AMAS DE CASA CONDENAN INTENTOS DE INCREMENTAR EN 40 POR CIENTO LIBRA DE ARROZ

La Asociación de Comités de Amas de Casa Consumidores y Usuarias de

Servicios de la República Dominicana, rechaza de manera contundente las

pretensiones de un sector del comercio detallista organizado que ha

anunciado el incremento de un 40% en el precio de la libra de arroz, para las

amas de casa este anuncio como el que hicieron los productores de los

derivados de la harina del aumento del pan de una 40%, constituye un

elemento de desestabilización para la ya maltrecha economía de la canasta

familiar-

Este anuncio de los comerciantes detallista no tiene asidero ya que ellos no

son productores y forman parte de la cadena de distribución, por lo que no

deben recibir subsidios del Estado, como tampoco se le debe otorgar

permisos de importación como han solicitado.

Esta posición de los comerciantes demuestra su intención de seguir

incrementando sus beneficios a costa del consumidor, Acacdisna se opone a

que los colmados manejen el suministro de la Tarjeta de Solidaridad, en vista

de que estos establecimientos se quedan con el 30% de los beneficios

debido a que aplican aumentos desproporcionados en los artículos que

expenden a los beneficiarios.

En otro sentido, expresamos nuestro rechazo a las afirmaciones del ministro

de Agricultura Limber Cruz, en el sentido de que se ha verificado una rebaja

sustancial en productos de la canasta básica como son: los plátano, yuca,

papa, arroz, pollo entre otros.

Acacdisna invita al funcionario a que junto a nosotras hacer un recorrido por

los establecimientos comerciales de distintos barrios de la capital.

Las Amas de Casas está consciente de las buenas intenciones y el interés del

Presidente Luis Abinader de enfrentar los altos precios y desabastecimientos

de los productos básicos, por lo que le hacemos un llamado al mandatario

en no dejarse sorprender por informaciones distorsionadas y fuera de la

realidad por parte de funcionarios sobre los precios en productos esenciales

de la canasta básica.

