco Agrícola Dominicao, para la ejecución de un plan

gubernamental, llamado “acción cacaotera”, que busca renovar unas 100

mil tareas y fomentar unas 150 mil.

Conacado exporta su producto bajo el sello de Comercio Justo de Fialtrade

Internacional, y es por esa razón, además de la calidad del cacao orgíaco,

que tiene un premio de 900 dólares la tonelada.

Actualmente se venden unas 14 mil toneladas por año, ese volumen se ha

mantenido estancado debido al bajo rendimiento de la producción,

sumado a la competencia a veces desleal de los comerciantes

tradicionales.

Voces del sector

Eric Rivero, presidente de Confenagro, tiene opiniones optimistas

respecto a las intenciones del nuevo Gobierno en pos del sector

agropecuario.

Cree que la intención estatal de invertir cinco mil millones en la

agropecuaria es un buen inicio, para un sector que llevaba décadas en el

abandono y la indiferencia. Pero también espera que la ventana de

crédito a favor de la agricultura pueda ser ampliada en la medida de las

demandas.

“Hay muchas cosas que se están priorizando entre sus ejes y que se están

trabajando como es el tema de la agroexportación, agroindustrialización y

el tema sanitario y la sostenibilidad del sector”.

Sostiene que países como la República Dominicana no tienen otro camino

que no sea la producción nacional para sostener las demandas

alimenticias de la población, con calidad y a precios adecuados, de manera

suficiente.

“Aquí tenemos la suerte de tener condiciones climáticas que nos permiten

la producción de diferentes rubros y sobre todo lo que consumimos

convencionalmente, creo que podemos ser autosuficiente”. Y recuerda

además el compromiso que tiene el país aún en medio de la crisis, de

generar divisas.

Rivero es consciente de la existe demanda mundial de productos

alimenticios que produce República Dominicana, y cree que es una

oportunidad que bien podríamos aprovechar si fueran otras condiciones

actuales del campo nacional.

(Visited 12 times, 12 visits today)