Chicho Severino dice Gobierno de Abinader le prometió incluirlo en ayuda para artistas pobres

NUEVA YORK._ El popular bachatero Chicho Severino autor de los temas “Millonario y qué” y “Al que le debo que se aguante”, que se quejó por haber sido excluido de la lista de los artistas dominicanos que recibieron más de 100 millones del Gobierno, dijo el domingo que su problema ya está resuelto.

El bachatero, en entrevista con este reportero explicó que “la cosa ya se está poniendo buena, pero el presidente tiene poco tiempo y hay que esperar, pero todo va bien”.

Añadió que “habrá mucho dinero para mí y pa tó el mundo”.

Preguntado que si se siente bien tratado por el Gobierno del presidente Luis Abinader respondió que “si, si… está muy bien”.

El artista, quien sobrevivió milagrosamente de un brutal accidente que lo llevó largo tiempo al hospital en febrero 2006, también alabó el trabajo positivo que hace Abinader al frente del estado dominicano.

Pero cuando se anunció la entrega del dinero a los artistas, el bachatero escribió en sus cuentas de redes sociales ““ASI NO PRESIDENTE ABINADER” Señor presidente @luisabinader mis músicos de la República Dominicana no tocan bailes desde marzo pasado. Tienen 9 meses sin producir un centavo por la pandemia, y veo que usted repartió ́80 millones de pesos a un grupito donde casi todos son ricos. Yo soy Chicho Severino @ChichoSeverinoHD, usted me conoce, y aunque me dicen “El Millonario” tampoco tengo dinero ni tengo otro empleo. Repartan el dinero bien, no se lo den a un grupito de ricos”.

En el momento del accidente, su esposa Lucía Marte dijo a los medios dominicanos que aunque Chicho se identifica como “El Millonario de la Bachata”, siempre ha sido pobre.

Mientras estaba ingresado en el Centro Médico Bournigal en Puerto Plata, Chicho solicitó cooperación a sus compañeros artistas y hasta el entonces presidente Leonel Fernández, para pagar los gastos del internamiento y el tratamiento.

Varios otros bachateros, entre ellos Anthony Santos, se solidarizaron con su causa aportando dinero para pagar las facturas médicas.

El accidente ocurrió cuando Chicho viajaba con su esposa desde el paraje Joba Arriba hacia Gaspar Hernández, común cabecera de la provincia Espaillat en ruta a Sosúa (Puerto Plata), donde iba a depositar dinero en un banco.

Después de hacer la transacción bancaria y de regreso a recoger su esposa que había dejado en Gaspar Hernández, ocurrió el accidente en la carretera La Cienega, a la altura del paraje Coconopán, entre Sosúa y Cabarete.

El mundo es un tren, el nuevo tema

Chicho dijo que se encuentra en Nueva York finiquitando la grabación de su nueva producción que incluye la bachata “La vida es un tren” y aprovecha su estadía para promocionar el tema.

Preguntado sobre la paradoja del título, dijo que lo que significa “La vida es un tren, es que usted se apea y yo me subo y así se pasa la vida”.

Agregó que el tema ya está sonando en youtube con gran apoyo de sus seguidores.

“Estamos grabando el tema nuevo El mundo es un tren y estamos aquí con Alfredo Production´s para seguimiento a la fase final de la producción”, explicó.

Dijo que la nueva bachata de Chicho está arrasando en la República Dominicana donde se difunde por numerosas emisoras de radio.

NUEVA YORK._ El bachatero Chicho Severino reveló que ya ha sido incluido en la lista de los artistas dominicanos pobres para recibir ayuda del Gobierno de Luis Abinader. (Fuente externa).

