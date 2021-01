Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Arremeten contra el cónsul NY: Sectores representativos dominicanos en NY, llámense políticos, profesionales, periodistas, comunitarios, empresarios, religiosos y ciudadanos comunes, entre otros, condenaron la petición del cónsul quisqueyano en NY, Eligio Jáquez, para que a las remesas que envían los criollos sean sujetas de un impuesto. Ver: https://elnacional.com.do/consul-dominicano-en-ny-propone-impuesto-1-a-las-remesas/ Les han dicho hasta barriga verde. Su propio gobierno lo desautorizó públicamente. Ver: https://eldia.com.do/gobierno-desautoriza-propuesta-eligio-jaquez/. Diiicen que si hubiese prosperado su petición iba a solicitar también impuestos a los tanques y cajas de alimentos que se envían al país” ¡Dios mío! Opinólogos en el Alto Manhattan sostienen que desde que llegó a la posición mantiene un discurso de embaucamiento hacia la comunidad y su afán de $ y más $ lo ha hecho olvidar los servicios a la comunidad. No está orientando sus connacionales por el Covid-19; “que entren tó …” al Consulado a buscar sus pasaportes y poderes, sin respetar el distanciamiento por el virus, diiicen; no ha visitado un preso dominicano en las cárceles; eliminó las llamadas a reos con sus familiares que recibían semanalmente en el Consulado; no piensa rebajar los pasaportes ni los poderes, por lo que tanto abogó el PRM. Hizo un ABM = Allante, Bulto y Movimiento con rebajar 2 documentos que casi no se solicitan.

►Se muestran de acuerdo: Perremeístas y ciudadanos comunes en El Bronx y el Alto Manhattan, solicitando no ser identificados, se mostraron de acuerdo este fin de semana con el respetado y valorado alto dirigente del PRM-NY y abogado Miguel Espaillat, quien critica los abusos del Consulado dominicano en NY y todo el mundo “al cobrar abusivos precios por los documentos consulares”. No es posible que sigamos haciendo rico a unas cuantas personas en base a sacrificar y robarle a nuestro pueblo, pagando por unos servicios cada vez más caros para engrosar la fortuna de los pocos afortunados con esas posiciones. Ver: https://almomento.net/opinion-los-abusos-del-consulado-dominicano-en-nueva-york/ Diiicen que la diferencia de precios entre un pasaporte en RD y NY es exorbitante. En RD una renovación normal son RD$1,650 (US$28.45). ¡Anjá!

Ver: https://www.pasaportes.gob.do/index.php/servicios-s/renovacion-de-pasaporte/item/277-renovacion-de-pasaporte-para-adultos-por-deterioro El costo en la Gran Manzana son $135 dólares (RD$7,830), para entregarlo en 2 semanas. Hay una diferencia de $106 dólares ($6,148 pesos dominicanos) para una comunidad afectada económicamente por el Covid-19, desempleada, carente de salud, vivienda y rentas por las nubes. Recuerdan que el Consulado emitió en solo 4 meses (24 de agosto al 31 diciembre 2020) 24,435 pasaportes (a 135 dólares c/u = a US$3,298,725, equivalentes a RD$191,326,050). Algo similar con la expedición de poderes. Ninguno será rebajado por Jáquez, nos informó una fuente. ¡Ay! Nos enviaron esto de Marino Zapete. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vvCPRUKmgOs y el reportaje de Alicia Ortega. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=t6l0H9TiHQk

►¿Tres senadores para el exterior?: Eligio Jáquez, cónsul en NY, propone que en cada una de las 3 circunscripciones del exterior haya un senador. La reconocida líder del grupo dominicano “Acción Rápida”, Dayanara Borbón, arremetió contra la misma, calificándola como un “disparate mayúsculo”, porque sería agregar “más sanguijuelas al Estado”. Plantear en medio de esta crisis agregar senadores “hay que ser muy desvergonzado y caradura”. Al parecer está desconectado de la triste realidad económica y social “que está viviendo nuestro país con el virus, para seguir desangrando al Estado con estas nuevas ‘botellas o botellones’ que está sugiriendo”.

Ver: https://www.ultimasnoticias.com.do/2021/01/20/arremeten-contra-el-consul-eligio-jaquez-por-planteamiento-de-crear-senadores-de-ultramar-e-impuesto-a-las-remesas/ Entre otras tantas condenas al mismo planteamiento figura “Cuestiona pedido de cónsul de que haya “senadores de ultramar”. Ver: https://almomento.net/n-york-cuestiona-pedido-de-consul-de-que-haya-senadores-de-ultramar/ Un chusco vociferó “lo mejor que el presidente Abinader puede hacer es trasladar a Jáquez de aquí”.

►Regresó el mandamás: Antonio Jáquez, hermano del cónsul en NY, es considerado “ley, batuta y Constitución” en la sede consular. Tenía casi 3 semanas de ausencia y regresó a sus labores el pasado fin de semana. ¡Huumm “Un chusco vociferó ¿Tenía el Covid-19? Porque en el consulado las personas viven apiñadas, full por donde quiera, y quiera Dios no se declare un brote como en el consulado de Boston, que hubo que cerrarlo. ¿Quién aclara eso desde el Consulado?



►Abogado inmigración NY advierte: El reconocido y experimentado abogado en temas migratorios en NY Alexander Ramírez, dominicano, está advirtiendo a los inmigrantes indocumentados evitar caer en manos inescrupulosas para que no se conviertan en víctima de estafas. Solo un abogado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ) puede brindarle asesoramiento legal, especifica. El plan sobre reforma migratoria en EE.UU. ha despertado mucho entusiasmo en la clase inmigrante, pero es importante que se entienda que hasta ahora es parte de un plan propuesto por el nuevo presidente Joe Biden. Habrá que esperar que este llegue al Congreso, dijo Ramírez, (646-205-8035 … E-mail: alexanderramirex@gmail.com) quien sube regularmente a estrado en las cortes de inmigración de los EE.UU. Añade que los inmigrantes con estatus irregular deben ir preparando sus papeles, porque todo parece indicar que existe la voluntad política de la nueva administración de sacarlo de la sombra.

►Preocupación entre “calieses” en NY: Dos miembros del DNI (activos, uno en El Bronx y el otro en el Alto Manhattan) confesaron a Entérate NY, pidiendo reservas de sus identidades, que hay preocupación entre un montón de sus compañeros, unos cobrando y otros no, porque Interior y Policía canceló la semana pasada todos los carnets de la administración pasada. La decisión es por cuestiones de seguridad. Dicha disposición precisa que, si alguien tratare de utilizarlo, el mismo sería declarado como un documento falso. ¡Ay! “Nos jodimos”. “Qué vaina”, expresiones acompañadas de un “San Antonio”, manifiestan con frecuencia los ahora ex. El DNI está carnetizando el personal que presta servicios en la institución. Interior y Policía ha ordenado al Ministerio de Defensa, INTRANT, PN y al DIGESETT tomar cartas en el asunto. ¿Apresar? Diiicen que los nuevos “chivatos” en NY están denunciando a los viejos “soplones” ante el subdirector del DNI, Margarito de León, hombre de extrema confianza del presidente Abinader y quien dirigiera en parte el proyecto político del mandatario a nivel internacional, que conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado en varios estados de EE.UU., asegura uno de los dos espías criollos, quien señaló: “nosotros somos al estilo el FBI en EE.UU.» ¡Paff! Exclamó un chusco.

►Por lambón y tumba polvo: Observadores criollos en el Alto Manhattan debatieron que un llamado comunicador, con identidad parecida a los ex peloteros Roberto Clemente y Manuel Mota, por estar de lambón y tumba polvo quedó en la fea y la carita como un “mico”, al publicarle “Reconocido comunicador apoya propuesta del cónsul en NY para tomar 0.01% de remesas en beneficio de la diáspora”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/reconocido-comunicador-apoya-propuesta-del-consul-en-ny-para-tomar-0-01-de-remesas-en-beneficio-de-la-diaspora/ porque hasta el propio gobierno del cónsul Eligio Jáquez le dijo públicamente que es improcedente su propuesta de poner impuesto a las remesas que envían los dominicanos del exterior. Ese oprobio cometido por el “limpia saco”, dicen que es una ignominia, ¡Ay! Un chusco vociferó: “por mequetrefe le pasó” y otro le contestó “por pelafustán” y no tener un poquito de escrúpulo ni dignidad, y un transeúnte expresó: ¿Será un nuevo “malsín” en la comunidad al servicio del cónsul? Preguntan. ¡Bueeeno!

►Sigo en el PLD, pero sin ellos: El postulado candidato a diputado por el PLD en las elecciones pasadas por la circunscripción 1-EE.UU, doctor Yomare Polanco, ya lo dijo: “Sigo en el PLD, pero sin ellos (los dirigentes peledeístas), que nunca me apoyaron porque saben que no los necesito, y todo el mundo sabe que su candidatura fue más comunitaria que partidaria, y solo el presidente Abinader obtuvo más votos que él, sentenció. Polanco, valorado y reconocido en decenas de estados de USA por su obra filantrópica, desde hace décadas, diiicen muchos sectores criollos, ha presentado pruebas fehacientes del fraude que le han querido hacer, alegan observadores políticos criollos en el Alto Manhattan. Ver: https://zabalaaldia.com/polanco-califica-de-fiasco-jce-en-gobierno-del-pld-y-confia-nuevo-pleno-recupere-credibilidad-y-justicia/

►Medina seguro nuevo presidente del PLD: Dominicanos en NY que se autodefinen como analistas, sabiólogos y llamados científicos de la política criolla, diiicen que el ex presidente Danilo Medina será seguro presidente del PLD. No por lo que plantean José Tomás: Danilo debe ser presidente del PLD «sin rebatiñas» = https://almomento.net/jose-tomas-perez-dice-danilo-debe-ser-presidente-del-pld-sin-rebatinas/ Senador: Medina es el que más aglutina al PLD = https://almomento.net/senador-dice-danilo-medina-es-el-activo-politico-que-mas-aglutina-al-pld/ ni Mariotti, entre otros,: Medina debe ser el presidente del PLD = https://elnuevodiario.com.do/charlie-mariotti-danilo-medina-debe-ser-el-presidente-del-pld/ Los todológos en sus enjundiosos debates coinciden que lo será debido a lo expresado recientemente por YeniBerenice Reynoso: “Vamos con todo y por todos” = https://listindiario.com/la-republica/2020/09/24/636449/yeni-berenice-reynoso-vamos-con-todo-y-por-todos El grupito es tan fuerte en torno a Medina, que no ven lo institucional sino lo personal, alegan los opinólogos, y muestra de ello es que el ex senador Euclides Sánchez renunció del PLD, señalando “el grupismo” lo venció = https://hoy.com.do/euclides-sanchez-renuncia-del-pld-el-grupismo-lo-vencio/ El ex diputado del PLD, José LaLuz, reaccionó: “Esto es lo que están provocando con la contra reforma de impedir el derecho al voto de las bases” = https://elpregonerord.com/jose-laluz-sobre-renuncia-de-euclides-sanchez-eso-es-lo-que-esta-provocando-la-contra-reforma-pld/ PLD necesita congreso exitoso, renovarse y recuperar confianza = https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/pld-necesita-congreso-exitoso-renovarse-y-recuperar-confianza/ Lo dicho por Julito Hazim sobre Danilo ¡Ay! = https://www.youtube.com/watch?v=wqAuBOEBf5o&feature=youtu.be Y como decía el mortal de la narración de béisbol Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno”.

►Un valor dominicano en NY: Carlos Michelén, dominicano de pura cepa y quien se ufana en manifestarlo, viene poniendo en alto la bandera tricolor, desde hace años, en diferentes escenarios de EE.UU. por ser un profesional en diversas áreas. Habla perfectamente inglés, francés, rumano y con base sólida de escucha y expresión del árabe, alemán e italiano. Es ingeniero civil de Intec, licenciado en ciencias políticas y administración pública de la Universidad de Utesa; fue profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y tiene post grado del Instituto de Física de la UASD. Fue profesor master en Ciencias en la Universidad de Columbia-NY; es profesor en la Universidad de Utah; posee un doctorado Honoris Causa en administración pública y ética del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); estudios de post grado en la escuela doctoral en Sorbonne University, de París; alumno de la escuela de arte del Museo Louvre en Francia; becado en la agencia internacional de energía atómica de Viena-Austria; graduado en administración de Recursos Hidráulico en la Universidad de Delf-Holanda. Además, fue columnista en el desaparecido periódico El Siglo, en RD, y periodista investigativo en El Caribe. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Michelén, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: ​¿Cuánto dinero ganará Joe Biden como presidente de EE. UU.? $400 mil dólares anuales; para gastos $50 mil; $100 mil para redecorar la Casa Blanca. $100 mil en una cuenta para viajes y $19 mil para entretenimiento. Jill Biden, esposa del mandatario, tiene un doctorado y continuará dando clases de escritura. Se convertirá en la primera dama que tiene un trabajo remunerado. Se estima que el valor total de la riqueza de Joe Biden asciende a cerca de $9 millones de dólares.

►Servicio comunitario: El Programa de Protección de Cheques de pago asegura que las pequeñas empresas pueden continuar pagando a los empleados y cubrir ciertos costos durante esta crisis de salud. Ver: https://www.sba.gov/espanol

►Salud: Beneficios de beber en ayuno diariamente jugo de lechosa con menta:Ideal para bajar de peso. Aumenta la inmunidad. Previene el estrés. Mejora la digestión. Protege la salud cardíaca. Contra el cáncer y la inflamación. Cómo prepararlo: 1 taza de cubos de lechosa fresca. 1 cucharadita de miel. ¼ vaso de agua helada. Algunas hojitas de menta fresca. Luego licuarlo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 24: Compra del dólar 57.68 y venta 58.47; Compra euro 67.53 y venta 70.92

►Gasolina Premium 226.60 y Regular 213.10…Gasoil Premium 184.70 y Regular 170.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Malsín = Persona que denuncia, acusa o delata a alguien.

►Cita histórica: “Creo que todo el que se sienta poderoso es un peligro; porque el poder es pasajero”. (Luis Abinader, presidente de la RD)

►Truco: Para eliminar manchas. De orina: Poner bicarbonato de sodio sobre la zona manchada y agregar un poco de agua. Cubrir con un plástico y dejar que actué entre 6 y 8 horas. Luego limpiar. De vómito: Mezclar vinagre blanco, agua tibia y jabón líquido. Deja unos minutos y luego frotar. Si el mal olor no desaparece, rociar agua hervida con limón. De sangre: Frotar un paño con agua oxigenada por unos minutos.

►Curiosidad: El corazón del colibrí puede alcanzar 1200 latidos por minuto y 90 aleteos por segundo. El colibrí cubano es el ave más pequeña del mundo (5 o 6 cm) y el más grande de Patagona gigas (América del Sur), con alrededor de 8 pulgadas.

