La Llegada de Biden y Kamala Harris ¿Qué le espera a E.U y el Mundo?

Las nuevas autoridades de los Estados Unidos que han llegado al Poder; con ellos ¿Qué le espera a Estados Unidos y al Mundo en este nuevo Poder Ejecutivo que se instaló el 20 de enero de 2021?, principalmente a América Latina, con sus nuevas medidas y cuáles serán estas.

Donald Trump que ahora se vislumbra que fue un típico Presidente anti-establishment, el cual fue odiado desde el primer momento de su gobierno, con un juicio, primero por el Russiagate, el fiscal Müller lo investigo y lo llevaron a un juicio político o impeachment, y ahora lo quieren responsabilizar por el desmadre en el Capitolio del 6 de enero con otro juicio político para eliminarlo políticamente al futuro inmediato. Pero hizo dos cosas o tres cosas muy importantes que desvelan así otras fallas sistémicas; una de las cosas que hizo fue que los Estados Unidos no enviaran tropas a nuevas guerras, contrario a como lo hizo Obama, que estuvo participando en siete guerras, y desde el tiempo de 2001, en que ocurrieron los hechos del once de septiembre, pues el mismo Presidente que va a llegar al Poder Joe Biden, desarrollaron la llamada Ley Patriótica, que es la injerencia total en la vida privada de todos los norteamericanos.

Por otro lado Donald Trump cuestionó todos los tratados del Libre

Comercio y además en medio de todos estos le llega una pandemia que pone al descubierto cincuenta años de procesos económicos de pura austeridad, es decir, lo que llaman el Neoliberalismo, que puso al descubierto el descuido total de los Sistemas de Salud en los Estados Unidos, que por ejemplo, en el año 1975, habían por cada 10, mil habitantes 4.5 camas; y encontró la pandemia en esta misma relación 2.6 camas por cada 10, mil habitantes; de hechos estos elementos ya parte de no haber tenido un control total de su gobierno porque el estado profundo siguió dominando y le impidió sistemáticamente que sacará las tropas de Afganistán, de Siria, por decir algo y además a parte no solamente esto sino que al final no pudo perdonar a Assange y Snowden, lo cual era una cosa importante para descubrir este estado de control que hay en los Estados Unidos en este momento y, que lógicamente se vio también en las finales de su gobierno como las oligarquías digitales se han apoderado de los medios y tienen más fuerzas que hasta un Presidente de la República, que simplemente lo prohibieron en los últimos días para que pueda defender sobre las cosas del fraude que él está sosteniendo, de hecho esto del fraude quedó totalmente en Estambay, o sea no ha salido nada de esto y, ya se da como bueno y valido la entrada de Biden.

Pero cómo se da la entrada de Joe Biden; primero en un medio en que la

prensa crea procesos en que da miedo a la población diciendo que va a ver un ataque en el Capitolio; que va a ver un ataque a la Casa Blanca; y además han habidos detenidos, es decir, han detenidos a varios de la guardia nacional, como a doce elementos supuestamente vinculados a ese fraude que no tiene ni pie ni cabeza; pero hubo un temor, por un lado eso, en segundo lugar que llegaron 26 mil tropas en Washington, o sea, el gran público de Biden fueron las tropas que han sido desplegadas.

Además se desplegó en cincuenta capitales de los estados, más o menos

Seis mil tropas más; en ese ambiente en que supuestamente la libertad y el control existen, pues encontramos todo lo contrario, sino en un ambiente pues de miedo por un lado y un control militar por otro lado, en medio de una campaña todavía para seguir atacando a Donald Trump y, específicamente por Nancy Pelosi y Hillary Clinton que simplemente quieren desterrarlo de la vida política y que siempre lo han estado acusando de ser un monigote de Vladimir Putin.

En el discurso de toma de posesión de Joe Biden, en el cual exclamó por

La unidad, pero cómo puede exclamar por la unidad si su propio aparato están tratando por dividir, y están muy asustado también porque Donald Trump, tiene más o menos, pues, que han votados por él 80 millones de personas, que la verdad es que están muy preocupados porque inclusive en la CNN, que es parte también de este grupo de medio que no perdonan este anti- establishment, están diciendo que hay que hacer un lavado de cerebro para sacarlo del culto que ha provocado Donald Trump, Pelosi lo dice también.

Inmediatamente de estos, nos orientamos a lo que específicamente Biden

va a decidir: primero, la situación en las Cámaras: el Congreso y los Representantes no es tan buena para él, por ejemplo en los Senadores están 50 a 50, tienen la Presidencia, porque el Presidente es del Partido de Gobierno, pero entonces es muy pequeña la diferencia y van hacer complicado también en muchas medidas que se tengan que discutir, por otra en el Congreso, la parte de los Representantes no es tan grande la diferencia estas también han quedado reducidas entre los Demócratas y los Republicanos., esto significa que las órdenes ejecutivas se lancen en apurarse en hacer cosas que no tengan que pasar por el Congreso.

