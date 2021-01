Wilson Camacho: un acuerdo como el que pregona Ángel Rondón hubiese sido “un acto de perversidad”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró que hubiese sido “un acto de perversidad” un acuerdo como el que ahora pregona el imputado Ángel Rondón Rijo que le sugirió el Ministerio Público en los inicios de las investigaciones que llevaron al Caso Odebrecht.

Camacho explicó que carece de información del supuesto acuerdo, en el que, según Rondón Rijo, se le instigaba a involucrar a políticos en los sobornos pagados por Odebrecht.

“Yo he dicho en varias ocasiones que el equipo del Caso Odebrecht se dividió en dos partes, una parte que le tocaba litigar y otra parte que le tocaba la litigación, y por una decisión de las autoridades del Ministerio Público en ese momento a mí se me colocó en el ámbito de la litigación de proceso; por eso desconocemos si esa propuesta se hizo o si no se hizo”, recordó.

El procurador adjunto recordó, al ser abordado por los periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en torno a declaraciones del imputado Rondón Rijo, que, “en cualquier parte del mundo que el Ministerio Público hiciera una propuesta de esa naturaleza, si la hiciera de esa forma, eso constituiría un acto de perversidad, a juicio nuestro”, acotó.

También, deploró que la defensa de los imputados en el Caso Odebrecht persistan en apartarse del Derecho para hacer sus planteamientos en el tribunal respecto a los testigos presentados por el Ministerio Público.

“Los testigos que ha presentado el Ministerio Público en este caso han sido testigos que fueron presentados en la acusación, fueron aceptados por el juez de la instrucción, e incluso cuando ellos (los abogados de los imputados) acudieron a este tribunal de manera incidental, este tribunal también rechazó los incidentes”, dijo.

Añadió que, por esa razón, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ha permitido que los testigos sigan declarando y, con ello, el equipo de litigación de la Pepca mantiene la incorporación de las evidencias materiales que el Ministerio Público ha planteado que aportará para acompañar sus testimonios.

