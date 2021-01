Gabinete de Salud coordina esfuerzos interinstitucionales de cara al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19

Santo Domingo, R.D.-El Gabinete de Salud que coordina la vicepresidenta de la República Raquel Peña, durante reunión ordinaria, recibió al Dr. Olivier Ronveaux, representante de la OPS/OMS en la República Dominicana, donde abordaron los avances del Mecanismo COVAX a nivel mundial y proyecciones de entrega para el país.

Por medio del programa, la nación ha sido incluida como beneficiaria para obtener un acceso equitativo a la vacuna, mediante un acuerdo suscrito el año pasado entre el gobierno dominicano y la Organización Mundial de la Salud, para asegurar dos millones de dosis de vacuna contra el COVID-19.

Raquel Peña informó que esta acción multilateral es una herramienta efectiva para lograr la contención de la pandemia y deja clara la intención del gobierno de buscar las vías necesarias para brindar a los ciudadanos una pronta solución a la crisis sanitaria provocada por la expansión del virus letal.



*Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19*

A la reunión semanal del Gabinete de Salud también asistieron el Sr. Pedro Quezada, director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (Optic); el Sr. Daniel Peña, subdirector de tecnología de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Sr. Eduardo Julia, viceministro de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



En ese sentido, el Gabinete explicó que esto se debe a una iniciativa conjunta de acciones interinstitucionales, cuyo fin es aunar esfuerzos para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, que será presentado a la población en las próximas semanas, tal como lo prometió el presidente Luis Abinader en su alocución del día lunes 18 de enero.



Según señaló la vicemandataria, esta iniciativa garantizará un proceso expedito de la introducción al país de los lotes de las vacunas acordadas y facilitará el acceso a la información sobre los procesos de vacunación a la población, así como un desarrollo que no cause daños al medio ambiente.



Una vez finalizada la reunión ordinaria del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña en su calidad de coordinadora del Gabinete de Salud recibió en su despacho al Sr. Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), institución con la que se plantea una colaboración para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación.



*Sobre el Gabinete de Salud*

El Gabinete de Salud se creó bajo decreto presidencial 498-20 y está coordinado por la vicepresidenta Raquel Peña y conformado por el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Dr. Plutarco Arias, el director general del Servicio Nacional de Salud Dr. Mario Lama, el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud Dr. Santiago Hazim, el director general de Promese/Cal Ing. Adolfo Pérez, el asesor médico del Ministerio de Salud Pública Dr. Eddy Pérez Then, el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo Dr. Víctor Atallah; el viceministro de Planificación y Desarrollo del MSP, Dr. Edward Guzmán y el Dr. Jesús Feris Iglesias, encargado de proyectos especiales del Gabinete de Salud.

(Visited 6 times, 6 visits today)