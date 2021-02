EL ABORTO Y LA HUMANIDAD

Por JUAN T H

No logro entender por qué la iglesia católica en los países atrasados como el nuestro

discute temas intrascendentes que en muchas otras latitudes ya fueron superados por

la ciencia y la tecnología. El tema no es si una mujer decide o no tener hijos,

mantenerlo en su vientre o suspender el embarazo. Las “tres causales” no debe estar

en discusión; de hecho la mayoría de naciones similares a la nuestra hace años que la

aprobaron. Una mujer no debe tener un hijo fruto de una violación, un incesto o

cuando su vida está en riesgo. Negarle ese derecho es negarle el derecho a la dignidad

y a la vida; es negarle su condición social y humana, convirtiéndola en un aparato

reproductor, en una vagina, como si fuera una cosa.

El fundamentalismo religioso y una cultura trasnochada del pensamiento no pueden

impedir que el Congreso dominicano apruebe el aborto por las tres razones señaladas.

Hay más de 200 millones de niños deambulando por las calles del mundo. Una gran

parte de ellos muere de hambre, frío, desnudez, violencia, falta de vivienda y hasta de

padres. La mayoría sobreexplotada y abusada sexualmente. Es escalofriante. Esos que

han nacido y que mueren en las calles, cazados como si fueran animales en muchos de

nuestros países. Niñas sacrificadas por haber nacido hembras. A esa iglesia, ni a gran

parte de la civilización parece preocuparle mucho. Sin embargo, en nuestro país una

iglesia anquilosada en el tiempo se opone rabiosamente al aborto en circunstancias

tan necesarias como las “tres causales”. (Se ocupan de los que aún no han nacido, no

de los que ya nacieron y que mueren de hambre)

Señores, en círculos científicos cada vez más grandes se discute el futuro de la

humanidad ante el avance exponencial de la ciencia y la tecnología. La inteligencia

artificial emerge como un peligro para los humanos. ¿Qué hacer con un planeta que no

necesita tantos humanos? Se preguntan algunos expertos ante el crecimiento de la

población, que pronto alcanzará los 9 mil millones. La mecanización, la automatización,

la robótica, desplazan a los humanos a una velocidad espantosa. En un país atrasado

como México la robótica crece en más de un 100 por ciento todos los años. en países

desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, la mecanización y la automatización

han ido desplazando a los humanos. Las ciudades son cada vez más urbanas y menos

rurales. Los robots hacen el trabajo de campesinos y t rabajadores, incluso de

abogados, periodistas, médicos, ingenieros, etc. Cadenas de hoteles manejados por

robots. Pronto, en menos de lo que canta un gallo habitaremos ciudades totalmente

automatizadas, sin semáforos, autos sin conductores, aviones sin pilotos, etc. Un robot

de cien dólares que no pide prestaciones laborales, que no se organiza en sindicatos,

que no se cansa, que se repara así mismo, que no requiere de vacaciones, que no pide

licencia antes y después del parto, que no se embaraza, que no menstrúa, harán

innecesaria a la gente. No hace mucho leí un libro donde su autor reclama una “ética

para las máquinas”. (Cientos, miles de millones de hombres y mujeres pierden sus

empleos todos los días por esas razones)

Y mientras eso pasa, los religiosos tercermundistas de la República Dominicana se

aferran al siglo 17 y otros al 18, creyendo que todavía los “perros se amarran con

longaniza”, que vivimos en los tiempos de “concho primo”. No se dan cuenta que el

mundo cambió, que marcha a una velocidad supersónica, que existe una vaina que se

llama Internet que convirtió el planeta en una aldea, que la humanidad, afilando

cuchillo para su propia garganta, tal vez, inventó el “Internet de las cosas”, impresora

3D, la tecnología 5G y hasta la 6G, que estamos en la era los cambios más

espectaculares que hayan visto jamás.

Desgarrarse las vestiduras por temas tan insignificantes como el aborto es una manera

tonta, por no decir otra cosa, de perder el tiempo, cuando deberíamos correr tras la

ciencia y la tecnología para tratar de cerrar la enorme brecha que nos separa de los

países desarrollados.

