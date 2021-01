Luis va en coche

Leonel, de risita con él. Danilo obligatoriamente mudo (pues si habla le va peor). Vincho y sus vinchitos están de vacaciones. En el reformismo no hay quien hable. Miguel Vargas parece que está escondido, contando más millones. La Izquierda… (¿Y eso existe?). Hipólito no habla ni de Gurabo. Guillermo sólo filosofa. No hay marchas de ningún color. En la Plaza de la Bandera hoy sólo hay banderas. La sociedad civil muy bien, gracias, de nada. (Sí, hasta ahora -del futuro nadie sabe- Luis Abinader va en coche: Gobierna sin oposición y al Palacio Nacional no llegan ecos de protestas, sino brisa fresca y perfumada, como nunca antes).

(Visited 12 times, 12 visits today)