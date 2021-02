Leonel dice Abinader llevó optimismo a la población con discurso, pero debe explicar de dónde saldrán recursos para obras

El expresidente de la República Leonel Fernández calificó como positivo el primer discurso de Rendición de Cuentas realizado por el primer mandatario Luis Abinader este sábado, al señalar que éste quiso llevar aliento y optimismo a la ciudadanía en tiempos de gran incertidumbre social y económica por la enfermedad del coronavirus.

El exmandatario, quien gobernó la República Dominicana durante tres períodos, dos de ellos de manera initerrumpida, apoyó el anuncio del presidente Abinader sobre los megaproyectos, indicando que, «pueden realizarse, fabuloso».

«En medio de la crisis actual el presidente Abinader hizo un gran esfuerzo por llevar aliento y optimismo al pueblo dominicano. Los megaproyectos anunciados, si pueden realizarse, fabuloso. Hay que explicar, sin embargo, costos y de dónde saldrán los recursos», indicó Fernández vía Twitter.

Sin embargo, el exjefe de Estado y presidente de la Fuerza del Pueblo, advirtió que las autoridades deben explicar los costos y de dónde saldrán estos megaproyectos anunciados por el presidente Abinader en su primer discurso de rendición de cuentas.

Por otro lado, Fernández reconoce que la crisis sanitaria y económica que padece la República Dominicana no se originó durante el gobierno de Abinader, pero no se puede «ocultar», al recalcar que la economía dominicana cayó un 6.7% el año pasado, siendo la caída más baja desde el 1965, cuando el país vivió una guerra civil por el derrocamiento del expresidente Juan Bosch.

«Aunque no se originó en este gobierno, dicha crisis no puede ocultarse. El año pasado la economía cayó un 6.7%, la caída más baja desde 1965. La economía en dólares no se recuperará hasta el 2024», señaló el presidente de la Fuerza del Pueblo.

El expresidente también reconoció que el endeudamiento de la República Dominicana es de alrededor un 70% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que la ciudadanía está padeciendo una alza en los precios, además de las cifras altas en el desempleo.

«El endeudamiento es de alrededor de un 70% del PIB. La población está sufriendo un alza desproporcionada de los precios. El desempleo se mantiene alto. Queremos ser optimistas, pero necesitamos acciones concretas», señaló Fernández.

Este sábado, durante su primer discurso de rendición de cuentas, el presidente dominicano, Luis Abinader, nuevas acciones para combatir las crisis económica y sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus.

Los graves efectos de la pandemia «han puesto a prueba» el sistema de salud y la economía dominicana, «lo que ha obligado a reorientar» los planes «y toda la acción gubernamental», dijo Abinader, quien asumió el poder el 16 de agosto de 2020.

En su alocución, Abinader también dio a conocer la instalación de una verja en la frontera con Haití y anunció medidas contra la corrupción y contra la delincuencia, cuestiones que figuran entre las que más preocupan a los ciudadanos del país.

Abinader también anunció más de 102 obras, en las que se incluye la ampliación del Metro y Teleférico de Santo Domingo, así como construcciones de hospitales, escuelas y viviendas.

