Infectólogo advierte largo feriado sería fuente de contagios Covid-19

La población dominicana debe tomar medidas de precaución para evitar

contagios masivos en lo que resta de este mes, pues están los días festivos

del 21 y 26 de enero que la gente aprovechará para desplazarse y juntarse

en festejos, afirmó el Infectólogo Héctor Balcácer Estévez.

El experto señaló que con el asueto del 21, día de Nuestra Señora de la

Altagracia, y el 26, natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, las personas

van a aprovechar el fin de semana largo para salir a vacacionar y ahí es

que deben evitar los contagios.

“Veremos cómo comienzan las migraciones a partir del jueves o a partir

del miércoles; cómo las personas van a tratar de salir de la ciudad, y qué

van a hacer. Van a tratar justamente de aglomerarse, van a tratar de

reunirse, porque estamos frente a una situación de fin de semana largo”,

expresó Balcácer Estévez en entrevista en el programa televisivo

“Propuesta de la noche”, por Digital 15.

Manifestó que la gente “va a ir a lugares donde se van a reunir con

amigos, se van a reunir grupos de personas y ¿qué va a pasar? Lo mismo

que ocurrió en el 24, el 25 y el 31 y de diciembre y primero de enero, por

lo que los casos de Covid se van a disparar”, sostuvo.

Balcácer Estévez advirtió que “si ahora estamos enfrentando lo que

ocurrió en los finales de diciembre, entonces usted va a tener que contar

14 días más. Estamos hablando de que para la segunda semana de febrero

todavía tendremos otro pico como el que estamos registrando ahora”.

Sugirió a las personas limitarse este fin de semana largo y que piensen que

“van a venir otros fines de semana largo, que van a venir más fiestas por

ahí, que usted lo que necesita en estos momentos es estarse tranquilo”.

El especialista recordó que semanas atrás el gobierno solo abrió dos horas

de libre tránsito y la gente se volvió como loca. “Ahora todo el mundo está

exigiendo que se quiten las restricciones, pero qué pasa si las restricciones

se levantan todavía con ese fin de semana que tenemos en el medio, esta

tasa de positividad que repito bajó en estos días, pero que ahora va a

volver a dispararse”.

Al referirse al caso del legislador estadounidense de origen dominicano,

Adriano Espaillat, Balcácer Estévez expresó que pese a estar vacunado, se

contagió de Covid.

“Todas las vacunas tienen un margen de error. Aun 100 personas se

apliquen la misma vacuna, un porcentaje no va a tener la misma

protección que otro porque eso va a depender del sistema inmunológico

de cada quien”, indicó el especialista.

No obstante, expresó que lo más importante que la mayoría de las

vacunas pueden prevenir el contagio si se vacunan, “sin embargo, casi

todas las vacunas que se están aplicando en estos momentos evitan la

forma grave de la enfermedad por Covid-19”.

Manifestó que la vacuna de Oxford que va a llegar al país quizás la

protección que brinda “no es tan alta como la que se considera que tiene

Pfizer que se dice que es la mejor”, pero al menos “previene que usted se

enferme de manera grave”.

“El señor Adriano Espaillat acaba de enfermarse de coronavirus. ¿Qué uno

esperaría en el luego de aplicársela vacuna? Que aun él enferme, no vaya

a desarrollar una forma grave de la enfermedad si su sistema

inmunológico pudo montar una respuesta inmunológica, una respuesta

adecuada contra el virus”, expresó Balcácer Estévez.

