Ex Procurador denuncia campaña descrédito por imputados casos Odebrecht, desmiente sugerir involucrar personas

La campaña inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través

de falsas historias pretendiendo escapar de su responsabilidad penal.

Exhortó a los imputados y a sus abogados a presentar sus argumentos de defensa ante la justicia,

en los tribunales, y no mediante fábulas y campañas de difamación en los medios de

comunicación.

Pidió recordar que el caso Odebrecht vino referido judicialmente desde Brasil y Estados Unidos,

luego de un acuerdo con la Empresa, que incluyó testimonios y evidencias ofrecidas por sus

propios ejecutivos, que admitieron los hechos y ofrecieron detalles de los mismos y que las

investigaciones que se realizaron durante la gestión sobre este expediente, fueron realizadas por

gran parte del mismo Ministerio Público que hoy continua el caso.

Resaltó que originalmente fueron imputadas quince (15) personas, algunas de ellas Legisladores

y Ministros del PLD y del PRM, sin importar partido político ni condición social. Luego el

Ministerio Público procedió al archivo del expediente de ocho (8) de ellas, cinco (5)

pertenecientes al partido PRM y tres (3) pertenecientes al PLD, por no encontrarse pruebas que

evidenciaran su participación en los hechos que fueron mencionados, presentándose acusación a

siete (7) imputados pertenecientes a los tres (3) principales fuerzas políticas.

Sobre las solicitudes de copia de cheques para demostrar aportes de campaña a candidatos, en

particular del actual presidente Luis Abinader, fue totalmente desmentido, pues, además, en la

fase de investigación el Ministerio Público cuenta con una orden de un juez y tiene acceso a las

cuentas bancarias de los imputados y, por ende, se hace innecesaria requerir esta información a

dichos imputados.

Desde el 16 de agosto de 2020 hay nuevas autoridades gubernamentales y al frente del

Ministerio Público, sin embargo, se mantienen las mismas acusaciones y el mismo expediente

con más de 1,700 pruebas documentales trabajadas durante dicha gestión.(Oficina del doctor Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, declaración pública)

