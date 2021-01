Expresa que para Turismo el dominicano en el exterior no cuenta

NUEVA YORK.- El reconocido periodista de arte y farándula en esta ciudad y la República Dominicana, Agustín de la Cruz (Sugar), expresó que para el Ministerio de Turismo el dominicano residente en el exterior no cuenta.

Mediante contacto telefónico que sostuviera con este reportero, De la Cruz indica que el gobierno y el sector privado harán pruebas Covid-19 a turistas estadounidenses, para agilizar su salida del país y garantizar su regreso a territorio norteamericano, pero es condenable que miles de dominicanos residentes en EE.UU. y otros países no se le dé la misma facilidad.

Se preguntó “será que los criollos en el extranjero no merecen un trato similar, ese quisqueyano que a través de sus remesas (US$8 mil 219.3 millones en 2020), aporte sustancioso a nuestra economía, ese dominicano que no requiere de un plan de vacaciones para visitar su tierra una vez al año, que llega con los dólares y gasta en el comercio local”, no es bueno, especificó.

Pero, tal parece que ese dominicano únicamente es considerado turista para ser obligado a pagar un impuesto al momento de comprar un vuelo hacia el país caribeño.

Consideramos un verdadero irrespeto y desconsideración hacia ellos por parte del Ministerio de Turismo y el gobierno dominicano.

A partir de este 26 de enero, muchos de nuestros connacionales se han visto afectados para retornar, porque las actuales autoridades no le proporcionan las mismas facilidades como a las personas de otros países.

De no merecer el mismo trato, que se les ofrezcan facilidades y prioridad de visitar un centro de pruebas, que no tengan las problemáticas que viven a diario los interesados en una prueba del virus en el país, puntualizó De la Cruz (Sugar).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) requieren que todos los pasajeros aéreos que ingresen a USA presenten una prueba Covid-19 negativa realizada 3 días previos a la salida.

Se trata de un incremento en las regulaciones aeroportuarias, marítimas y terrestres vigentes a partir de este martes, para limitar la propagación del coronavirus y sus nuevas variantes presentes en varios países del mundo.

La nueva regla es para ciudadanos estadounidenses y residentes legales que quieran regresar, y afecta a cualquier viajero de 2 años en adelante.

(Visited 3 times, 3 visits today)