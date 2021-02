Diario Hispano deplora maltrato a medios digitales en toque de queda

Las declaraciones surgen luego de varios sucesos indeseados en los retenes

militares.

SANTO DOMINGO. – El director del portal de noticias Diario Hispano, deploró la manera

en que algunos agentes del orden, designados en los retenes militares para velar por

el cumplimiento de la medida de tránsito en toque de queda, no tengan la capacidad de

comprender el alcance del decreto y atenten contra el derecho de los miembros de la

prensa para hacer su trabajo.

Jorge Luis Ovalles, aseguró que en dos ocasiones, él y su equipo de trabajo han sido

retenidos por los miembros del orden, pese a que han mostrado su acreditación de

prensa y de manera respetuosa han explicado a los agentes el trabajo que realizan.

Explicó, que en el último suceso, que se produjo a las 10:47 de la noche del sábado,

cuando retornaban de realizar un trabajo en el sector de Los Minas, los agentes

apostados en el extremo Este del puente de la 17, alegaron que esas acreditaciones

eran falsas y de forma burlona dijeron que ese medio no existía porque ellos no lo

conocían.

«Sin previa investigación, insinuaron que los carnets eran falsos y que habíamos

rotulado el vehículo con el logo y el distintivo de prensa, para poder andar libremente»,

aseguró el comunicador, tildando la acción como una falta de respeto al ejercicio

periodístico.

Sin embargo, Ovalles afirmó que, pese a los hechos, reconoce que en sentido general

hay agentes con un alto grado de profesionalismo, por lo que sugiere a las autoridades

correspondientes identificar, aquellos que no cumplen con los criterios necesarios para

realizar ese trabajo.

El comunicador también hizo un llamado a los directores de medios digitales

independientes, a que formalicen sus medios, con todos los requerimientos que exige

la ley, «para contrarrestar el estigma que se tiene de la prensa digital, sigamos

fortaleciendo nuestra relación con la sociedad y podamos optar de manera justa y

competitiva por la oportunidades y beneficios que muchas veces no llegan a nuestro

sector», concluyó.

