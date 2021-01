Miembro JCE emite voto disidente, Leonel y PRSC rechazan la resolución

La miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernán­dez, planteó que el crite­rio más equitativo, justo e igualitario para establecer el orden de los partidos en la boleta y la distribución económica a los partidos políticos debe ser la vota­ción más alta en cualquier nivel de las últimas elec­ciones celebradas el 5 de julio pasado, que fueron presidencial y legislativa.

Fernández emitió un vo­to disidente a la resolución 01-2021, adoptada por el Pleno de la JCE el pasado miércoles, por mayoría de cuatro integrantes, que es­tableció el orden numérico de los partidos en la bole­ta y la contribución econó­mica de los recursos que asigna el Estado, que será en base a los votos válidos obtenidos de manera in­dividual por cada partido político en los niveles pre­sidencial, senatorial y de diputaciones.

Nivel de votación

La miembro de la JCE considera que de tomarse en consideración el nivel de votación más alto, cua­tro partidos accederían al 80% de la contribución económica, siete al 12% y 15 accederían al 8%. Indicó que al verificar los resultados electorales de julio 2020 se puede notar que los partidos Revolucio­nario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) mantienen un pre­dominio al superar de ma­nera constante el 5% en los tres niveles de elección, con lo cual, sostiene, se benefi­cian del 80% de los recur­sos que asigne el Estado.

Puntualiza, sin embar­go, que en el caso del Par­tido Revolucionario Domi­nicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP), se presen­ta la situación particular de que en diferentes niveles de elección ambas institucio­nes alcanzan el 5%.

“A saber: el PRD obtuvo un 5.55% en el nivel de di­putaciones y la FP, un 5.69 en el nivel presidencial, ambos en un mismo proce­so electoral”, sostiene

Dijo que ante estos esce­narios, tomar como refe­rencia un nivel particular podría generar una vulne­ración de derechos, puesto que la última elección a la que se refiere la ley involu­cra los tres niveles.

Leonel la recurrirá

Mientras que el expresiden­te Leonel Fernández y pre­sidente del partido Fuerza del Pueblo, dijo que el ple­no de la JCE tomó una deci­sión “injusta, irregular y no apegada a la Constitución” al emitir el reglamento 01-2021 sobre la distribución de los recursos económi­cos del Estado que estable­ce que solo el PRM y el PLD son considerados mayorita­rios.

El líder de la FP dijo que someterán un recurso en la JCE y continuarán recu­rriendo en otras instancias de ser necesario. “Si la Fuer­za del Pueblo obtuvo el 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo ha­ya obtenido a nivel congre­sual, porque el criterio debe ser lo que más favorezca al titular del derecho…”, agre­gó el exmandatario, tras considerar que la decisión no solo perjudica a FP sino a 23 partidos .El bipartidismo

En tanto que el delega­do político ante la JCE del PRSC, Tácito Perdomo, también rechazó la deci­sión del pleno de la JCE. “Desgraciadamente esta nueva Junta se ha monta­do en el carro del biparti­dismo, ha habido sectores que durante mucho tiem­po han estado buscando eso y esta Junta se ha pues­to al servicio de esos intere­ses. No habría manera de justificar la resolución y el reglamento que ellos asu­mieron”, dijo Perdomo.

En el ámbito del PRD, el dirigente Héctor Guzmán explicó que esperarán con­versar con sus abogados pa­ra luego fijar una posición como partido e ir determi­nando las acciones que rea­lizarán en lo adelante.

El reglamento

El reglamento 01-2021 sobre la distribución de los recursos económicos del Estado establece que solo el PRM y el PLD son considerados mayorita­rios, tras establecer la su­matoria de los votos vá­lidos obtenidos por los partidos políticos.

Según lo establecido por la Ley 33-18 sobre Parti­dos, Agrupaciones y Movi­mientos Políticos, el 80% de los recursos aportados por el Estado para distribuirlos entre los partidos políticos serán redistribuidos en par­tes iguales entre el PRM y el PLD, porque fueron los úni­cos que sobrepasaron el 5% de los votos válidos emiti­dos en esos comicios.

SEPA MÁS

La sumatoria.

Según la sumatoria, FP solo alcanzó el 4.54%; el PRD, un 3.57%; el PRSC, un 2.96%; Alian­za País (Alpaís), un 1.37%, y el partido Do­minicanos por el Cam­bio (DXC), un 1.04%, por lo que recibirán en partes iguales el 12% de los recursos, quedando como partidos minori­tarios.

4 de Agosto

Además, el 8% de los recursos restantes se­rá distribuido entre los 18 partidos reconocidos por la JCE que alcanza­ron menos de un 1% de los votos válidos, mu­chos de los cuales ayer también se opusieron a la dicisión.

6 de Agosto

Ayer Danilo Díaz, miembro del Comité Po­lítico del PLD, dijo que la resolución de la JCE es un duro golpe a los que quisieron manipular y desconocer a esa organi­zación política como se­gunda fuerza mayorita­ria. Díaz, quien también es delegado suplente ante la JCE agregó que igualmente es una lec­ción a quienes preten­dieron convertir un par­tido minoritario en uno mayoritario.

Fuente: https://listindiario.com

(Visited 9 times, 9 visits today)