AIRD señala Ley favorecerá gestión integral de residuos sólidos

La aplicación de esta Ley contribuye a procesos de

economía circular

La Ley de Residuos Sólidos constituye un instrumento jurídico sumamente

necesario para la adecuada gestión integral de los residuos a nivel nacional

y su aplicación impactará positivamente el medio ambiente a la vez

permitirá aprovechar los residuos como recursos con valor económico,

desarrollando un mercado que está en crecimiento en todo el mundo e

impulsando procesos de economía circular.

Así lo declararon Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación

de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Víctor D´Aza, secretario

general de la Liga Municipal Dominicana; Kelvin Cruz, presidente de la

Federación Dominicana de Municipios, y las expertas en el tema Dania

Heredia, Izarelli Rosillo y Mariely Ponciano al participar en un webinar sobre

la Ley de Residuos Sólidos y su aplicación en República Dominicana.

Almánzar aseguró que “esta Ley fomentará la reducción, reutilización,

reciclaje, aprovechamiento y valorización, así como regular los sistemas de

recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones

de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización de los

mismos”. Expresó que “su finalidad social es garantizar el derecho de toda

persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la

población, así como disminuir la generación de gases de efecto invernadero,

emitidos por los residuos”.

Víctor D´Aza, al tratar sobre la Misión de la LMD en relación a la aplicación

de la Ley, afirmó que la Liga es consciente del gravísimo problema de los

residuos sólidos urbanos y la necesidad de emprender acciones inmediatas

para su solución.

Informó que desde la LMD han iniciado el Programa “Limpio mi país” que

tiene por ejes de actuación un impulso a la educación y al cambio cultural,

garantizar el servicio por los gobiernos locales, diseñar e impulsar

soluciones factibles a la disposición final de los residuos, identificar y poner

en marcha acciones que permitan la valorización por parte del

sector emprendedor de residuos valorizables, disponer de capacidad

de respuesta para la clausura y cierre técnico de botaderos, y actuar como

ente regulador de la prestación del servicio para el sector municipal.

Kelvin Cruz, presidente de FEDOMU, al hablar de los retos de los municipios

en relación a la Ley de Residuos dijo que es necesario crear conciencia en la

ciudadanía y que FEDOMU está en la mejor disposición de servir de canal de

mensajes educativos que produzcan un antes y un después en la historia de

los residuos sólidos del país.

Expresó que es importante crear articulación entre el Gobierno Central, los

gobiernos locales, el sector empresarial y Medio Ambiente, lo cual conducirá

a nuevas soluciones en la gestión de residuos sólidos.

Dania Heredia, vicepresidente del Consejo Directivo de Ecored, al

abordar el tema de los instrumentos económicos y financieros para la

gestión integral de residuos, señaló que la sostenibilidad financiera juega un

papel sumamente importante lo cual requiere instrumentos que la

garanticen. Al hablar de estos instrumentos económicos hizo mención de un

régimen de incentivo, de una contribución especial para la gestión integral

de residuos sólidos, el bono verde y un fideicomiso público-privado.

Dijo que el régimen de incentivos tiene una duración limitada y que incluye

la exoneración por un período de cinco años a partir de la publicación de la

Ley, contemplando tres pilares: exoneración del 100%de ISR, excluyendo

los dividendos; exoneración del 100% del Impuesto a los Activos, y

exoneración del 100% de los aranceles e ITBIS de las maquinarias y

equipos necesarios para sus operaciones.

Las actividades que se priorizarán con estos incentivos son: proyectos que

reduzcan gases de efecto invernadero, el ahorro de consumo de recursos

naturales por la incorporación de sistemas, equipos, tecnología que se

destinen a aprovechar residuos; las acciones y desarrollo de tecnología para

la transformación de residuos en materias primas; la investigación científica

y tecnológica que busque evitar, reducir o controlar la contaminación

generada por residuos e incremente su valorización y aprovechamiento;

proyectos de coprocesamiento que utilicen los residuos como combustible

alterno mediante procesos no contaminantes, entre otros.

“Sin los beneficios de los incentivos, sin el desarrollo del bono verde, sin la

correcta ejecución del fideicomiso y su funcionamiento, prácticamente será

cuesta arriba poder implementar la Ley de una manera adecuada, pues

quedará coja”, afirmó Heredia.

Mientras que la consultora internacional Izarelli Rosillo abordó el tema de la

Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que se define como las

responsabilidades de los productores, a la etapa de post consumo cn el ciclo

de vida de sus productos, ya que la responsabilidad de las implicaciones

legales de las empresas, en relación con el impacto al ambiente, no acaba

con la venta de sus productos.

Sostuvo que en República Dominicana es factible implementar un modelo

integral de REP, mediante el cual se establece una planeación estratégica

que a corto plazo regula de forma directa, a mediano y largo plazo por

acuerdo, solo en razón a las tasas de recuperación y reciclaje (si no hay

acuerdos, la norma establece el incremento gradual de tasas).

Afirmó que en este contexto, la REP es una herramienta de la economía

circular. “Si República Dominicana quiere transitar hacia una economía

circular es imperante reconocer que no existe economía circular sin

responsabilidad extendida del productor”.

Finalmente, Ponciano, quien es coordinadora del Proyecto de Economía

Circular de la AIRD, explicó que más del 80% de los residuos generados

pueden ser valorizados. “Esperamos que sean cada vez menor el porcentaje

de residuos que van a disposición fina

l”.

