Llaman a Quique Antún, a no obstaculizar las aspiraciones de Eddy Alcantara a la Presidencia del (PRSC)

El estratega en comunicación, Sergio Acevedo, hizo hoy un llamado al ingeniero Federico Antún Batlle, para no obstaculizar las aspiraciones del doctor Eddy Alcantara a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), de quien dijo poseer cualidades excelentes para encabezar la «transición impostergable» por la que tiene que marchar la agrupación política con miras a recuperar los espacios perdidos y articular una opción de poder.

Conforme al criterio del político y comunicador, el PRSC requiere de un liderazgo vigoroso y renovado que pueda marcar distancia con los esquemas dirigenciales del pasado, señalando que Eddy Alcántara está en capacidad, como ningún otro líder de la actualidad, para introducir reformas que permitan adecuar al reformismo a las corrientes democráticas que se agitan en el mundo, las cuales postulan por la vigencia de partidos que sean auténticas alternativas de cambios y de participación.

Sergio Acevedo sostiene que en la actualidad no hay perspectiva de renovación y mucho menos de cambios mientras persistan los antiguos métodos de dirección encarnados en la dirigencia vigente del PRSC la que, según dijo, está atrapada en un charco metodológico que solo le permite ver los elementos de conveniencia personales, ignorando por completo que el partido es un instrumento de intervención para cambiar la sociedad, para promover la justicia social y la libertad, se trata de un poder para conquistar el bien de la sociedad.

Señala que Quique Antún no está en capacidad de encabezar ningún proceso interno que reditúe beneficios colectivos, pero puede respaldar a un joven brillante como Eddy Alcántara para que tome la antorcha y las riendas de un partido que tiene una mítica y un legado de servicios a la nación que son tangibles y que, sin lugar a dudas, marca la diferencia con los partidos tradicionales, porque el PRSC es la esperanza de los pobres para que puedan vivir dignamente.

«Eddy Alcántara marca el modelo de dirigente que demanda los tiempos actuales porque a parte de su prestancia como jurista y comunicador, su imagen prístina y su dedicación al trabajo político, tiene cualidades aún mas relevantes, tales como la credibilidad, la firmeza, la autoridad, convicción, honestidad y, sobre todo, empatía con la gente, nadie en el PRSC es dueño de tantos atributos que lo califican como el mejor para optar a la presidencia del PRSC» sentenció el periodista Sergio Acevedo.

El estratega político argumenta que en el país se está produciendo un cambio en el sistema político como consecuencia de la ola renovadora que se vive en el mundo, señalando que la llegada de Luis Abinader al poder es una muestra inequívoca de que estamos transitando el camino de la renovación y que ese camino es irreversible porque el mismo está modulado por imperativo de la historia y el ambiente social que se vive en el mundo.

Señaló que el sistema político dominicano y su expresión más alta que es el sistema de partido tiene que aptarse al nuevo esquema para que pueda subsistir como sistema, de lo contrario van a desaparecer todos aquellos partidos sin militancia, lo mismo que sus caudillos porque la historia no camina hacia atrás, después de Luis Abinader los líderes de partidos y los hombres de Estado serán los jóvenes, el PRSC tiene que darse prisa porque en el partido de gobierno existe un talento joven profundo que está haciendo carrera de gestión pública y que constituye la cantera de donde van a salir los nuevos presidentes. El PRSC tiene a Eddy Alcántara como la llave de su renovación como institución que aspira a conducir de nuevo el país

(Visited 3 times, 3 visits today)