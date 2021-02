Primera dama dice solo sirve de canal de aviso y seguimiento en casos vulnerables

En una información colocada en Instagram que se informaba que la joven Darielys Santos sería conducida a una casa de acogida del Ministerio de la Mujer, la primera dama, Raquel Arbaje, dijo que solo sirve de canal de aviso y seguimiento en los casos vulnerables.

Arbaje señaló que la meta es institucionalizar el país para que todos los ciudadanos conozcan los servicios que el Estado ofrece, sin la necesidad de que un caso se haga viral para que las autoridades correspondientes intervengan.

«@vickyciri totalmente de acuerdo. Todo se hace a través del ministerio o dirección correspondiente. Sirvo de canal de aviso y seguimiento. El fin es institucionalizar el país y que todo ciudadano conozca los servicios que su estado les ofrece», dijo Arbaje en respuesta a una usuaria que reclamó que los casos se tengan que hacer virales en las redes para que el Estado intervenga.

Arbaje comentó en la publicación sobre el traslado de Darielys Santos, joven que había denunciado amenazas de muerte por parte de su expareja, a una casa de acogida del Ministerio de la Mujer.

La primera dama informó que Santos estará protegida hasta que sea apresado Tommy Bienvenido Arias Guerrero, sobre quien pesa una orden de arresto por violencia intrafamiliar.

“El Ministerio de la Mujer tiene el caso y será traslada a una casa de acogida hasta que se procesa con el arresto”, escribió Arbaje.

Este sábado, una estudiante de arquitectura denunció a través de sus redes sociales que está siendo acosada por su expareja, quien amenaza constantemente con matarla a ella y el hijo de ambos, por lo que pide el auxilio de las autoridades para que no ocurra una tragedia.

Darielys Santos responsabilizó a su exesposo Tommy Bienvenido Arias Guerrero de todo lo que le pase a ella o al hijo de ambos, al tiempo de enseñar varios audios en el que se escucha la voz de un hombre amenazarla con matar a la familia al preguntarle constantemente donde se encontraba la joven.

Santos expresa temor a pesar de que hay una orden de arresto contra Arias Guerrero, quien alegadamente la maltrataba durante varios años. La joven también mostró varias fotografías en las que se observan moretones a causas de golpes en varias partes de su cuerpo.

La primera dama Raquel Arbaje, al mirar el video de Darielys Santos, etiquetó al Ministerio de la Mujer para que brinde asistencia a la joven abusada.

«Para todas las personas que me juzgan y me preguntan que por qué yo duré 5 años para denunciar esto, pues porque estoy viva todavía, porque todavía estoy a tiempo, no es tarde y ya puse un stop. Ya no puedo aguantar más, porque aguantar golpes y humillaciones no es luchar por una relación y una familia», dice Santos al pedir a sus seguidores que compartan el video para dar con el paradero de Tommy Bienvenido Arias Guerrero.

(Visited 13 times, 13 visits today)