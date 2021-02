Iván Ruíz celebra la no explotación de Loma Miranda y pide declaratoria de Parque Nacional

La misma tarde que se produjo la transmisión especial

desde Loma Miranda, el miércoles 24 pasado, la minera

Falcondo, anunció su desistimiento de explotarla

José Rafael Sosa

Iván Ruíz, uno de los comunicadores que se unió a la lucha

contra la explotación de ´Loma Miranda, develada el 16 de

enero cuando se revelo que Falconbridge

Dominicana (Falcondo), tramitaba un permiso para explotar

ese recurso natural, saludo que se haya garantizado el

rechazo a ese proyecto minero.

Ruiz, al igual que otros comunicadores se pronunció en

contra de esa explotación y el pasado miércoles 24 de

febrero produjo una transmisión por El Show del Mediodía

desde Loma Miranda y solicito al presidente Luis Abinader

la declaratoria de la zona como Parque Nacional.

En esa producción, Ruíz entrevistó in situ, como experto

ecologista, al ingeniero Eleuterio Martínez, quien detalló la

trascendencia de la zona para la producción de las aguas

del Cibao y el país, mientras que en estudio se tenía al

padre Rogelio Cruz, quien detalló la amplia oposición de las

alcaldías y las organizaciones comunitarias y cooperativas

de La Vega.

En la tarde de ese miércoles, la empresa minera comunico

al Ministerio de Medio Ambiente que desistía de su

propósito.

“Loma Miranda no puede explotarse debido a que es

productora de agua, de la cual se nutren 11 acueductos en

el Cibao, y de las 102 plantas endémicas en el país, 98

están en ese lugar, por lo cual ´Miranda´ es intocable´´,

expresó el padre Rogelio.

Durante el programa, el asesor de Medio Ambiente, Cao

Batista se comunicó vía telefónica y expresó que del

Ministerio de Medio Ambiente recibió la solicitud de

Falcondo porque lo establece la ley. No se comunicó con el

espacio el Ministro de Medioambiente, Orlando Jorge Mera.

Horas después de la transmisión del programa , se dio a

conocer la buena noticia de que, Falcondo remitió una

comunicación al Ministerio de Medio Ambiente informando

que retira su solicitud de retomar la explotación del

“Proyecto Minero La Manaclita” en Loma Miranda,

información que llenó de alegría al productor.

´´Lo logramos juntos, ´Loma Miranda no se toca´, es una de

las mejores noticias que este pueblo recibe, no

necesitamos la explotación de ningún recurso natural,

debemos cuidar nuestra Flora como un tesoro, es parte

esencial de la vida, y como comunicador siempre estaré

abogando por defender las mejores causas de nuestro

país´´, expresó Ruíz.

Muchos comunicadores y medios se habían manifestado

en los días, antes de producirse la definición de la intención

de empresa, al desistir, previos al término de la situación,

pero

Importancia de Loma Miranda:

Es una montaña perteneciente a la Cordillera Central de la

República Dominicana, la cual tiene más de 12.3 km² de

longitud. Está ubicada a unos 17 kilómetros del centro de

La Vega.

La vegetación predominante en estos ecosistemas,

identificados a partir de las investigaciones realizadas,

revelan la presencia de 207 especies de plantas vasculares

de las que 15 son endémicas, 175 nativas, 13 naturalizadas

y 4 introducidas, distribuidas 173 géneros y 81 familias de

plantas.

Loma Miranda en un enclave biológico de conservación de

la biodiversidad, con hábitat en buen estado de

conservación y sanidad, para el refugio de los diversos

grupos de la fauna.

El ingeniero forestal y ecologista Eleuterio Martínez

entrevistado por Ivonne Ferreras e Iván Ruíz en Loma

Miranda, el pasado miércoles 24 de Febrero.

La transmisión desde Loma Miranda y el estudio de Color

Visión en que se producía El Show del Mediodía, definió la

oposición del espacio al proyecto de explotación en la

zona.

El ex sacerdote Rogelio Cruz encabezo la comisión

comunitaria que expuso en El Show del Mediodía, las

razones por las que es improcedente la explotación de

Loma Miranda.

