Polanco anuncia sometimiento en justicia de EEUU a la JCE, las OCLEE y sus funcionarios

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, postulado por el PLD como candidato a diputado de ultramar en las elecciones del 5 de julio 2020 y que mantiene denuncias documentadas sobre lo que califica latrocinio electoral en varias demarcaciones de la circunscripción #1 anunció anoche en su programa “Nosotros en USA” por Canal América, que sus abogados preparan sometimientos en tribunales de Estados Unidos a la Junta Central Electoral (JCE), las OCLEE de Nueva Jersey, Washington D.C., Pensilvania y sus funcionarios acusados de corrupción electoral y financiera, algunos de los cuales siguen suspendidos por esa entidad con disfrute de sus sueldos mientras están en investigación por haber participado en la conspiración.

Polanco, que estuvo acompañado en la transmisión en vivo de un panel de periodistas, comunicadores, comunitarios, politólogos y abogados señaló que ya se cansó de agotar los pasos legales que ha dado para que las instancias competentes en la República Dominicana restituyan el derecho violado a miles de votantes, cuando se quemaron, incineraron, se destruyeron y se desaparecieron millares de votos nulos y observados en las OCLEE de Nueva Jersey, Washington, D. C. y Pensilvania para socavar la voluntad de los votantes.

Pidió al presidente de la JCE doctor Román Jáquez Liranzo, que no permita que la impunidad se mantenga en este caso, porque le están dando largas a un debido proceso judicial que tiene que encausar la junta, mientras con vacaciones pagadas, los suspendidos siguen cobrando sus sueldos y algunos funcionarios aùn están activo obstruyendo la justicia.

Dijo que no se entiende qué clase de sanción, que además se ha extendido por 60 días más es ésa, siendo la primera vez que funcionarios involucrados en delitos de derecho civil y criminal son cesados en sus funciones dejándoles los sueldos consecutivamente.

Polanco agregò:

“Que los sometan, porque sí estamos contra la corrupción, no puede haber ni habrá impunidad en Estados Unidos. El cambio que el pueblo quería tiene que incluir el que los responsables vayan a la justicia, ¿porqué no los someten ya, porqué quieren jugar con la diáspora?, entonces estamos procediendo a someterlos aquí y aquí, no se juega”, advirtió.

Los suspendidos podrían también enfrentar la justicia federal de Estados Unidos por evasión al pagar millares de dólares en efectivo, los que no se reportan al Servicio de Rentas Internas (IRS).

“Gané los reconteos en Nueva York por 384 votos, en Nueva Inglaterra con 46 arriba, porque me corresponden los votos en 3 por 1, de acuerdo el Método de D´ Hondt que se aplicó en esas elecciones, el 31 de julio se hizo un inventario de los nulos y observados en Nueva Jersey donde desaparecieron o se robaron 28 colegios electorales.

Reiteró que para cometer el latrocinio rompieron la cadena de custodia. Señaló que como parte del desastre, no se organizaron adecuadamente las elecciones, teniendo la JCE que escoger presidentes de mesas y funcionarios en las calles, que no tenían ninguna preparación con el objetivo de hacer lo que les diera las ganas.

“El crimen es electoral y financiero, la JCE lo sabe y tiene todas las pruebas al igual que nosotros por lo que no se explica que extendieran las sanciones por dos meses más, teniendo todas las pruebas en sus manos, llegaremos hasta el final porque esto es una defensa de la verdad”, dijo Polanco.

“Lo menos importante es la diputación aunque claro, es muy importante que nuestra diáspora tuviera buena representación porque si alguien conoce a los inversionistas que quieren invertir allá, es Yomare Polanco al igual que a los empresarios, comerciantes, y a todos los líderes comunitarios y miembros de la comunidad. Yo me he codeado con ellos todo el tiempo de costa a costa”, explicó.

“A la JCE decimos bien claro que ustedes pueden dilatar el tiempo que quieran y a jugar a la política que quieran, pero nos están obligando a llevar èsto a las cortes internacionales y a poner al país en ridículo, porque ese grupo de gente no tiene moral ni principios para hablar de nuestra constitución ni de democracia” sostuvo.

“Ustedes, están contribuyendo a que nuestra diáspora no avance y que nuestro país no se desarrolle. Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y ustedes son los responsables”, precisó.

Dijo que son muchos los recursos que sus empresas han invertido para promover la dominicanidad, pero ese dinero será usado en los abogados de su defensa.

Aclaró que solo hay una meta que es la de que los delincuentes de la JCE no sigan haciendo daño y que en 2024, 2028 y 2032, no se vuelva a repetir.

“Es lo mejor que Industrias Polanco y mi familia les podemos dar a nuestra diáspora”, añadió.

Dijo que todavía cree en Jáquez Liranzo y tiene esperanza en que impondrá justicia y le pidió desvincularse de los políticos porque tiene todo en sus manos y sabe lo que tiene que hacer, “porque Castaños Guzmán y su gente no sirvieron y toditos fueron delincuentes con la diáspora, no son los de allá, estoy hablando de la diáspora y tengo pruebas”.

Los panelistas

En el programa estuvieron como panelistas José Abreu, Senior Attorney (abogado de máximo grado del estado de New Jersey), el politólogo Oscar Perez, el presentador de televisión Bomba Brito, comunicador, y el activista y corresponsal Luis Cartagena.

El abogado dijo que hay violaciones a las leyes de Estados Unidos por lo que es procesable. “En asuntos financieros hay leyes bancarias y federales y en cuanto a lo que se hizo con las valijas y los votos, ya que son propiedad y eso también se procesa aquí”.

Abreu, añadió que la violación a la orden judicial del TSE es otra violación que debió generar arrestos inmediatos por desacato.

Cartagena dijo que estaba cubriendo las elecciones desde las 6:00 de la mañana y transmitió en vivo desde Nueva Jersey, donde testigo del desastre electoral.

“Vimos a los funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey con los utensilios pero no con los votos, y estos ojos vieron las valijas sin los votos que las habían contaminados”, añadió.

Pérez dijo que no le sorprende la situación porque el sistema judicial de República Dominicana “es una pocilga”, donde no se respetan las decisiones de ninguna instancia electoral.

“¿Qué podemos esperar como comunidad de un país donde los mandatos de las altas cortes no son respetados?”, cuestionó Pérez. Por su parte Brito hablò de lo peligroso que sería dejar estos delitos impugnes. La Diáspora no lo asimilaría y vendrán serios problemas añadiò.

