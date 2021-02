Los Árabes, el Buhonerismo y su Presencia en Salcedo

Por Juan Cruz Triffolio

En su interesante obra Azúcar, Árabes, Cocolos y Haitianos, el

historiador y sociólogo Orlando Francisco Inoa Bisonó, ofrece una

interesante panorámica sobre la presencia de los árabes en el

Cibao y el tipo de actividades económicas que desarrollaban en

varias de las principales comunidades de esa fértil región de la

República Dominicana.

Cabe señalar que el término “árabes” es usado de forma genérica

para, en toda América Latina, denominar los inmigrantes

procedentes de Siria, Palestina, El Líbano y en ocasiones, hasta de

Egipto, por ser naciones que tienen en común la condición de

árabe-parlantes, no obstante es importante tener en consideración

que la mayoría de estos extranjeros procedieron de El Líbano.

Refiere el acucioso investigador, hijo de las empinadas montañas

de San José de las Matas, que fueron los árabes quienes original y

fundamentalmente se dedicaron a la venta ambulante de las

denominadas “chucherías”, tan pronto como empezaron a tener

presencia significativa en la mencionada zona geográfica, a

principios del siglo pasado, cuando asumieron como práctica

comercial generalizada el denominado buhonerismo itinerante.

Recuerda el referido investigador que para entonces ese tipo

comercialización ganó mucha clientela por las comunidades del

área rural cibaeña dado que sus habitantes “no dependían de la

ciudad para hacer sus compras”, lo cual hizo que el comercio

urbano empezara a sentir de manera inmediata “los efectos de esta

competencia¨ y al mismo tiempo ¨realizaran presiones políticas

contra los árabes”.

Vale resaltar que entre “las chucherías” y “las baratijas” que estos

inmigrantes comercializaban con nuestros campesinos y personas

de escasos recursos económicos, el costumbrista Eduardo Matos

Díaz, en su obra Santo Domingo Hoy, resalta que se encontraban

“el alistao” y el llamado “el fuerte azul”, al igual que otras telas

corrientes y baratas.

A todo lo anterior también se agrega la venta de peines, peinetas,

espejos guarnecidos de hojalata, botones de hueso y nácar,

alfileres, corbatas ordinarias, frisas y cortes de vestidos de colores

brillantes, zapatos corrientes, pulsas y ropa hecha, sobre todo de

mujeres, entre otras mercancías.

En el caso concreto de la presencia de los árabes en el epicentro del

Cibao, Inoa Bisonó, sugiere, basándose en lo expresado por Pedro I.

San Miguel, en su obra Los Campesinos del Cibao, Economía de

Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana,

1880-1960, que en vista del crecimiento del buhonerismo

representado por los mencionados extranjeros y en interés de

proteger a los comerciantes establecidos en aquella comunidad

cibaeña, “el Ayuntamiento de Santiago gravó en 1901 esta

actividad con uno de los impuestos de patentes municipales más

altos en la época, y cuando la policía municipal empezó a requerir

esta documentación, aquellos árabes que no tenían el permiso

continuaron sus negocios por la noche, para evadir la persecución¨

mientras, “Otros se trasladaron a poblados cercanos para no estar

al alcance de esta regulación”.

Sostiene el acucioso profesional de la sociología y la historia,

Orlando Francisco Inoa Bisonó, que la “invasión de árabes

buhoneros también alcanzó al poblado de Salcedo pues en el año

1901 el ayuntamiento tomó medidas enérgicas contra los “turcos”

y vendedores ambulantes sin patentes”.

Como dato interesante, sin dejar de despertar curiosidad, revela

que el árabe Rafael Yermenos, en aquel entonces, ofreció al cabildo

salcedense “establecer una policía rural contra los vendedores

ambulantes sin patentes, con la condición de que se le diera a él un

tercio de las multas”.

Sobre este particular y tal como puntualiza Monseñor Hugo

Eduardo Polanco Brito, en su valorada tesis doctoral, titulada:

Salcedo y su Historia, para complacencia y beneficio del señor

Yermenos, el ayuntamiento de Salcedo “vio con buenos ojos esta

propuesta y no sólo la aceptó, sino que le concedió la mitad de lo

recaudado”.

No hay dudas de que, desde su llegada al país, estos extranjeros

demostraron una gran identificación y activismo por los negocios

informales e itinerantes, con manifestaciones distintas conforme al

espacio donde los realizaban, pero además, proyectaron una

maestría extraordinaria al momento de procurar generar dinero.

De estos laboriosos inmigrantes, en el caso de Salcedo, unas veces

llamados “árabes”, otras veces, considerados como “turcos”, es de

justicia concluir estos párrafos resaltando el haber conformado

familias nobles, ejemplarizantes, ética y moralmente reconocidas,

entre las cuales merecen ser recordadas, además de la referida

Yermenos, las integradas por los Matar, Elmúdesis, Tabar, Canaán,

Salomón, Albaini, Manzur y Portalatín, entre otras no menos

distinguidas y prestantes.

Como colofón de esta exposición, vaya para todas ellas, nuestra

admiración, el respeto y los afectos por siempre.

