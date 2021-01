Biden asumió presidencia de EE.UU. bajo medidas extremas de seguridad

Washington, 20 ene (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Joe Biden, llamó hoy a la unidad del país, tras tomar posesión como el cuadragésimo sexto mandatario de Estados Unidos, en medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes en la nación norteña.

En su discurso inaugural Biden destacó los grandes desafíos que le esperan a su administración, y llamó a sus compatriotas a permanecer unidos para llevar adelante al país.

La voz del pueblo se escuchó, la democracia prevaleció, se hizo la transferencia pacífica del poder, como ha sido durante muchos años, añadió, tras señalar que respetará ante todo la Constitución y las leyes.

Al referirse a las crisis que enfrenta la nación norteña, pidió el apoyo a sus compatriotas y dijo que «juntos saldremos de todo esto».

«Este es el día de Estados Unidos, de la democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y determinación», dijo Biden en su discurso inaugural.

Biden, rodeado de su familia, hizo el juramento del cargo ante el presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts a las 11:49, hora local, fuera del lado oeste del Capitolio.

Kamala Harris juró primero como vicepresidenta ante la jueza de ese alto tribunal Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en llegar a ese nivel en la máxima instancia judicial.

Decenas de millones de telespectadores en Estados Unidos y todo el mundo disfrutaron del espectáculo, que comenzó alrededor de las 11:00, hora local, mientras en los escalones del Capitolio había alrededor de mil personalidades, menos de las 200 mil que habitualmente asisten a estos actos inaugurales.

Entre las figuras invitadas estuvieron una parte considerable de los miembros del Congreso, así como expresidentes de la nación norteña con sus respectivas esposas.

El gobernante saliente, Donald Trump, no asistió al acto, lo que lo convirtió en el primer mandatario del país en no presenciar la toma de posesión de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869.

Trump abandonó esta mañana la Casa Blanca luego de tensas jornadas que marcaron sus últimos días en el cargo, y declaró a sus conciudadanos que muy pronto lo verán en el escenario político nuevamente.

El mandatario salió de la mansión presidencial en un helicóptero para tomar el Air Force One en la base de Andrews, Maryland, en las cercanías de la capital, con destino a su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

La juramentación de Biden y Harris tuvo lugar después de un espectáculo en el que la popular cantante Lady Gaga entonó el himno nacional, y también actuó Jennifer Lopez, artista de origen puertorriqueño.

El acto estuvo precedido por la implantación de un dispositivo de seguridad inédito en toda la historia de la nación norteña, solo comparable al que se concibió cuando asumió la presidencia Abraham Lincoln (1861-1865), en medio de la Guerra Civil.



